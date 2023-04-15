تعرف على فصل ”سييميي“ الياباني

مع قدوم فصل ’’سييميي‘‘ المشرق، تبدو جميع تفاصيل الطبيعة كما لو أنها تستحم بأشعة شمس الربيع اللطيفة ما يجعلها تفيض بالحيوية.

’’سييميي (نقي وواضح)‘‘ هو الوقت من العام الذي يكون فيه الربيع في أوجه، وتبدو فيه جميع النباتات والمخلوقات كما لو أنها تشع مع ضوء الشمس. يبدأ هذا الفصل في حوالي 5 أبريل/نيسان في التقويم الحديث. يشرح كويومي بينران (1787) الذي يضم خلاصة عن التقويم التقليدي، أن اسم هذا الفصل مشتق من مصطلح قديم هو ’’سييجو مييكيتسو‘‘ الذي يصف حالة تكون فيها كل الأشياء نقية ومشرقة. فأزهار الكرز وزنبق ماغنوليا والقرانيا كبيرة الزهر تكون في طور التفتح، بينما تبدأ الطيور في إنشاد ألحانها مع هبات النسيم المنعشة.

تلقي هذه المقالة نظرة على الأحداث والظواهر الطبيعية في الفترة الممتدة تقريبا من 5 إلى 19 أبريل/نيسان.

هانايكادا (طوافات أزهار الكرز)

قد تسقط البتلات من أشجار الكرز في البرك والأنهار، حيث تتجمع لتشكيل ’’طوافات‘‘. وهانايكادا أو ’’طوافات أزهار الكرز‘‘ هي إشارة شعرية إلى أواخر الربيع، وهي كلمة كيغو (كلمة موسم) تُستخدم في هذا الوقت من العام في شعر الهايكو وطقوس احتساء الشاي. يشتهر خندق تشيدوريغافوتشي المائي عند محيط القصر الإمبراطوري في طوكيو والخندق الخارجي لقلعة هيروساكي في محافظة آوموري بظاهرة هانايكادا.



هانايكادا في خندق قلعة هيروساكي خلال مهرجان أزهار الكرز (حقوق الصورة لبيكستا).

هاناميزوكي (قرانيا كبيرة الزهر)

أرسلت أشجار قرانيا كبيرة الزهر لأول مرة إلى طوكيو من العاصمة واشنطن كهدية ردا على هدية طوكيو التي أرسلت شتلات أزهار الكرز إلى المدينة في عام 1912. وقد زرعت الأشجار والتي موطنها الأصلي أمريكا الشمالية، في حديقة هيبيا بطوكيو، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء اليابان. ويبدأ إزهارها من نهاية موسم تفتح أزهار الكرز.

قرانيا كبيرة الزهر (حقوق الصورة لبيكستا).

هاناماتسوري (مهرجان الزهور) (8 أبريل/نيسان)

هاناماتسوري (مهرجان الزهور) هو اسم شائع في اليابان لعيد ميلاد بوذا المعروف أيضا باسم ’’كانبوتسو‘‘. تعرض المعابد تماثيل بوذا صغيرة في وضعية وقوف وتكون مزينة بالزهور. يصب المصلون أماتشا (شاي نبات الكوبية) على التماثيل ’’لتحميم‘‘ بوذا.



هاناماتسوري الذي يُحتفل فيه بعيد ميلاد بوذا (حقوق الصورة لبيكستا).

شيوهيغاري (جمع المحار)

في أيام المد والجزر، يزور الناس الشواطئ الكبير عند انخفاض المد لجمع محار أساري وهاماغوري، مستخدمين مجارف حديدية لاستخراجها. وهذا تقليد شائع بشكل خاص بين الأسر التي لديها أطفال صغار.

يكون المد أثناء النهار أكبر في هذا الوقت من العام، ما يجعله مثاليا لجمع المحار. تُجمع محار أساري في موسم الربيع والخريف، حيث تكون مكتنزة وغنية بالنكهة. يكون طعمها رائعا عندما تطهى مع الساكي أو مع الأرز أو مع المعكرونة، ولكن يجب نقع المحار في الماء المالح لإخراج الرمال قبل الطهي.



أسر تستمتع بصيد المحار على الشاطئ (يسار، الحقوق لمكتبة الصور)، طبق معكرونة بالمحار (يمين، الحقوق لبيكستا).

