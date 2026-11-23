تُعرف الأشباح في الفولكلور الياباني بحملها مشاعر الضغينة والرغبة في الانتقام، وغالبًا ما تُصوَّر مرتديةً الملابس البيضاء التي يُكفَّن بها الموتى.

ضغينة دفينة

تظهر الأشباح في اليابان، المعروفة باسم «يوري»، عادةً مرتدية أكفانًا بيضاء، بشعر طويل أشعث، وجزء سفلي من الجسد يتلاشى تدريجيًا، فلا تظهر لها أرجل أو أقدام. ومثل كثير من الأشباح في الثقافة الغربية، غالبًا ما تكون هذه الأرواح مثقلة بأمور لم تُحسم في حياتها، تتمثل في الغالب في ضغائن دفينة ورغبة عارمة في الانتقام.

وتعود بعض أشهر حكايات الأشباح اليابانية إلى حقبة إيدو (1603–1868). ففي إحدى الروايات الشهيرة، تلقي خادمة تُدعى أوكيكو بنفسها في بئر بعدما تسببت في كسر أحد عشرة أطباق ثمينة. وبعد وفاتها، تعود روحها لتطارد البئر، حيث تظل تعدّ الأطباق مرارًا وتكرارًا، لكنها لا تتجاوز الرقم تسعة أبدًا. وفي حكاية أخرى، تتعرض زوجة مخلصة تُدعى أويوا للتسميم ببطء على يد زوجها، فتعود من قبرها روحًا لا تعرف الرحمة، سعيًا إلى الانتقام منه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)