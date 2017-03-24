多年來，佐藤可士和主持過各種不同媒介的大型專案。雖然其「作品」涉及領域廣泛，但無一不洋溢著打動人心、推動城市和時代前進的活力。

企業的標識、幼稚園和博物館的建築空間、地方產業的振興，乃至讓歌舞伎和有田燒等日本傳統文化煥發新生...，創意總監佐藤可士和的工作涉足領域之廣，令人驚歎不已。

對於佐藤而言，接手這些項目不是表現自我，而是他始終致力於為客戶所面臨的問題尋找最佳解決方案這種專業精神的體現。

「工作不在於規模大小。關鍵是你能向社會傳遞怎樣的清晰明瞭的概念。」

為此，佐藤尤為重視「傳達訊息於一瞥之間」，力求通過強有力的「視覺標誌」，突破語言的屏障。而徹底追求這種「瞬時」的背後，凝聚著佐藤設計理念——「視覺標誌，塑造品牌（ICONIC BRANDING）」。

撰文：清野由美

標題圖片：藤幼稚園（東京・立川市）

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