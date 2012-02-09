通往“負擔大增”的道路將如何具體化，是今年上半年日本經濟和政治的難題。以歐元危機為發端的主要已開發國家財政危機也在不知不覺中影響到日本。野田政權必須向國會提交提高消費稅法案，並促使其生效。此外，因東京電力核電廠事故造成的電力成本上升，將在春季具體反映到電費上。國民、企業以及野田政權是否能夠承受得了“負擔大增”呢？擺在日本經濟面前的是一條遍布荊棘的險峻之路。

野田佳彥首相在16日的民主黨大會上，針對包括提高消費稅率內容在內的“社會保障與稅制的整體改革”，雖然堅定地表示“不徹底改革就不會有日本的未來”，但卻是前途坎坷。野田政權決定將現在5%的消費稅率在2014年4月提升到8%，15年10月再提升到10%，而第一道難關便是以怎樣的形式在3月底之前把增稅法案提交給國會。

在法案提交之前，如果與自民黨、公明黨展開事前協商並能達成一致，就有可能在眾參兩院得以通過，但對立姿態日趨鮮明的自民黨不會輕易地依順民主黨。若野田政權單獨提交增稅法案，那麼在在野黨佔據多數席位的參議院則無法通過。於是，在國會定期常會會期末的6月前後，國會有可能陷入進退維谷局面，從而導致解散並進入大選。

政治混亂波及經濟

政治和經濟猶如兩個車輪。雖然日本的大部分國債在國內消化，但日本的財政赤字問題在主要已開發國家中是最為嚴重的，如不採取財政重建舉措，從市場方面來看，歐元危機就不再是隔岸觀火了。政治混亂必將波及經濟。

即便消費稅增稅法案因政治妥協而通過，但它對日本經濟是否有益也不能馬上得出結論。增稅將在2年之後。那時日本經濟如果能夠擺脫通貨緊縮固然是好，但如果通貨緊縮繼續，形成在不景氣情況下增稅的話，很有可能成為日本經濟的致命傷。

不僅是財政方面的討論。3月底以前將制定“綜合事業規劃”，其中包括東京電力經營上的根本改革方案。東電是否會暫時國有化，其經營形態也成為焦點，而核能發電比率為零的東電把發電成本上漲轉嫁到電費中的話，不論是國民生活還是企業活動都會立即“負擔大增”。電力成本高漲對處於核電廠難以重新啟動狀態下的其他電力公司也是同樣的，是涉及到日本全國的問題。

日本在主要已開發國家當中，是唯一一個通貨緊縮長期持續、找不到切實恢復景氣頭緒的國家。今後，難以避免的各種“負擔”的增加，如果可以不承擔的話，都是不想承擔的包袱。日本經濟在龍年2012年裡恐怕是難以升騰飛躍了。