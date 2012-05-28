5月7日，普丁在時隔4年後將重登俄羅斯總統大位，邁出新體制下的第一步。此屆任期至2018年，共6年。2008年以來再次登台的普丁總統將如何應對日俄間懸而未決的北方領土問題呢？日本政府是否抓到了解決問題的頭緒？對此，樂觀論和期待論相互交織。然而，“兩國關係的嚴峻性沒有改變”（外務當局）。

報道普丁講話的醒目標題

梅德維傑夫政權下的日俄關係，突出表現為劍拔弩張。隨著普丁總理的總統復出近在眼前，猶如黑暗中射入的一道陽光，對俄羅斯的樂觀評論日漸增多。它的起因，是俄羅斯總統選舉投票前一天普丁在以日歐報紙為主的記者會時一段講話。

“北方領土意欲最終解決”、“積極推動談判進程”等等——日本唯一出席記者會的朝日新聞，打出了這樣的醒目標題。

“平局（雙方可能接受的妥協）”、“開始（為尋求共識而開始的對話）”——普丁在會上使用日語中的柔道用語，表明了解決北方領土問題的基本姿態。首先引人注目的是他主動談到領土問題。被認為是用心周到的講話，其要點如下：

通過“擴大兩國間的合作”，最終是有可能找到解決辦法的；

解決具有“領土性質”的問題不是本質，有必要使其“成為次要狀態”；

與中國的邊界談判經歷了40年時間並實現了“妥協解決”。期待與日本之間也同樣如此。

近年來，大國俄羅斯積極參與亞太地區市場。特別是對俄羅斯來說，位於太平洋出入口的日本，在種種意義上都成為無法輕易繞行的國家。接近日本，是強烈意識到中國而使然。俄國與中國擁有世界第二長國境線，在能源出口市場上受到中國的殺價購買。利用日本，則可成為其牽制中國的王牌。這“令人想到”以往日本方面為解決領土問題而嘗試的“經濟—領土擴大均衡論”（外務省幹部）。

領土問題亦有可能“擱置”

然而，普丁的講話暗藏著不可輕信盲從的危險性。

“擴大兩國間的合作”，首先傳達的是擴大經貿交流的訊息。它表達了通過擴大向日本出口天然氣、從日本引進高科技技術、招攬企業與投資來促進俄羅斯經濟的意願，同時反映了最終將領土問題轉變為次要問題的期待感。即從日本看，是想把經濟上的“好處”得手，實質性的領土問題則有可能被“擱置”起來。實際上抱有此種憂慮的專家也不在少數。

這是事關國家主權的問題。

青山大學名譽教授袴田茂樹認為，1956年的日蘇聯合聲明中的“移交”（注），並不意味著“歸還”。那麼又是何意呢？談判的結果，是指即便給予日本（人）對島嶼的經濟開發權及居住權，北方領土依然處於俄羅斯的統治之下。也就是說，“有充分的可能，它是俄羅斯領土而決非日本領土。”（外務省幹部）

注：日蘇聯合聲明中的相關部分是：“蘇維埃社會主義共和國聯盟為了滿足日本的願望和考慮到日本的國家利益，同意把齒午群島和色丹島移交日本，但經諒解，即這些島嶼將在蘇維埃社會主義共和國聯盟和日本之間的和約締結後才實際移交日本。”......(引自《國際條約集(1956-1957)》,（中國）世界知識出版社1962年版,第124-127頁。)