5月7日，普京在时隔4年后将重登俄罗斯总统大位，迈出新体制下的第一步。此届任期至2018年，共6年。2008年以来再次登台的普京总统将如何应对日俄间悬而未决的北方领土问题呢？日本政府是否抓到了解决问题的头绪？对此，乐观论和期待论相互交织。然而，“两国关系的严峻性没有改变”（外务当局）。

报道普京讲话的醒目标题

梅德韦杰夫政权下的日俄关系，突出表现为剑拔弩张。随着普京总理的总统复出近在眼前，犹如黑暗中射入的一道阳光，对俄罗斯的乐观评论日渐增多。它的起因，是俄罗斯总统选举投票前一天普京在以日欧报纸为主的记者会见时一段讲话。

“北方领土 意欲最终解决”、“积极推动谈判进程”等等——日本唯一出席记者会见的朝日新闻，打出了这样的醒目标题。

“平局（双方可能接受的妥协）”、“开始（为寻求共识而开始的对话）”——普京在会见时使用日语中的柔道用语，表明了解决北方领土问题的基本姿态。首先引人注目的是他主动谈到领土问题。被认为是用心周到的讲话，其要点如下：

通过“扩大两国间的合作”，最终是有可能找到解决办法的；

解决具有“领土性质”的问题不是本质，有必要使其“成为次要状态”；

与中国的边界谈判经历了40年时间并实现了“妥协解决”。期待与日本之间也同样如此。

近年来，大国俄罗斯积极参与亚太地区市场。特别是对俄罗斯来说，位于太平洋出入口的日本，在种种意义上都成为无法轻易绕行的国家。接近日本，是强烈意识到中国而使然。俄国与中国拥有世界第二长国境线，在能源出口市场上受到中国的杀价购买。利用日本，则可成为其牵制中国的王牌。这“令人想到”以往日本方面为解决领土问题而尝试的“经济—领土扩大均衡论”（外务省干部）。

领土问题亦有可能“搁置”

然而，普京的讲话暗藏着不可轻信盲从的危险性。

“扩大两国间的合作”，首先传达的是扩大经贸交流的信息。它表达了通过扩大向日本出口天然气、从日本引进高端技术、招揽企业与投资来搞活俄罗斯经济的意愿，同时反映了最终将领土问题转变为次要问题的期待感 。即从日本看，是想把经济上的“好处”拿到手，实质性的领土问题则有可能被“搁置”起来。实际上抱有此种忧虑的专家也不在少数。

这是事关国家主权的问题。

青山大学名誉教授袴田茂树认为，1956年的日苏联合声明中的“移交”（注），并不意味着“归还”。那么又是何意呢？谈判的结果，是指即便给予日本（人）对岛屿的经济开发权及居住权，北方领土依然处于俄罗斯的统治之下。也就是说，“有充分的可能，它是俄罗斯领土而决非日本领土。”（外务省干部）

注：日苏联合声明中的相关部分是：“苏维埃社会主义共和国联盟为了满足日本的愿望和考虑到日本的国家利益,同意把齿午群岛和色丹岛移交日本,但经谅解,即这些岛屿将在苏维埃社会主义共和国联盟和日本之间的和约缔结后才实际移交日本。”......(引自《国际条约集(1956-1957)》,（中国）世界知识出版社1962年版, 第124-127页。)