هاتسوغاتسوؤ (أول صيد لأسماك بونيتو)

بدأ اليابانيون في تناول أسماك ’’كاتسوؤ (بونيتو)‘‘ نيئة في فترة إيدو (1603-1868). موسم صيد الأسماك يكون مرتين في العام: من الربيع إلى الصيف ويعرف باسم ’’هاتسوغاتسوؤ (أول صيد لأسماك بونيتو)‘‘، وفي الخريف ويعرف باسم ’’مودوريغاتسوؤ (عودة أسماك بونيتو)‘‘. تكون نكهة الأسماك في هاتسوغاتسوؤ طازجة، لذلك يكون مذاقها رائعا عندما تقدم كوجبة تاتاكي (محمرة لفترة وجيزة على نار قوية). يبدو أن شيّ الأسماك من الخارج بهذه الطريقة بدأ كوسيلة لمنع التسمم الغذائي. كانت أسماك كاتسوؤ على مدار عدة قرون تجفف ثم تُبشر لإنتاج كاتسوؤبوشي، وهو أحد العناصر الأساسية في مرق حساء داشي، ويستخدم على نطاق واسع في المطبخ الياباني.



كاتسوؤ (بونيتو) (يسار) وطبق كاتسوؤ تاتاكي المشوي والذي يقدم مع صلصة الصويا والثوم وبصل نيجي (يمين، حقوق الصورة لبيكستا)

طيور السنونو

تهاجر طيور السنونو إلى اليابان في أبريل/نيسان بعد قضاء فترة الشتاء في البلدان الشمالية في البلدان الأكثر دفئا في أقصى الجنوب. يقال إنها تبني أعشاشها بالقرب من البشر سعيا لحمايتها من الحيوانات المفترسة. وهناك اعتقاد في اليابان بأنه من حسن الطالع أن تبني السنونو أعشاشها في منازل الناس، حيث من شأن هذا أن يقود إلى ازدهار الأعمال التجارية وإدامة نسل الأسرة.



طائر سنونو يقف على عشه المبني في أحد المنازل (حقوق الصورة لبيكستا).

الهندباء

الهندباء من الزهور القوية، وغالبا ما تُرى تنمو في شقوق الهياكل الخرسانية. يوجد في اليابان منها أنواع أصلية وأخرى غير أصلية. تحتاج الأصناف الأصلية منها لعملية تلقيح بواسطة النحل أو حشرات أخرى، وتزهر فقط من مارس/آذار حتى مايو/أيار.



أزهار هندباء أصلية في اليابان (حقوق الصورة لبيكستا).

هاتسونيجي (أول قوس قزح)

تصف كلمة هاتسونيجي أول قوس قزح يشاهد بعد بداية الربيع. وعلى الرغم من أن كلمة ’’نيجي (قوس قزح)‘‘ هي كلمة موسمية مرتبطة بالصيف، إلا أن هاتسونيجي مصطلح يستخدم في أواخر الربيع.



قوس قزح فوق ميناتوميراي في يوكوهاما (حقوق الصورة لبيكستا).

الأودو والهليون

توافق هذه الفترة من العام موسم كل من الأودو، وهي خضروات برية شهيرة، والهليون. تزرع خضراوات الأودو في اليابان منذ عصر إيدو. من الشائع استخدام أطراف هذه الخضروات في أطباق تمبورا، أما السيقان فتقلى لصنع كينبيرا، أو يمكن غليها وتتبيلها بالخردل والخل والميسو.

وصلت خضراوات الهليون إلى اليابان في فترة إيدو، ويقال إنها تشبه الأودو. وتأتي بألوان مختلفة خضراء وبيضاء وبنفسجية اللون.



أودو (يسار)، وثلاثة أنواع من الهليون (يمين) أخضر وأبيض وبنفسجي (حقوق الصورة لبيكستا).

هوتاروإيكا (الحبار المضيء)

يبلغ طول الجسم ما بين 5 إلى 7 سنتيمترات، وينبعث من من أعضاء مضيئة داخل هوتاروإيكا (الحبار المضيء) ضوء أزرق. تسكن هذه الخلوقات أعماق البحار على عمق يتراوح بين 200 إلى 600 متر تحت سطح المياه. ومع اقتراب حياتها من نهايتها، تقترب من الشاطئ لتضع البيض ثم تنفق بعد فترة وجيزة لتجرفها الأمواج إلى الشاطئ. تظهر هذه المخلوقات بأعداد كبيرة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار في خليج توياما، ما يشكل مشهدا تم تحديده كمعلم طبيعي خاص. وعلى الرغم من صلابة أجسادها، إلا أنها طرية وذات حلاوة معينة. يمكن أن تؤكل كأطباق ساشيمي أو مخلل في صلصة الصويا.



أسراب من هوتاروإيكا متوهجة في خليج توياما (يسار)، طبق ساشيمي من هوتاروإيكا (يمين، حقوق الصورة لبيكستا).

(المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: دعسوقة تقف على زهرة هندباء، الحقوق لبيكستا)