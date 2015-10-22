Всего семь председателей ЛДПЯ переизбирались без альтернатив

Премьер-министр Абэ Синдзо вновь избран на очередной трёхлетний срок председателем Либерально-демократической партии Японии. Выборная кампания должна была начаться 8 сентября, но ввиду того, что не было зарегистрировано других кандидатов, результат выборов определился без их проведения, которое было назначено на 20 сентября. Выборы председателя ЛДПЯ проходили 41 раз с момента основания партии в 1955 году, и это всего лишь седьмой раз, когда действующий председатель переизбран в отсутствие конкурентов (исключая случаи, когда избрание проходило без формальных выборов, по соглашению или в результате арбитражного решения высших лиц партии). Предшественниками Абэ, переизбранными без конкуренции, были Судзуки Дзэнко, Накасонэ Ясухиро, Кайфу Тосики, Коно Ёхэй, Хасимото Рютаро и Коидзуми Дзюнъитиро.

Новый председательский срок Абэ Сидзо продлится до конца сентября 2018 года. Если он прослужит весь этот срок и будет занимать должность премьер-министра ещё три года, общий срок его пребывания у власти составит семь лет (его первый срок на посту премьер-министра продолжался менее года, с сентября 2006 г. по август 2007 г., вновь он был избран премьер-министром в декабре 2012 г. и продолжает занимать этот пост). Дольше всего проработали на этой должности Сато Эйсаку (2798 дней), Ёсида Сигэру (2616 дней), Коидзуми Дзюнъитиро (1980 дней), Накасонэ Ясухиро (1806 дней) и Икэда Хаято (1575 дней). В этом списке Абэ Синдзо на данный момент занимает шестое место, пробыв у власти дольше своего деда Киси Нобусукэ (1241 дней), к которому он относится с большим уважением.

Слабость оппозиции и отсутствие альтернатив

Действительно ли администрация Абэ прочно стоит на ногах в политической ситуации, которую описывают как «одна сильная партия и много слабых»?

Техническую победу Абэ на нынешних выборах можно расценивать как результат позитивных оценок деятельности его администрации в экономической, дипломатической сферах и в обеспечении безопасности за последние три года. Также переизбрание можно рассматривать как стремление большинства к сохранению статус-кво. В действительности же этот результат объясняется неурядицами в оппозиционном лагере, что проявилось в недавнем расколе Партии инноваций, отсутствием альтернатив в ЛДПЯ и ослаблением внутренней организации партии.

ЛДПЯ ранее состояла из фракций разной силы, и их руководители соперничали друг с другом за пост председателя партии. Такое соперничество оживляло партию, и несмотря на то, что ЛДПЯ формировала правительство на протяжении десятилетий, а её председатель автоматически становился премьер-министром, смена председателей в результате конкуренции фракций заменяла периодический переход власти к оппозиционным партиям. Такая фракционная система имела свои недостатки, и в результате критики, в том числе за влияние финансовых кругов на результаты выборов, в 1990-е годы была проведена радикальная реформа избирательной системы, вместо многомандатных округов были введены одномандатные малые округи и пропорциональное представительство, и фракционная борьба стихла. Смена власти между фракциями уже не работает как заменитель межпартийной борьбы, и отсутствие сильных конкурентов у Абэ демонстрирует недостаток потенциальных лидеров в ЛДПЯ.

Отказ Исибы от участия в выборах

Все семь фракций ЛДПЯ к концу августа выразили поддержку Абэ при переизбрании на должность председателя партии. Нода Сэйко, бывший председатель Генерального совета партии, стремившаяся выдвинуть свою кандидатуру, не смогла собрать двадцать рекомендаций для выдвижения. 27 августа в онлайн-программе она указывала на недостатки безальтернативных выборов, говоря, что такой непрозрачный способ избрания премьер-министра является нездоровым.

Реальным соперником Абэ мог стать Исиба Сигэру, занимавший ряд ключевых постов в администрации (министр обороны, министр сельского хозяйства) и в партии. Он был кандидатом на предыдущих выборах партийного лидера в сентябре 2012 г. Тогда он собрал большинство голосов на выборах по регионам, но уступил Абэ в последнем туре, когда голосовали парламентарии от ЛДПЯ. 18 августа этого года он объявил о своём решении не выдвигать свою кандидатуру, что и ускорило переизбрание Абэ.

Поворотной точкой для Исибы стала реорганизация правительства в 2014 году. Исиба был генеральным секретарём партии и хотел остаться на той же должности, но, вопреки его желанию, Абэ предложил ему должность министра, ответственного за Японско-американский договор о безопасности. Исиба отказался, но впоследствии, вняв членам своей группировки, настроенным на снижение конфронтации с Абэ, занял в его кабинете пост министра по оживлению региональной экономики. Эти перипетии стали препятствием для баллотирования; кроме того, сработали и угрозы фракции Абэ отобрать партийные мандаты у парламентариев, поддерживающих Исибу.

