多年来，佐藤可士和主持过各种不同媒介的大型项目。虽然其“作品”涉及领域广泛，但无一不洋溢着打动人心、推动城市和时代前进的活力。
企业的标识、幼儿园和博物馆的建筑空间、地方产业的振兴，乃至让歌舞伎和有田烧等日本传统文化焕发新生......，创意总监佐藤可士和的工作涉足领域之广，令人惊叹不已。
对于佐藤而言，接手这些项目不是表现自我，而是他始终致力于为客户所面临的问题寻找最佳解决方案这种专业精神的体现。
“工作不在于规模大小。关键是你能向社会传递怎样的清晰明了的概念。”
为此，佐藤尤为重视“传达讯息于一瞥之间”，力求通过强有力的“视觉标志”，突破语言的屏障。而彻底追求这种“瞬时”的背后，凝聚着佐藤设计理念——“视觉标志，塑造品牌（ICONIC BRANDING）”。
撰文：清野由美
标题图片：藤幼儿园（东京 立川市）
为配合优衣库全球旗舰店“巴黎歌剧院店”开业（2009年10月）而在大街小巷展开的视觉战略
穿行巴黎埃菲尔铁塔的双层观光巴士
接手的第一个优衣库项目，是全球旗舰店“纽约SOHO店”（2006年11月开业）的创意设计
位于东京立川市的“藤幼儿园”。在建筑物翻新改建之际，佐藤对包括周围环境在内的所有改造工程进行了创意设计规划。入园儿童的T恤上描绘的标志也是佐藤可士和设计的。幼儿园建筑由手塚建筑研究所设计。
在冠以日清食品创始人之名的“安藤百福发明纪念馆”，俗称合味道纪念馆（横滨市中区），作为综合制作人，佐藤设计各种富有创意的展品
合味道纪念馆内的商店。佐藤也参与了纪念商品的设计
设计了歌舞伎第八代中村芝翫名号继承公演的庆祝幕板
设计了国立新美术馆（东京六本木）的标志
为爱媛县今治市地方特产毛巾设计新的品牌标志。在时尚发源地东京南青山开设了直销店
在向世界推介有田烧的项目中，制作了施以蓝色泼洒画风格的“Dissimilar”系列
佐藤可士和工作室“SAMURAI”（东京涩谷区东）的会议厅