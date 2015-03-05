2015年1月14日，因发明蓝色发光二极管（LED）而荣获2014年度诺贝尔物理学奖的名古屋大学研究生院教授天野浩，在东京内幸町的外国新闻中心以“LED产业的未来”为题发表了演讲。天野教授说，造福世界的LED，其应用领域还非常广泛，同时，他还介绍了照明用LED的未来发展情况以及深受期待的深紫外线(*1)LED实用化的开发研究工作。

LED照明：2016年后在世界全面普及

瑞典皇家科学院的诺贝尔奖评选委员会，对赤崎勇（名城大学）、中村修二（加州大学圣芭芭拉分校）和天野浩三位教授的成就，赞赏称“他们的发明是革命性的。白炽灯点亮了20世纪，21世纪将由LED灯点亮。其高度的发光效率技术，将为世界上未能受益于电网的人们带来福音。”

天野教授在14日的讲演中介绍说，手机全色化得益于蓝色LED研发的成功，依据民间公司的有关LED实用化现状的调查结果，2013年LED的世界市场约为1.57万亿日元，但预计到2020年将增长2.4倍，达到3.76万亿日元。

而且，天野教授还预测，考虑到欧美各国以及中国、日本等将禁止或结束白炽灯的销售，2016年以后，LED将真正得到普及。

赤崎、天野、中村三位教授在上世纪九十年代上半期，应用半导体成功地发明了之前难以备制的蓝光二极管。由于红色、绿色发光二极管业已问世，伴随蓝色LED的实用化，使得以LED备制包括“真正的”白色在内的全色光源成为可能，作为工业产品，其应用范围急剧扩大。LED现今已经普及到手机、照明、交通信号等民生用品领域，发光强度改善，能量转换效率也高出日光灯的约2倍。

LED价格：降至现在的五分之一

天野教授在谈到LED的节能效果时说：“根据美国能源部的预测分析，截至2030年美国国内70％以上的照明都将使用LED。美国的电力消费量约为日本的4倍，采用LED照明的节能效果是300太（拉）瓦小时，其规模相当于日本目前停运的48座核堆的总发电量。

根据这一数据，天野教授指出，日本LED照明的普及率到2020年将达70％，走在了美国的前列，可以削减的电力消费约占发电总量的7％（换算成电费约为一万亿日元）。但要实现这个目标，必须将LED成本降低到目前的五分之一左右，今后仍有许多有待解决的问题。

之前天野教授曾这样说过：“要让全世界的人都用上LED照明，目前的价格还非常昂贵。在2020年之前将成本降低到现今的五分之一——这个目标如果得以实现，那么LED将会极大地普及。没有通电的地区，只需用三、四节电池，就可点亮LED，如果太阳能电池和蓄电池配套使用，那么不需多高的电压，直流电也足以提供在家读书学习所需的照明，这还有利于对发展中国家的援助。

有关降低LED成本的研究工作，天野教授列举了“三维纳米线LED”的例子。通过周期性大量设置纳米级（一米的十亿分之一分）氮化镓（GａN）线的“纳米线结构”，以图提高LED的发光效率。

天野教授认为，使LED降低成本的关键在于，①使用以既有制造设备就可生产的硅LSI（大规模集成电路）、②现在的LED，95％使用的是蓝宝石基板，要力争使亮度高出4倍的氮化镓基板实用化。名古屋大学的研究团队除了与法国公司推进这项共同研发外，还与美国、瑞典的公司也在进行合作。

深紫外线LED：开辟一个新的未来

天野教授还介绍了LED的应用研究工作。除了照明、显示屏以外，LED在其他产业领域也大有作为。例如，在植物工厂，它可用于培养植物的光源；还应用在单纯依靠清洁光源就可进行治疗的光遗传学领域。

此外，天野教授还谈及了波长仅250～350纳米的深紫外线LED的开发情况。因为其环保、高效且寿命长的特点，应用范围广泛，不仅可以治疗皮肤病，分析DNA,还可用来净水，为解决水质污染助一臂之力，并且适用于紫外线印刷，可在立体打印中得到应用。让深紫外线LED开辟新的未来，造福人类，天野教授对致力于这项研究表现了极大的热情。

天野教授透露，名古屋大学的团队已在上述领域开始进行商品开发的准备工作。同时他还补充说，在有关利用氮化镓的尖端技术研发方面，世界上强手如林，竞争也非常激烈。

实用化：研发工作的支柱

天野教授在谈到有关继续进行LED实用化等研究活动的精神支柱时说：“从事研究工作时最重要的一点，是研究人员抱有将来定能实用化、必会成功这种强烈的信念。如果你不在头脑中形成‘我必定要做出这个东西’的意象，那就科研就无法顺利进展。就我个人而言，形成了意象的东西全部都实现了实用化。”

身为科研人员，面对自己的将来，天野教授在回答nippon.com日本网的采访时说：“做到这一步，世界将会发生这样的变化——我总是如此在心中描绘着未来的蓝图。我确信它们能够付诸实现，所以，到我退休离开大学教师岗位的未来11年里，我希望逐一全部完成。”

撰文、照片：原田和义（nippon.com日本网 高级编辑）

标题图片：名古屋大学研究生院教授天野浩在演讲会上 2015年1月14日于东京内幸町的外国新闻中心