Сато Касива занимается крупномасштабными проектами, находящимися на пересечении различных медиа. У него много произведений, свежесть и динамизм которых помогают невербальной коммуникации между культурами.

Визуальная коммуникация компаний, пространства детского сада или музея, возрождение региональной промышленности, проекты, придающие новый импульс таким японским традиционным направлениям, как Кабуки, керамика Арита и другие работы креативного директора Сато Касива поражают своей широтой и размахом.

Браться за такие проекты для Сато – не cпособ самовыражения. Это отражение его позиции как профессионала, занимающегося решением проблем, которые обозначили для него клиенты.

«Суть работы – не в ее масштабе. Вопрос в том, насколько острую концепцию ты можешь предложить обществу».

Говоря так, Сато обращает наибольшее внимание на то, что можно «передать собеседнику с помощью одного взгляда», он стремится, создав мощную «икону бренда», разрушить языковые барьеры.

В основе «одного взгляда», в предельной погоне за ним лежат идеи «иконического брендинга» (ICONIC BRANDING), философии дизайна, созданной Сато.

Текст Киёно Юми

Фотография к заголовку: Детский сад «Фудзи-ётиэн» (Токио, город Татикава)

В связи с открытием глобального флагманского магазина «Юникло» (Париж, Опера) в октябре 2009 года была развернута визуальная стратегия, задействовавшая улицы города

Двухэтажный туристический автобус, проезжающий под Эйфелевой башней в Париже

Первая работа с «Юникло» в качестве креативного директора при открытии первого глобального флагманского магазина в Нью-Йорке, Сохо. Открыт в ноябре 2016 года

Детский сад «Фудзи-ётиэн» в городе Татикава, Токио. Директор проекта полной реновации окружающей территории в связи с перестройкой обветшавшего здания детского сада. Дизайн логотипа на футболках воспитанников детского сада также разработал Сато. Проект здания сада выполнен НИИ архитектуры Тэдзука

В Музее изобретений Андо Момофуку, увековечившем имя создателя компании «Ниссэй сёкухин», который обычно называют Музей лапши быстрого приготовления (город Йокогама, район Нака), Сато реализовал различные идеи в качестве генерального продюсера

Магазин в Музее лапши. Сато разработал дизайн сувенирной продукции

Дизайн занавеса спектаклей Накамура Сикан VIII, театр Кабуки

Дизайн символа Нового государственного музея изобразительных искусств (Токио, Роппонги)

Брендинг полотенец, продукции города Имабари, префектура Эхимэ. Магазин компании был открыт в мекке моды, токийском районе Минами-Аояма.

В проекте знакомства мира с керамикой Арита Сато разработал серию «Непохожее» с использованием пятен синей краски.