通往“负担大增”的道路将如何具体化，是今年上半年日本经济和政治的难题。以欧元危机为发端的主要发达国家财政危机也在不知不觉中影响到日本。野田政权必须向国会提交提高消费税法案，并促使其生效。此外，因东京电力核电站事故造成的电力成本上升，将在春季具体反映到电费上。国民、企业以及野田政权是否能够承受得了 “负担大增”呢？摆在日本经济面前的是一条遍布荆棘的险峻之路。

野田佳彦首相在16日的民主党大会上，针对包括提高消费税率内容在内的“社会保障与税制的整体改革”，虽然坚定地表示“不彻底改革就不会有日本的未来”，但却是前途坎坷。野田政权决定将现在5%的消费税率在2014年4月提升到8%，15年10月再提升到10%，而第一道难关便是以怎样的形式在3月底之前把增税法案提交给国会。

在法案提交之前，如果与自民党、公明党展开事前协商并能达成一致，就有可能在众参两院得以通过，但对立姿态日趋鲜明的自民党不会轻易地依顺民主党。若野田政权单独提交增税法案，那么在在野党占据多数席位的参议院则无法通过。于是，在国会定期常会会期末的6月前后，国会有可能陷入进退维谷局面，从而导致解散并进入大选。

政治混乱波及经济

政治和经济犹如两个车轮。虽然日本的大部分国债在国内消化，但日本的财政赤字问题在主要发达国家中是最为严重的，如不采取财政重建举措，从市场方面来看，欧元危机就不再是隔岸观火了。政治混乱必将波及经济。

即便消费税增税法案因政治妥协而通过，但它对日本经济是否有益也不能马上得出结论。增税将在2年之后。那时日本经济如果能够摆脱通货紧缩固然是好，但如果通货紧缩继续，形成在不景气情况下增税的话，很有可能成为日本经济的致命伤。

不仅是财政方面的讨论。3月底以前将制定“综合事业规划”，其中包括东京电力经营上的根本改革方案。东电是否会暂时国有化，其经营形态也成为焦点，而核电比率为零的东电把发电成本上涨转嫁到电费中的话，不论是国民生活还是企业活动都会立即 “负担大增”。 电力成本高涨对处于核电站难以重新启动状态下的其他电力公司也是同样的，是涉及到日本全国的问题。

日本在主要发达国家当中，是唯一一个通货紧缩长期持续、找不到切实恢复景气头绪的国家。今后，难以避免的各种“负担”的增加，如果可以不承担的话，都是不想承担的包袱。日本经济在龙年2012年里恐怕是难以升腾飞跃了。