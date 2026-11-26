فاز فيلم «غودزيلا ناقص واحد» (Godzilla Minus One)، الصادر عام 2023، بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية، ليصبح أول فيلم ياباني يحصد هذه الجائزة. وبعد مرور ثلاث سنوات، يعود الوحش الأسطوري بفيلم «غودزيلا ماينس زيرو» (Godzilla Minus Zero)، حاملًا معه مزيدًا من الإثارة والتشويق، من خلال معركة بين وحوش عملاقة (كايجو)، تعد بإشعال حماس عشاق أفلام الوحوش.

(© 2026 Tōhō)

على مدى العقود السبعة التي أعقبت ظهور غودزيلا للمرة الأولى عام 1954، رسّخ هذا الوحش العملاق مكانته بوصفه ملك الوحوش في اليابان. وفي الوقت نفسه، تحوّل من تجسيد لأهوال الحرب والأسلحة الذرية إلى شخصية بطولية تسعى إلى التحالف مع آخرين لمواجهة وحوش أشد فتكًا. وقد رافق هذا التحول تغيرات جذرية في مظهره ودوره، فيما قدمت هوليوود بدورها محاولاتها الخاصة لتصوير هذا الوحش الأسطوري.

في فيلم «غودزيلا ماينس زيرو» المرتقب، المعروف في اليابان بعنوان «غودزيلا –0.0»، يقدم المخرج يامازاكي تاكاشي رؤية جديدة لإحدى أشهر المواجهات في تاريخ السلسلة. ففي فيلمه السابق «غودزيلا ناقص واحد»، أعاد يامازاكي صياغة قصة السلسلة، جاعلًا الظهور الأول لغودزيلا يقع في طوكيو عام 1947، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أما هذه المرة، فتدور الأحداث بعد عامين، حين تتعرض اليابان لهجوم الملك غيدورا، وحش الكايجو ذي الرؤوس الثلاثة.

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الملك غيدورا في سماء اليابان الناهضة من جديد

بعد مرور أربع سنوات فقط على انتهاء الحرب، كانت اليابان لا تزال تعاني من آثار الدمار الذي خلّفته الحرب وهجوم غودزيلا. ورغم إحراز تقدم بطيء في جهود التعافي، يظهر فجأة وحش كايجو جديد ويشن هجومًا على مدينة ماتسوموتو بمحافظة ناغانو، مخلفًا دمارًا هائلًا وعددًا كبيرًا من الضحايا.

يتولى نودا كينجي (يؤدي دوره يوشيوكا هيديتاكا)، الذي وضع الاستراتيجية التي مكّنت من هزيمة غودزيلا قبل عامين، رئاسة مكتب حكومي معني بالاستجابة للكوارث الكبرى. ويواجه الآن تهديدًا جديدًا يتمثل في الملك غيدورا، فيجمع فريقًا يضم عالمة الأرصاد الجوية اللامعة أوياما ماكوتو (ناجازاوا ماسامي)، وعالم الأحياء موراكامي كانجي (تاناكا مين)، الذي أعد تقريرًا عن هجوم غيدورا، إلى جانب سرب من الطيارين العسكريين.

أما شيكيشيما كويئتشي (كاميكي ريونوسوكي)، الطيار السابق في وحدات الكاميكازي والناجي من هجوم غودزيلا، فيعيش الآن حياة بسيطة وسعيدة مع زوجته نوريكو (هامابي مينامي)، وأكيكو، الطفلة اليتيمة التي فقدت والديها خلال الحرب، والتي يربيانها كابنتهما. وعلى الرغم من قلق نودا عليه، يصرّ شيكيشيما على المشاركة في القتال ضد الملك غيدورا.

لكن قوة الوحش تفوق قدرة البشر على المقاومة. ويواجه الفريق الإخفاق والإحباط في كل خطوة، إلى أن يتوصل أفراده إلى خطة أخيرة يائسة، تمثل أملهم الأخير في التصدي له.

يضع طيار الكاميكازى السابق شيكيشيما كويئتشي حياته على المحك مجددًا © 2026 TOHO

كايجو بوصفه استعارة

منذ الفيلم الثاني في السلسلة، «غودزيلا يهاجم مجددًا» (1955)، أصبحت المعارك الضخمة بين وحوش الكايجو سمة أساسية فيها. وقد صوّرت «سلسلة شووا»، التي سُمّيت تيمّنًا بعهد الإمبراطور الممتد من عام 1926 إلى عام 1989، غودزيلا في صورة شخصية بطولية. أما الأفلام الممتدة من «غودزيلا ضد بيولانتي» (1989) إلى «غودزيلا ضد ديستوروياه» (1995)، فتشكّل ما يُعرف بـ«سلسلة هيسي للمواجهات بين الوحوش»، وهي مرحلة انصبّ فيها اهتمام السلسلة على المعارك بين هذه الكائنات العملاقة. وخلال تلك الفترة، تراجع دور غودزيلا بوصفه تجسيدًا لأهوال الحرب والقنبلة الذرية، ليصبح الترفيه الخالص محور الاهتمام.

