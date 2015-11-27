「無投票連任」，史上第3人

9月8日發布公告的自民黨總裁選舉，由於候選人只有1人，安倍晉三首相（總裁）無投票再次當選。至此共計41次的自民黨總裁選舉歷史中，除了由上任總裁或者黨內長老的指定而不經選舉的情況外，安倍成為繼鈴木善幸、中曾根康弘、海部俊樹、河野洋平、橋本龍太郎、小泉純一郎之後實現「無投票當選」的第7人。不過，實際實現「無投票連任」總裁的只有中曾根、小泉兩位原首相以及安倍首相3人。

安倍總裁的任期為3年，到2018年9月期滿。如果安倍能連任首相至任期期滿，3次安倍內閣的執政期相加，即第1次（2006年9月～2007年8月）、第2次（2012年9月～2014年12月）、第3次（2014年12月～），將成為約7年的長期政權。戰後歷代首相中在職日期較長的，依次為佐藤榮作（2,798日）為首位，其後依次為吉田茂（2,616日）、小泉純一郎（1,980日）、中曾根康弘（1,806日）、池田勇人（1,575日）。安倍首相現在居於第6位，已經超越他所敬愛的外祖父岸信介首相（1,241日）。

反映出自民黨人才匱乏，在野黨軟弱無力

在被稱為「一強多弱」的政治局面下，安倍政權是否真的堅如磐石呢？安倍的再次當選，可以說是對過去3年其經濟政策（安倍經濟學）、外交政策（俯瞰地球儀外交）、安保政策（安保法制）給予肯定的結果。同時也可以分析為這是希望「維持現狀」的國民意識的反映。

但是，從實際情況看，可以說這都起因於以「維新黨」的分裂鬧劇為象徵的在野黨的軟弱無力，自民黨內部的人才不足，黨組織的弱化等等。自從派系鬥爭的弊端和金權選舉受到批判，日本導入小選區比例代表並立制以來，已過去了4分之1個世紀，曾經是自民黨活力源泉的「派系間競爭」偃旗息鼓，由派系領袖充任的擬似政權交替也變得困難起來。安倍之後的有力候選人並不存在，這種「安倍一人獨強」的情況，正象徵著自民黨內部人才匱乏。