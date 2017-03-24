多年來，佐藤可士和主持過各種不同媒介的大型專案。雖然其「作品」涉及領域廣泛，但無一不洋溢著打動人心、推動城市和時代前進的活力。
企業的標識、幼稚園和博物館的建築空間、地方產業的振興，乃至讓歌舞伎和有田燒等日本傳統文化煥發新生...，創意總監佐藤可士和的工作涉足領域之廣，令人驚歎不已。
對於佐藤而言，接手這些項目不是表現自我，而是他始終致力於為客戶所面臨的問題尋找最佳解決方案這種專業精神的體現。
「工作不在於規模大小。關鍵是你能向社會傳遞怎樣的清晰明瞭的概念。」
為此，佐藤尤為重視「傳達訊息於一瞥之間」，力求通過強有力的「視覺標誌」，突破語言的屏障。而徹底追求這種「瞬時」的背後，凝聚著佐藤設計理念——「視覺標誌，塑造品牌（ICONIC BRANDING）」。
撰文：清野由美
標題圖片：藤幼稚園（東京・立川市）
為配合UNIQLO全球旗艦店「巴黎歌劇院店」開業（2009年10月）而在大街小巷展開的視覺戰略
穿行巴黎艾菲爾鐵塔的雙層觀光巴士
接手的第1個UNIQLO專案，是全球旗艦店「紐約SOHO店」（2006年11月開業）的創意設計
位於東京立川市的「藤幼稚園」。在建築物翻新改建之際，佐藤對包括周圍環境在內的所有改造工程進行了創意設計規劃。入園兒童的T恤上描繪的標誌也是佐藤可士和設計的。幼稚園建築由手塚建築研究所設計
在冠以日清食品創始人之名的「安藤百福發明紀念館」，俗稱合味道紀念館（橫濱市中區），作為綜合製作人，佐藤設計各種富有創意的展品
合味道紀念館內的商店。佐藤也參與了紀念商品的設計
設計了歌舞伎第8代中村芝翫名號繼承公演的慶祝幕板
設計了國立新美術館（東京六本木）的標誌
為愛媛縣今治市地方特產毛巾設計新的品牌標誌。在時尚發源地東京南青山開設了直銷店
在向世界推介有田燒的項目中，製作了施以藍色潑灑畫風格的「Dissimilar」系列
佐藤可士和工作室「SAMURAI」（東京澀谷區東）的會議廳