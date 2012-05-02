投資顧問公司“AIJ投資顧問株式會社”（東京都）造成的厚生養老金基金等企業養老金近2,000億日圓損失問題，有招致中小企業連鎖性破產的危險。因為，厚生養老金基金借用公共養老金“厚生年金”作為公積金，代替國家運作和支付；但是，全國595個厚生養老金基金的36%，即213個基金用於支付厚生養老金的公積金出現不足，無法彌補這個缺口的母體企業有可能被一一淘汰。

厚生養老金基金可獨自投資運作部分厚生養老金的保險費，不必上交國家。這一制度始於1966年，旨在獲得高於國家利率的收益，以發放豐厚的養老金。因為在經濟增長時期對收益預期較高，不僅有大型企業參保，連中小企業也紛紛組建行業綜合型基金參保，鼎盛時期其旗下基金達1,900之多。

中小企業 難於自拔

但是，隨著泡沫經濟的破裂，它們難再獲得高於國家利率的投資收益，不斷發生許多企業無法支付承諾的養老金發放金額的情況。不足部分必須由母公司負責填補，因此，進入2000年以後，很多大企業開始償還（代理償還）從國家借來的厚生養老金的公積金，或轉移到其它的企業養老金，或選擇解散。

但是，中小基金沒有這種實力。雖然可以選擇降低養老金支付標準，但需要徵得三分之二以上參保人員的同意，所以對於集體參保的綜合型基金則門檻很高。因中小基金拿不出代理償還的資金，又不能隨意削減發放金額，所以即便想退出厚生養老金基金也無能為力。現在佔整體80%的495個基金屬於這種綜合型。

原社會保險廳官員退休下凡

現已查明，原社會保險廳退休官員有600多人下凡任職於全國各地的厚生養老金基金。雖然他們熟悉養老金業務，但不懂得資金運作，在遇到財政困難時就去投保號稱高回報的AIJ投資顧問公司。

截止去年3月底，不能按承諾交付厚生養老金的213個基金的公積金缺口總額達到6,289億日圓。那些綜合型基金，是按每個加入企業來分攤償還金額的。但是如果有一家破產，就要求其它企業承擔連帶責任，代其支付未償還部分。

“這一機制可能招致連鎖破產”——金融廳高層如此透露。實際上，由50家計程車公司組成的兵庫縣轎車厚生養老金基金，在2006年1月解散的同時，為支付71億日圓虧空所迫，到今年1月已經有14家公司倒閉。

政府在強化對投資顧問公司監督的同時，受連鎖破產危機的影響，開始研究放寬降低養老金標準的條件。但是，也有意見強烈認為，這“侵犯了憲法規定的財產權”（厚生勞動省高層語）。