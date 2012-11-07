众议院何时解散？是年内还是明年初？——民主党野田首相与自民党安倍晋三总裁之间正上演着一出拉锯战，这是双方窥视着舆论动向所展开的一场毫无行动方案可言的懦夫游戏。随着民主、自民、公明三党间的首脑会谈破裂，虽然野田政府及民主党开始准备召集临时国会，但在野党方面没有丝毫响应审议的迹象。解散众议院的具体日期难以预测。下面就执政党与在野政党通过“舆论战”、“心理战”所展开的攻防战之深层背景作一探讨。

患上“官邸病”是首相的宿命

被视为换将确定无疑的舆东干事长留任、预计十月中旬举行的临时国会延期、众议院的解散日期推迟……。为维持本年度的预算所必需的发行特例公债（赤字国债）法案、纠正众议院选举的一票之差等等，难题可谓堆积如山。但在解决这些问题的途径甚不明朗的情况下，首相野田却欲强行向前迈进。再次当选民主党代表的政治家野田，看似发生了蜕变。

曾经担任过大平前首相首席秘书的前运输相森田一在谈到最近的野田首相时吐露道：“野田也患上官邸病了吧！”

1979年秋，大平首相在大选中失利，与提出辞职要求的反主流派发生对峙，展开了一场长达40天的权力斗争。据说这“40天抗争”，正是大平患上“官邸病”的时候。

何谓“官邸病”？按照森田的说法，就是“作为首相，无论是谁，在官邸的时间长了，就会以为只要行使自己的权力，就什么都能办得到，这就是‘官邸病’”。 大平面对逆流，顶住了种种抵抗和指责，保住了首相的宝座，但大平本人却在这场抗争中缩短了寿命，倒在第二年的众参两院同时选举中，成为悲剧宰相。

在森田看来，最近的野田首相也是过于相信自己的权力。虽说政局有异于大平时期，但野田逆政局之潮流而进的姿态，犹如一个过于相信总理大臣的强权而患上“官邸病”的宰相。

野田舆石密约之说的真伪

作为野田首相辅佐人的民主党长老鞭策激励着这位首相。该长老所主张的三项原则是：1、赤字国债法案的处理只要在年度内完成即可；2、明年度的预算要在野田政权下编制；3、年内未必一定要召开临时国会。这一“有党无国”的主张，突出体现了这个国家政治的不健全性。长老的三原则反映出这样的意图，即为阻止民主党惨败-崩溃的走势，大选应该在不利的局势多少得到缓和时举行。这与甚至言及到明年众参两院同时举行选举的延期论者舆石干事长的战略判断是一致的。

入主首相官邸，加之身处“传来的都是好消息，渐渐听不到坏消息”的环境之中，首相顽固的姿态毫无软化迹象，“官邸病”愈发严重。

“近期内问信于民是与国民的约定”、“所谓‘近期’，按常识来说即是年内”——自民党一直以此向舆论诉求，而首相到底也很在意舆情，作出了召开临时国会的决定。但这并不直接意味着年内解散国会，讨价还价仍将继续。此举可以解读成是为了把批判矛头引向自民党，将舆论为我所用，即可以说是“舆论战”、“心理战”的一个环节。

在目前的局势中，民主党内暗中流传的情报称：“明年1月的国会定期常会开始时，如果对内阁提出的不信任案得到通过，野田首相将不选择众议院解散而是内阁总辞职，其后选出新的民主党代表，以新的面孔应对国会和大选。”——这实可谓奇思妙计，据说是野田首相在连任民主党代表后于舆石进行的一系列会谈中达成的“绝秘共识”，但其真伪难知。不过，如果此“密约”属实，那么或许在已决定10月29日召开的临时国会上将提前兑现，因为对民主党来说，有可能以野田下台作为交换条件，以图改变政局。野田手中的牌即将用尽。