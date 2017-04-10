ساتو كاشيوا الذي قام بعدة مشاريع كبيرة تجاوزت العديد من الوسائط الإعلامية. تعد ”أعماله“ تشكيلة كبيرة ومختلفة من الأعمال لكنها متسقة في نضارة وديناميكية حية تتيح للمشاهد الدخول في عالم الصور دون الحاجة للكلمات.
إن تنوع مشاريع الفنان ساتو كاشيوا يبرز قدرته على التعبير عن الفن والإبداع في مجموعة واسعة من المجالات. من خلال أعماله التي تتراوح بين التواصل البصري للشركات وتصميم فضاءات دور الحضانة والمتاحف، إلى جهوده في إعادة إحياء الصناعات المحلية وتجديد التراث الياباني، يظهر ساتو كاشيوا قدرته على تحفيز الإبداع وإضفاء الحياة والروح على مختلف المجالات. لذلك، فإن مجموعة واسعة من المشاريع التي يقوم بها تعكس قدرته على التكيف والابتكار في عوالم متعددة، وهو ما يستحق بالفعل الاعتراف والإشادة.
تفسير ساتو للعمل كاستعراض محترف لحل مشكلة محددة بدلاً من تعبير شخصي يعكس رؤيته المهنية والعملية. يبرز هذا النهج التطبيقي للفن كوسيلة لنقل الرسائل والمفاهيم بطريقة فعالة وواضحة. من خلال التركيز على إيصال مفهوم واضح للمجتمع وتجاوز حواجز اللغة باستخدام الرموز القوية، يظهر ساتو كاشيوا أهمية التواصل والتفاعل الفعّال مع الجمهور. يعكس هذا النهج توجهه نحو تحقيق تأثير إيجابي وواضح في المجتمع من خلال فنه وإبداعه.
تطوير الإستراتيجية البصرية في كل أنحاء المدينة مواكبة لافتتاح المحل الأول ليونيكولو ”فرع أوبرا باريس“ (أكتوبر/تشرين الأول عام 2009)
الحافلة السياحية ذات الدورين تعبر برج إيفيل.
أول عمل مع يونيكولو والخاص بالمحل الأول لنفس الماركة العالمية ”فرع سوهو نيويورك“ (نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006) كعمل إبداعي.
روضة أطفال ”فوجي يووتشي إين“ في مدينة تاتشيكاوا، طوكيو. أدار المخرج عملية تجديد شامل متضمنا البيئة المحيطة لمبنى الحضانة المهلهل. وقام ساتو كاشيوا بتصميم اللوجو المطبوع على قمصان أطفال الحضانة. وقام مركز أبحاث العمارة تيزوكا بتصميم مبنى الحضانة.
نفذ الفنان أيضا أفكار عديدة كمنتج عام في مبنى ”متحف الاختراعات: أندو موموفوكو“ المعروف بمتحف كوب نودلز (حي ناكا، مدينة يوكوهاما) والمتوج لاسم مؤسس شركة نيشّين شوكوهين.
متجر داخل متحف كوب نودلز. وعمل في تنفيذ وتصميم المنتجات التذكارية.
تصميم الستار الاحتفالي الخاص لعرض الكابوكي الذي أعلن به توارث لقب ناكامورا شيكان الثامن.
تصميم رمز المتحف القومي الجديد للفنون (روبّونغي، طوكيو).
كمخرج مبدع لمشروع تسويق مناشف إيماباري، صمم ساتو شعار مدهش جديد وأول محل لهذه العلامة في منطقة مينامي أووياما الأنيقة بطوكيو.
نفذ الفنان طريقة تصميم الطلاء بالرش الأزرق في سلسلة ”ديسيميلر“ لتنطلق خزفيات أريتاياكي إلى العالمية.
نطاق الاجتماعات بمكتب ”ساموراي“ لـ ساتو كاشيوا (هيغاشي، حي شيبويا، طوكيو)