لكن يامازاكي عاد في فيلم «غودزيلا ناقص واحد» إلى تقديم غودزيلا بوصفه تجسيدًا للرعب الخالص؛ وحشًا ضخمًا يرمق الحشود البشرية الفارة بنظرات مشؤومة. وفي أحد المشاهد، يتساقط المطر الأسود على حي غينزا، الذي أحرقته أشعة غودزيلا المشعة. وتبدو هذه المشاهد وكأنها أرواح قتلى الحرب تعود لتحذّر اليابان من نسيان مآسي ذلك الصراع.

وفي هذا الجزء الجديد، لا يقدّم يامازاكي غودزيلا بصفته بطلًا، بل قوة تتجاوز قدرة البشر على فهمها، مانحًا إياه ثقلًا وحضورًا طاغيين. كما يبدو زئيره أشد قوة من أي وقت مضى، إلى حد يجعلك ترغب في الابتعاد عن الشاشة.

ُيعدّ ”غودزيلا“ الخاص بـ ”يامازاكي“ مرعباً بحق .© 2026 TOHO

يمتلك الملك غيدورا، في هياجه المدمر، قوة تمكّنه من تدمير المدن التي بدأت للتو في التعافي بسهولة تامة. فهو يظهر من العدم، ويسوّي أحياءً كاملة بالأرض، ثم يختفي. وإذا كان غودزيلا يجسّد الحرب والقنبلة الذرية، فربما يكون الملك غيدورا تجسيدًا للكوارث الطبيعية، كريح عاتية تجرف كل ما يعترض طريقها. ولعل هذا ما يفسر أيضًا ضمّ أوياما، المتخصصة في التنبؤ بالأعاصير، إلى فريق المقاومة.

أما خطة استخدام غودزيلا لطرد الملك غيدورا، فليست سوى محاولة للاستعانة بسلاح يفوق قدرة البشر على السيطرة عليه، لدرء كارثة يعجزون عن التنبؤ بها. ويعلّق الفريق آمالًا يائسة على قدرة العلم على إيجاد وسيلة لإنجاز مهمة تكاد تكون مستحيلة، ألا وهي إخضاع وحوش الكايجو لسيطرة البشر.

ويبدو أن يامازاكي، الذي استحضر في عمله السابق أجواء أفلام مثل «حديقة الديناصورات» (1993) و«الفك المفترس» (1975)، يقدّم فيلمه الجديد في قالبين متداخلين؛ فهو من جهة عمل ينتمي إلى أفلام الكوارث والرعب، بما يتضمنه من معارك مدمّرة بين وحوش الكايجو، ومن جهة أخرى فيلم يتمحور حول مهمة محفوفة بالمخاطر، يخوضها خبراء مهرة يضعون حياتهم على المحك في محاولة للسيطرة على الوحوش. وإذا كان فيلم «غودزيلا ناقص واحد» قد أولى اهتمامًا أكبر للدراما الإنسانية، فإن الفيلم الجديد يبدو أقرب في نهجه إلى فيلم «شين غودزيلا»، للمخرج أنّو هيدياكي، الصادر عام 2016.

تجد نوريكو، زوجة شيكيشيما، نفسها منخرطة في الصراع بطريقة غير متوقعة © 2026 TOHO

النجاة من القنبلة الذرية وغودزيلا

غير أن يامازاكي يبدو، قبل كل شيء، وكأنه يكرّم الجذور التي انطلقت منها سلسلة غودزيلا.

تتمحور الفكرة الأساسية للفيلم حول ذكرى الحرب نفسها، التي شكّلت محور فيلم «غودزيلا ناقص واحد». ففي الفيلم السابق، حمل شيكيشيما العبء الثقيل لهذه الذكرى. أما هذه المرة، فيتولى البروفيسور موراكامي، الذي يؤدي دوره تاناكا مين، دور الشخصية المحورية التي تستحضر هذا الموضوع. فقد نجا من القصف الذري لمدينة هيروشيما، الذي أودى بحياة جميع أفراد أسرته، ثم عاش تجربة الهجوم الأول لغودزيلا.

