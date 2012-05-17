野田内阁所推进的“中央政府派出机构简政改革”正变得虎头蛇尾。

日本的中央官厅（中央部委）在全国各地设有庞大的分支机构，能否把这些组织机构移交给地方自治体（地方政府）、精简政府机构，对日本的分权及行政改革至关重要。但是，拟在本次国会提交的法案中，却对移交设置了很高的门槛，呈现出中央官厅的禁区依然不可侵犯的状态。

日本的国家公务员共30万人，其中大约有19万人分配在中央官厅的分支机构里。其中规模比较大的机构有 “国土交通省东北地方整备局”这种国土交通省地方整备局所属机构、农林水产省农政局等。厚生劳动省管辖的“Hello Work”（职业介绍所）也是其中之一。

很多人指出，不少地方分支机构的业务可以交由地方处理，甚至它的部分功能与地方是重复的。正因为如此，兼顾分权和行政改革，精简机构有望起到一箭双雕的效果。可以说，它正是削减国家公务员人事费的核心所在。

对中央官厅而言，由于此次改革是对自己的瘦身，因而抵触情绪强烈。福田、麻生等历届自民、公明党联合政权的时任地方分权改革推进委员会，都曾以削减3万5000人为目标致力于这项改革，但都由于遭到各省厅的强烈抵抗而不了了之。

瓶颈奈良令近畿移交计划搁浅？

民主党执政后也依旧步伐迟缓，但以近畿（日本本州中西部地区，包括京都、大阪2府和奈良等5县——译注）为中心的“关西广域联合（数个普通地方公共团体、特别区，为加强地方自治而组成的共同进行某些行政事务的组织——译注）”以及“九州地方知事会”一直谋求国土交通省、经济产业省、环境省这三个机构能率先实施在本地区内的移交。对这两个地区内3省分支机构的移交，政府目前终于打算付诸行动了。总的来说，“对地方分权改革不够热心”而遭到诟病的野田佳彦首相，也终于表示将在本次国会上提出法案，以内阁府为中心，推进政府内部的协调工作。

然而，最终方案的内容似大有退步之嫌。问题最突出的，就是国家提高了将业务移交给地方时“接受方”的门槛。如：原案提出“若多个都道府县联合设置了法律意义上的‘广域联合’，则可以移交”，但最终方案中添加了“必须包括（政府）派出机构的辖区在内”这一条件。

也就是说，以近畿地区为例，它意味着必须成立“由国土交通省地方整备局管辖的全部府县参加的广域联合”，否则将不能移交。但由于奈良县拒绝参加关西广域联合，所以无法具备接收方所应有的条件。政府进而甚至还可以“奈良没有加入，所以事出无奈”为由，把责任转嫁给地方。

而九州地区，现在也没有创设一个由该地区各县参加的广域联合计划，所谓移交，也只能是句空话。

即使这样国土交通省似乎仍不放心，要求移交时不光是遇有大灾大难，甚至是平时也要掌握指挥监督权。咄咄逼人之势竟至于此。

尽管民主党政权一直在地方分权改革中进行着艰苦的努力，如：改革补助金制度、重新评估国家强加给地方行政的各种标准（所谓“义务”、“框框”）等，但是对地方分支机构进行重新评估作业的难度超过上述的任何一项。按说实现这场改革，在相当程度上必须靠首相官邸的引领，但人们却看不到发挥了政治主导的痕迹。

不仅如此，部分“族议员化”（指维护特定集团利益的议员集团——译注） 的民主党议员、在有附带条件的补助金分配上被中央官厅抓住弱点的市町村等，都竞相反对改革，展开了不亚于自民党政权时代的抗议活动。另外，当首相起用国土交通省前资深事物次官竹岁诚为内阁官房副长官（事务）后，“地方分支机构精简改革”步伐将会放缓的看法在霞关（中央官厅密集地——译注）传开，这也是事实。

不管野田内阁是否可以一言定性为是以官僚为主导的内阁，但可以肯定的一点是，已被中央官厅捏住软肋的这场改革正在倒退。