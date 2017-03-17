Satô Kashiwa a participé à de nombreux projets de grande envergure, sur une multitude de supports. Ses créations variées apportent toutes un dynamisme qui tient lieu de moteur aux hommes, à la ville et à l’époque.

Communication visuelle d’entreprise, espace scolaire ou culturel, redynamisation de l’industrie locale ou encore vivification des traditions japonaises comme la céramique d’Arita ou le théâtre kabuki : les projets du directeur créatif Satô Kashiwa se déclinent en une impressionnante gamme créative.

Pour lui, la création n’est pas un moyen d’expression personnelle ; il cherche, en véritable professionnel, à résoudre le problème auquel est confronté son client.

« Il n’y a pas de grand ou de petit travail. Il s’agit de trouver le concept qui parlera à la société », affirme Satô Kashiwa.

Sa préoccupation première est la transmission immédiate du message à son interlocuteur par le biais d’icônes frappantes qui permettent de dépasser la barrière du langage.

Derrière cette instantanéité du message se déploie sa philosophie : l’iconic branding.

(Texte : Kiyono Yumi. Photo de titre : l’école maternelle Fuji)

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Satô Kashiwa, directeur créatif : « Briser les barrières de la communication par la force de l’icône »

Déploiement d’une stratégie visuelle urbaine totale pour l’ouverture du magasin amiral global à Paris, dans le quartier de l’Opéra (octobre 2009).

Un bus touristique passe sous la tour Eiffel.

Premier contrat de direction créative pour Uniqlo à l’occasion de l’ouverture du premier magasin amiral global de l’enseigne à New York, dans le quartier de Soho (novembre 2006).

École maternelle Fuji à Tachikawa (préfecture de Tokyo). Direction créative pour la rénovation totale de l’établissement, y compris environnementale, dans le cadre de la reconstruction du bâtiment. Le logo sur le t-shirt des enfants a également été créé par Satô Kashiwa. Conception du bâtiment : cabinet d’architectes Tezuka.

Mise en œuvre de diverses idées au Cup Noodle Museum (Yokohama), en tant que producteur général.

La boutique du Cup Noodle Museum. Satô Kashiwa s’est aussi impliqué dans la conception des produits dérivés.

Design du rideau de scène pour la représentation d’intronisation de Nakamura Shikan VIII.

Conception du logo du Centre national des Arts de Tokyo (Roppongi).

Conception de l’image de marque des serviettes d’Imabari, industrie locale de la préfecture d’Ehime. Ouverture d’un magasin de vente directe à Minami-Aoyama, le quartier de la mode de Tokyo.

Conception de la série Dissimilar, habillée d’éclaboussures de peinture bleue, dans le cadre d’un projet de promotion globale de la céramique d’Arita.