法国的总统选举与希腊的大选，以选民对一边倒的紧缩财政说不而告结束。这一结果，对国家债务超出国民生产总值（GDP）200%并终于开始步入财政重建的日本，也产生了微妙的影响。

是否转变紧缩政策？

在日本，以民主党为中心的联合政权向国会提出了税改法案：到2015年10月，将现行5%的消费税分2个阶段提升到10%。这一法案从5月8日起进入审议。以希腊为首的欧洲各国的财政危机，不啻促使了野田首相解决积弊多年的财政问题的决心。

但是，新当选的法国总统奥朗德提出了“优先雇佣”，批判萨科齐政府的财政紧缩政策；希腊的联合执政党也没有达到过半数。欧盟（EU）也正为探索新的经济发展战略而逐渐修正轨道。

另一方面，曾因违反《政治资金规正法》而遭起诉的民主党原代表小泽一郎，在4月26日的一审判决中被宣判无罪，恢复了暂停的民主党党员资格。小泽是民主党内反对增加消费税的中心人物，虽然最后结果还要等待上诉法院的判决，但小泽的复权也大长了反对派的气势。

由于执政党民主党在参议院处于少数派地位，要通过法案，在野党的合作不可或缺。如果民主党内的反对论高涨，在上调消费税问题上持相同观点的最大在野党自民党，就难以回应参与政策协商的要求。

而且，虽然法国和希腊选举已有结果，但债券市场和股票市场并不看好经济向紧缩政策的转换，倒不如说是忧虑经济的进一步混乱。从日本在上世纪90年代的经验来看，想通过财政刺激，把泡沫破裂的经济拉回增长的轨道，这对成熟的发达国家来说并非易事。

欧盟经济混乱诱发日元攀升

欧盟在日本出口中所占的比率约为10%，但日本的最大出口国中国对欧盟的出口却超过20%。趋于平稳的外汇市场又呈现出日元升值征兆，如果欧盟经济陷入混乱，日本经济所受的影响将是巨大的。

消费税増税法案中有一条款是，消费税的上调，将以经济状况好转为条件。虽然不妨冷静地认为“在经济后退时，即便法案得以通过，也不会付诸实施”，但如果经济后退，那么在法案审定问题上，政治情感将容易趋向谨慎。

笼罩法案的迷雾越发浓重。