多年来，佐藤可士和主持过各种不同媒介的大型项目。虽然其“作品”涉及领域广泛，但无一不洋溢着打动人心、推动城市和时代前进的活力。

企业的标识、幼儿园和博物馆的建筑空间、地方产业的振兴，乃至让歌舞伎和有田烧等日本传统文化焕发新生......，创意总监佐藤可士和的工作涉足领域之广，令人惊叹不已。

对于佐藤而言，接手这些项目不是表现自我，而是他始终致力于为客户所面临的问题寻找最佳解决方案这种专业精神的体现。

“工作不在于规模大小。关键是你能向社会传递怎样的清晰明了的概念。”

为此，佐藤尤为重视“传达讯息于一瞥之间”，力求通过强有力的“视觉标志”，突破语言的屏障。而彻底追求这种“瞬时”的背后，凝聚着佐藤设计理念——“视觉标志，塑造品牌（ICONIC BRANDING）”。

撰文：清野由美

标题图片：藤幼儿园（东京 立川市）

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