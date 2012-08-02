民主党内部也对修改内容表示困惑

民主、自民、公明三党达成的修改社会保障税制一体改革相关法案中，加入了向低收入的老年人发放标准额每月5000日元“福利补贴”的方针。这是对政府原法案中有关养老金计算方法进行大幅度修改的结果。但是，因为这种做法重视三党协调，模糊了政策目的，民主党内也流露出“不知道该如何向选民解释”这种困惑的声音。

新的补贴，是在2015年10月消费税率提高到10%以后，国家从税收财源中拨出款项，支付给年收入在77万日元以下的人。77万日元这个数额，是2015年度全额基础养老金的年额，它是以只有此项收入的人为对象设定的。在职工作期间收入较低，养老金保险费享受免除的人，养老金相应也较低，所以在5000日元的标准额外，最多还可另加17000日元（月额）。但是，未办理免交保险手续又未缴纳保险费的人员，未缴纳保险费时间越长，标准额相应也越少。

政府向本届国会提交的法案，原来内容是对年收入77万日元以下人员的基础养老金一律增加6000日元（月额）。但是，对于无论在职工作期间缴纳的保险额多少，一律以固定金额形式增加的做法，自民、公明两党表示强烈反对，认为“将损害民众缴纳保险费的积极性，引发道德风险”。

作为解决方案，公明党提出了将养老金领取额上浮25%主张。认为“基于过去缴纳的保险费而领取养老金，按一定比率上调，可以反映出每个人在职工作时期付出的努力”。

即便如此，自民党对公明党方案也表示了反对。“没有付出（指缴纳养老保险费——译注）就不能享受。这是养老金的大原则”——长期统领了社保领域改革的原环境省大臣官鸭下一郎坚持这一主张，丝毫不做让步。

三党的折衷案，模糊了理念和目的

一心执着于提高消费税的野田佳彦首相，向民主党的政策调查会长前原诚司发出了妥协的指示。结果民主党接受了“非养老金的补贴”方案，即代之以修改养老金相关法，转而采取了制定新法应对的方针；同时，还根据未缴纳保险费时期的长短，相应减低养老金金额，并将负责发放养老金等实际业务的组织委托给了日本养老金机构管理。民主党的政策调查干部解释说：“这样就可以让领取养老金的人们以为养老金增加了”。

结果，是在分别吸收了民主、自民、公明三党的部分主张的基础上，终于达成了一致，然而理念和目的则被模糊了。如果是名符其实的“福利补贴”，那就应当对生活困难的群体一视同仁；但是，由于过分拘泥于“与付出相应的补助”这一养老金原则，形成了对未缴纳保险费者不利的结果。除自民党、公明党以外的在野党强烈地批判说，这种做法“含糊其辞，暧昧到了极点”，并在参议院的法案审议中，摆出了彻底追究的阵势。