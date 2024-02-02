اليابان والحب العذري... كيف تستمر الحياة الزوجية بحب وانسجام دون ممارسة الجنس في اليابان!

أظهر استطلاع أُجري بين الأزواج في اليابان توجهًا نحو نقص النشاط الجنسي في الحياة الزوجية. يبين الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الأزواج، تصل إلى 68.2٪، تميل إلى عدم ممارسة الجنس أو تقترب من عدم ممارسته بشكل كبير. يُشير الاستطلاع أيضًا إلى تزايد هذا الاتجاه مع التقدم في العمر، حيث يزيد عدد الأزواج الذين لا يمارسون الجنس تمامًا مع تقدمهم في العمر.

تظهر نتائج دراسة التي أجرتها شركة Raison d’Etre، ومقرها في شينجوكو بطوكيو، شملت 4000 شخص متزوج في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات من أعمارهم (تشمل الدراسة 500 رجل وامرأة لكل فئة عمرية) أن 43.9% من المشاركين المتزوجين يعيشون حياة زوجية ”بدون جنس“، في حين أن 24.3% كانوا يعيشون حياة زوجية ”بدون جنس تقريبًا“، مما يجعل إجمالي 68.2% من المتزوجين يميلون إلى عدم ممارسة الجنس مع شركائهم.

يُعزى هذا التوجه إلى عوامل متعددة، منها ضغوط الحياة اليومية، والتحولات الاجتماعية، وتحديات العلاقات الزوجية. يُشير البعض إلى أن هناك تحولات في أنماط الحياة والتفكير حيال العلاقات الجنسية في المجتمع الياباني. هذا التطور يمكن أن يفتح بابًا لمزيد من الدراسات والنقاش حول تأثيرات هذه التغيرات على الحياة الزوجية والصحة العامة في المجتمع الياباني.

يُلاحظ في العديد من المجتمعات حول العالم تغيرات في أنماط الحياة الزوجية والعلاقات الجنسية. يعتبر فهم هذه الظواهر بشكل شامل مهمًا، ويتطلب ذلك النظر إلى عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية. تأتي الظروف الحديثة مثل العمل والالتزامات اليومية وتغيرات الآراء في المجتمع كعوامل قد تؤثر على حياة الأزواج.

حسب الجنس والعمر، فإن 51.0% من النساء المتزوجات في العشرينات من العمر يعشن حياة زوجية بدون جنس أو تقريبًا بدون جنس، وتقفز هذه النسبة إلى 67.8% بين النساء في الثلاثينيات من العمر. كما تتضاعف النسبة من 16.4% للنساء في العشرينات من العمر إلى 39.2% للنساء في الثلاثينيات من العمر اللاتي تكون زيجاتهن خالية تمامًا من ممارسة الجنس.

بالنسبة للرجال، ترتفع نسبة الذين تكون حياتهم الزوجية بدون جنس أو تقريبًا بدون جنس من 53.4% بين العشرينيات من العمر إلى 71.4% لمن هم في الثلاثينيات. وتقفز نسبة الرجال في تلك الفئات العمرية الذين يعيشون حياة زوجية بدون جنس تمامًا من 25.2% إلى 41.8%.

عندما سئلوا عن وضع حياتهم الزوجية، وصف 66.0% من الأزواج الذين يمارسون الجنس علاقتهم بأنها إما ”جيدة“ أو ”جيدة إلى حد ما“، مقارنة بـ 57.2% بين الأزواج الذين يميلون إلى عدم ممارسة الجنس. وعلى الرغم من أن النسبة كانت أقل قليلاً بالنسبة للأزواج الذين لا يمارسون الجنس، إلا أنها كانت لا تزال مرتفعة نسبيًا، حيث بلغت حوالي 60٪.

غالبًا ما يوصف الجنس بأنه أعلى تعبير عن الحب، ولكن يبدو أنه حتى لو كان الأزواج في علاقة بدون جنس، فيمكنهم الانسجام مع بعضهم البعض بشكل جيد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)