“无投票连任”，史上第3人

9月8日发布公告的自民党总裁选举，由于候选人只有一人，安倍晋三首相（总裁）无投票再次当选。至此共计41次的自民党总裁选举历史中，除了由上任总裁或者党内长老的指定而不经选举的情况外，安倍成为继铃木善幸、中曾根康弘、海部俊树、河野洋平、桥本龙太郎、小泉纯一郎之后实现“无投票当选”的第七人。不过，实际实现“无投票连任”总裁的只有中曾根、小泉两位原首相以及安倍首相三人。

安倍总裁的任期为三年，到2018年9月期满。如果安倍能连任首相至任期期满，三次安倍内阁的执政期相加，即第一次（2006年9月～2007年8月）、第二次（2012年9月～2014年12月）、第三次（2014年12月～），将成为约7年的长期政权。战后历代首相中在职日期较长的，依次为佐藤荣作（2798日）为首位，其后依次为吉田茂（2616日）、小泉纯一郎（1980日）、中曾根康弘（1806日）、池田勇人（1575日）。安倍首相现在居于第六位，已经超越他所敬爱的外祖父岸信介首相（1241日）。

反映出自民党人才匮乏，在野党软弱无力

在被称为“一强多弱”的政治局面下，安倍政权是否真的坚如磐石呢？安倍的再次当选，可以说是对过去三年其经济政策（安倍经济学）、外交政策（俯瞰地球仪外交）、安保政策（安保法制）给予肯定的结果。同时也可以分析为这是希望“维持现状”的国民意识的反映。

但是，从实际情况看，可以说这都起因于以“维新党”的分裂闹剧为象征的在野党的软弱无力，自民党内部的人才不足，党组织的弱化等等。自从派系斗争的弊端和金权选举受到批判，日本导入小选区比例代表并立制以来，已过去了四分之一个世纪，曾经是自民党活力源泉的“派系间竞争”偃旗息鼓，由派系领袖充任的拟似政权交替也变得困难起来。安倍之后的有力候选人并不存在，这种“安倍一人独强”的情况，正象征着自民党内部人才匮乏。