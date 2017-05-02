Satō Kashiwa combina diferentes medios en los proyectos de gran envergadura en los que participa. Su obra, que desarrolla en una amplia variedad de ámbitos, rebosa ese dinamismo que mueve a las personas, los espacios urbanos y el período histórico correspondiente.

La comunicación visual de una firma, la gestión del espacio de un jardín de infancia y de un museo, la revitalización de una industria local y la renovación de manifestaciones de la cultura tradicional japonesa como el teatro kabuki y la cerámica de Arita son algunos de los proyectos característicos del director creativo Satō Kashiwa. De ellos se desprende la versatilidad de este profesional.

Para Satō, su obra no refleja su personalidad, sino que pone de relieve su visión como profesional: resolver los problemas que le presenta el cliente.

"El trabajo no representa la escala. Lo que importa es la capacidad de ofrecer a la sociedad conceptos audaces", afirma el director, que considera que lo más importante es la capacidad de trasmitir algo al público a simple vista mediante la creación de iconos poderosos capaces de romper la barrera lingüística.

Esa transmisión a simple vista se esconde detrás de su filosofía de diseño, que se agrupa en lo que se conoce como potenciación de marcas icónicas.

Texto: Kiyono Yumi

Imagen de la cabecera: Jardín de Infancia Fuji (ciudad de Tachikawa, Tokio)

Con motivo de la apertura de una tienda bandera del mercado internacional de Uniqlo en París, en octubre de 2009, la capital gala fue escenario de una estrategia de publicidad visual.

Autobús turístico de dos pisos atravesando la Torre Eiffel.

El primer proyecto de Satō para Uniqlo fue la dirección creativa con motivo de la apertura de su primera tienda bandera en el mercado internacional. El establecimiento se inauguró en noviembre de 2006 en el Soho, en Nueva York.

Jardín de Infancia Fuji, en la ciudad tokiota de Tachikawa. Satō dirigió todo el proyecto de renovación de este centro educativo, cuyas instalaciones se habían quedado obsoletas. Aprovechó la oportunidad para remodelar tanto el edificio como el espacio que lo rodea. Además, se encargóo de crear el logotipo que los estudiantes lucen en sus camisetas. El diseño arquitectónico corrió a cargo del Estudio de Arquitectura Tezuka.

En el Cup Noodle Museum (distrito de Naka, Yokohama) llevó a la práctica diversas ideas en calidad de productor. Este edificio se conoce también bajo el nombre Pabellón Conmemorativo de los Inventos de Andō Momofuku, en honor del fundador de la firma Nissin Foods.

Tienda de recuerdos del Cup Noodle Museum. Satō también participa en el diseño de los productos a la venta en el establecimiento.

Diseño especial para el telón con motivo de la representación de teatro kabuki en la que el actor Nakamura Shikan VIII heredó el nombre artístico de su maestro.

Logotipo del Centro Nacional de Arte (Roppongi, Tokio).

Potenciación de la marca de toallas Imabari, cuya producción se realiza en la homónima localidad de la prefectura de Ehime. Esta industria local cuenta ahora con una tienda de gestión directa en Minami-Aoyama, un barrio de Tokio muy vinculado a la moda.

Dissimilar, diseñada para promocionar la cerámica de Arita fuera de Japón. La técnica empleada para la pintura azul es la del salpicado." />

