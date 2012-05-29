法國的總統選舉與希臘的大選，以選民對一邊倒的緊縮財政說不而告結束。這一結果，對國家債務超出國內生產總值（GDP）200%並終於開始步入財政重建的日本，也產生了或多或少的影響。

是否轉變緊縮政策？

在日本，以民主黨為中心的聯合政權向國會提出了稅改法案：到2015年10月，將現行5%的消費稅分2個階段提升到10%。這一法案從5月8日起進入審議。以希臘為首的歐洲各國的財政危機，不啻促使了野田首相解決積弊多年的財政問題的決心。

但是，新當選的法國總統歐蘭德提出了“優先雇用”，批判薩科齊政府的財政緊縮政策；希臘的聯合執政黨也沒有達到過半數。歐盟（EU）也正為探索新的經濟發展戰略而逐漸修正軌道。

另一方面，曾因違反《政治資金規正法》而遭起訴的民主黨原代表小澤一郎，在4月26日的一審判決中被宣判無罪，恢復了暫停的民主黨黨員資格。小澤是民主黨內反對增加消費稅的中心人物，雖然最後結果還要等待上訴法院的判決，但小澤的復權也大長了反對派的氣勢。

由於執政黨民主黨在參議院處於少數派地位，要通過法案，在野黨的合作不可或缺。如果民主黨內的反對論高漲，在上調消費稅問題上持相同觀點的最大在野黨自民黨，就難以回應參與政策協商的要求。

而且，雖然法國和希臘選舉已有結果，但債券市場和股票市場並不看好經濟向緊縮政策的轉換，倒不如說是憂慮經濟的進一步混亂。從日本在上世紀90年代的經驗來看，想通過財政刺激，把泡沫破裂的經濟拉回增長的軌道，這對成熟的已開發國家來說並非易事。

歐盟經濟混亂誘發日圓攀升

歐盟在日本出口中所佔的比率約為10%，但日本的最大出口國中國對歐盟的出口卻超過20%。趨於平穩的外匯市場又呈現出日圓升值徵兆，如果歐盟經濟陷入混亂，日本經濟所受的影響將是巨大的。

消費稅増稅法案中有一條款是，消費稅的上調，將以經濟狀況好轉為條件。雖然不妨冷靜地認為“在經濟後退時，即便法案得以通過，也不會付諸實施”，但如果經濟後退，那麼在法案審定問題上，政治情感將容易趨向謹慎。

籠罩法案的迷霧越發濃重。