Неясное будущее конституционной реформы

Какие цели на ближайшие годы ставит перед собой администрация Абэ? В своей речи, произнесённой в г. Татикава столичного округа 1 сентября, Абэ особое внимание уделил проблемам внутренней политики. Продолжая свою экономическую политику, названную «абэномикой», он обещал способствовать оживлению местных экономик, решать проблему снижения рождаемости и другие вопросы. В апреле 2017 года планируется повышение потребительского налога до 10%. Стоящие перед правительством внешнеполитические цели включают в себя улучшение пока ещё прохладных отношений с Китаем и Южной Кореей, переговоры на высшем уровне с Россией, развитию которых пока препятствует ситуация вокруг Украины, заключение соглашения по Транс-Тихоокеанскому партнёрству, являющееся ключевой проблемой внешней экономической политики, преодоление противоречий между местной и центральной властью по вопросу переноса американской военной базы Футэмма, препятствующих укреплению японско-американского партнёрства в сфере безопасности.

При этом огромном объёме политических проблем для продвижения дела всей жизни Абэ, пересмотра Конституции, потребуется несгибаемая решимость и незаурядные лидерские качества. Кроме того, впереди ещё выборы в Палату советников (лето 2016 г.), и в Палату представителей (не позднее декабря 2018 г.) по истечении срока полномочий законодателей нижней палаты парламента, так что ближайшие годы Абэ как председателя ЛДПЯ обещают быть весьма напряжёнными.

Выборы председателей ЛДПЯ

Дата Проводились Избран Основные конкуренты 5 апреля 1956 г. да Хатояма Итиро Киси Нобусукэ 14 декабря 1956 г. да Исибаси Тандзан Киси Нобусукэ 21 марта 1957 г. да Киси Нобусукэ Мацумура Кэндзо 14 января 1959 г. да Киси Нобусукэ Мацумура Кэндзо 14 июля 1960 г. да Икэда Хаято Исии Мицудзиро 14 июля 1962 г. да Икэда Хаято Сато Эйсаку 10 июля 1964 г. да Икэда Хаято Сато Эйсаку, Фудзияма Айитиро 1 декабря 1964 г. нет Сато Эйсаку (назначен по решению председателя Икэды Хаято) 1 декабря 1966 г. да Сато Эйсаку Фудзияма Айитиро 27 ноября 1968 г. да Сато Эйсаку Мики Такэо, Маэо Сигэсабуро 29 октября 1970 г. да Сато Эйсаку Мики Такэо 5 июля 1972 г. да Танака Какуэй Фукуда Такэо 4 декабря 1974 г. нет Мики Такэо (назначен по решению зам. председателя Сиины Эцусабуро) 23 декабря 1976 г. нет Фукуда Такэо (выбран на обсуждении во время пленарного заседания депутатов от ЛДПЯ обеих палат парламента) 26 ноября 1978 г. да Охира Масаёси Фукуда Такэо 15 июля 1980 г. нет Судзуки Дзэнко (назначен по решению зам. Председателя Нисимуры Эйити) 27 ноября 1980 г. да Судзуки Дзэнко Без соперников 24 ноября 1982 г. да Накасонэ Ясухиро Комото Тосио, Абэ Синтаро 30 октября 1984 г. да Накасонэ Ясухиро Без соперников 11 сентября 1986 г. нет Накасонэ Ясухиро (продление полномочий как председателя партии утверждено на обсуждении во время пленарного заседания депутатов от ЛДПЯ обеих палат парламента) 31 октября 1987 г. нет Такэсита Нобору (назначен по решению председателя Накасонэ Ясухиро) 2 июня 1989 г. нет Уно Сосукэ (назначен по решению председателя Такэсита Нобору) 8 августа 1989 г. да Кайфу Тосики Хаяси Ёсиро, Исихара Синтаро 31 октября 1989 г. да Кайфу Тосики Без соперников 27 октября 1991 г. да Миядзава Киити Ватанабэ Митио, Мицудзука Хироси 30 июля 1993 г. да Коно Ёхэй Ватанабэ Митио 30 сентября 1993 г. да Коно Ёхэй Без соперников 22 сентября 1995 г. да Хасимото Рютаро Коидзуми Дзюнъитиро 11 сентября 1997 г. да Хасимото Рютаро Без соперников 24 июля 1998 г. да Обути Кэйдзо Кадзияма Сэйроку, Коидзуми Дзюнъитиро 21 сентября 1999 г. да Обути Кэйдзо Като Коити, Ямасаки Таку 5 апреля 2000 г. нет Мори Ёсиро (выбран на обсуждении во время пленарного заседания депутатов от ЛДПЯ обеих палат парламента) 24 апреля 2001 г. да Коидзуми Дзюнъитиро Хасимото Рютаро, Асо Таро 10 августа 2001 г. да Коидзуми Дзюнъитиро Без соперников 20 сентября 2003 г. да Коидзуми Дзюнъитиро Камэи Сидзука, Фудзии Такао 20 сентября 2006 г. да Абэ Синдзо Асо Таро, Танигаки Садакадзу 23 сентября 2007 г. да Фукуда Ясуо Асо Таро 22 сентября 2008 г. да Асо Таро Ёсано Каору 28 сентября 2009 г. да Танигаки Садакадзу Коно Таро 26 сентября 2012 г. да Абэ Синдзо Исиба Сигэру 8 сентября 2015 г. да Абэ Синдзо Без соперников

Фотография к заголовку: Премьер-министр Абэ Синдзо (в центре) с группой поддержки на церемонии начала предвыборной кампании на пост председателя ЛДПЯ 8 сентября 2015 г. В отсутствие других кандидатов Абэ победил без проведения выборов (© Jiji.)

(Статья на японском языке опубликована 8 сентября 2015 г.)