شعر شيكيشيما، الذي كان طيارًا في وحدات الكاميكازي وكان مقدّرًا له أن يلقى حتفه، بذنب عميق لأنه نجا. أما موراكامي، وهو ناجٍ آخر عاين بنفسه حجم الخسائر البشرية التي يمكن أن يتسبب فيها غودزيلا، فيجد نفسه هذه المرة متشبثًا بالحياة، ساعيًا إلى استخدام الوحش سلاحًا لدرء كارثة أشد فداحة.

وفي تجسيده لشخصية موراكامي، يبدو أن تاناكا ينقل غضب الناجين من الحرب وحزنهم وصلابتهم. وتكمن المفارقة الكبرى في شخصية رجل يدرك أكثر من أي شخص آخر القوة المروّعة للعنف، لكنه يجد نفسه مضطرًا الآن إلى استخدامها. أما التداخل بين شخصية موراكامي وغودزيلا في الفيلم، فيبلغ من القوة حدًّا يكاد يطغى معه على الإتقان الفني الدقيق والمؤثرات البصرية المتقنة التي استعان بها الفيلم لإعادة تجسيد ملامح اليابان في مرحلة ما بعد الحرب.

تناقضات غودزيلا

يامازاكي تاكاشي: مخرج وكاتب سيناريو وفنان مؤثرات بصرية © 2026 TOHO

«غودزيلا ماينس زيرو» فيلم يتناول الأسلحة والعنف، فجانب كبير من الجاذبية التي تتمتع بها أفلام غودزيلا منذ سنوات طويلة يكمن في مشاهد الدمار والقتال الحافلة بالحركة. وقد حظي فيلم «غودزيلا ناقص واحد» بإشادة عالمية بفضل تصميم الوحش الذي يحمل الفيلم اسمه، والمؤثرات البصرية التي نجحت في تجسيد هذا التصميم.

ويوظّف الفيلم الجديد مرة أخرى أحدث التقنيات ليقدّم روح أفلام غودزيلا الأصيلة. فالمعركة بين وحوش الكايجو أكثر رعبًا وإبهارًا وضخامة مما استطاعت هوليوود نفسها تقديمه. أما مشهد الذروة، فكفيل بأن يقشعرّ له بدن عشاق السلسلة الحقيقيين.

لكن يبدو أن الفيلم هذه المرة أكثر وعيًا بانتمائه إلى سلسلة غودزيلا، وأكثر حرصًا على استحضار سماتها المميزة. فالفكرة التي تقوم عليها الحبكة، والمتمثلة في حاجة البشرية إلى غودزيلا لمواجهة وحوش كايجو أخرى، ليست سوى تحديث لأفكار تناولتها أفلام سابقة، مثل «كينغ كونغ ضد غودزيلا» (1962)، و«غودزيلا ضد ديستوروياه» (1995)، و«غودزيلا: الحروب النهائية» (2004). أما تصوير خلايا غودزيلا، فقد ظهرت ملامحه في فيلمَي «غودزيلا ضد بيولانتي» (1989) و«غودزيلا 2000: الألفية» (1999)، فضلًا عن مشاهد تحيل إلى فيلم «غودزيلا» الصادر عام 1984.

وعلى الرغم من الطريقة المرعبة التي يفرض بها غودزيلا حضوره، فإن مشهد مواجهته للملك غيدورا يبعث على الحماس والإثارة. ونجد أنفسنا نتمنى أن يستعرض المزيد من قوته الهائلة، تلك القوة التي يبذل البشر في الفيلم جهودًا مضنية لكبح جماحها. وليس موراكامي وحده من يعيش هذا التناقض بين الخوف من هذه القوة التدميرية والانجذاب الذي لا يُقاوم إليها؛ فنحن، المشاهدين، مفتونون أيضًا بتلك القوة الطاغية.

يجمع غودزيلا بين نقيضين؛ فهو تجسيد للقوة الذرية التي أطلقتها الحرب، ونجم لأفلام الحركة يحظى بمحبة جمهور السينما. والتجربة التي يقدّمها يامازاكي للجمهور في هذا الفيلم تحمل في طياتها مختلف التحولات والتناقضات التي شهدتها شخصية غودزيلا على امتداد تاريخها. ولعل مشاهد أناس لا تزال أجسادهم وأرواحهم تحمل ندوب الحرب، وهم محاطون الآن بالعنف المروّع لمعركة وحوش الكايجو، تجسّد هذا التناقض في صورة مصغّرة.

وهذا تحديدًا ما يجعل فيلم «غودزيلا ماينس زيرو» عملًا أشبه بالمعجزة، وفيلمًا عن غودزيلا لا يشبه أي فيلم آخر؛ إنه تحفة تجمع على نحو مدهش بين الرعب والجمال ومتعة المشاهدة.

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)