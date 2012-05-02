投资顾问公司“AIJ投资顾问株式会社”（东京都）造成的厚生养老金基金等企业养老金近2000亿日元损失问题，有招致中小企业连锁性破产的危险。因为，厚生养老金基金借用公共养老金“厚生年金”作为公积金，代替国家运作和支付；但是，全国595个厚生养老金基金的36%，即213个基金用于支付厚生养老金的公积金出现不足，无法弥补这个缺口的母体企业有可能被一一淘汰。

厚生养老金基金可独自投资运作部分厚生养老金的保险费，不必上交国家。这一制度始于1966年，旨在获得高于国家利率的收益，以发放丰厚的养老金。因为在经济增长时期对收益预期较高，不仅有大型企业参保，连中小企业也纷纷组建行业综合型基金参保，鼎盛时期其旗下基金达1900之多。

中小企业 难于自拔

但是，随着泡沫经济的破裂，它们难再获得高于国家利率的投资收益，不断发生许多企业无法支付承诺的养老金发放金额的情况。不足部分必须由母公司负责填补，因此，进入2000年以后，很多大企业开始偿还（代理偿还）从国家借来的厚生养老金的公积金，或转移到其它的企业养老金，或选择解散。

但是，中小基金没有这种实力。虽然可以选择降低养老金支付标准，但需要征得三分之二以上参保人员的同意，所以对于集体参保的综合型基金则门坎儿很高。因中小基金拿不出代理偿还的资金，又不能随意削减发放金额，所以即便想退出厚生养老金基金也无能为力。现在占整体80%的495个基金属于这种综合型。

旧社会保障厅官员退休下凡

现已查明，原社会保险厅退休官员有600多人下凡任职于全国各地的厚生养老金基金。虽然他们熟悉养老金业务，但不懂得资金运作，在遇到财政困难时就去投保号称高回报的AIJ投资顾问公司。

截止去年3月底，不能按承诺交付厚生养老金的213个基金的公积金缺口总额达到6289亿日元。那些综合型基金，是按每个加入企业来分摊偿还金额的。但是如果有一家破产，就要求其它企业承担连带责任，代其支付未偿还部分。

“这一机制可能招致连锁破产”——金融厅干部如此透露。实际上，由50家出租汽车公司组成的兵库县轿车厚生养老金基金，在2006年1月解散的同时，为支付71亿日元亏空所迫，到今年1月已经有14家公司倒闭。

政府在强化对投资顾问公司监督的同时，受连锁破产危机的影响，开始研究放宽降低养老金标准的条件。但是，也有意见强烈认为，这“侵犯了宪法规定的财产权”（厚生劳动省干部语）。