人气机器人动漫“机动战士高达”将在2019年迎来它诞生40周年的纪念日，那时要让18米高的实物大小的高达真正活动起来。这个梦想般的计划正在逐步落实。

台湾的江明勲等四人入选计划项目组

一般社团法人高达Global Challenge(全球挑战)（宫河恭夫理事长）近期在东京召开了公开募集创意后的第一次评选结果公布会，实际操作高达动起来项目的“实时娱乐”部门看中了台湾的江明勲（36）等4人的创意，向他们授了奖。

推进此次计划的BANDAI的上野和典会长说，“应征者总数的四分之一来自国外。我能感受到世界对高达的期待之高。随着该项目启动实施以及迈向最终实现，我们要带给世界一个更大的梦想”。

江先生现在是龙华科技大学的兼任助教（工程学博士）。他提出了关于类人机器人的新的装置原理，以便机器人能像人类一样行走。正在奈良尖端科学技术大学院大学信息科学研究系学习后期博士课程的金子裕哉先生（24）提出的方案是，让高达与扎古（另外一种人型兵器）进行相扑，通过四只脚实现比较稳定的自立行走目标。经营研究用机器人开发企业的木原由光先生（47）提出的将高达的动力源置于外部的系统，以及东京大学研究生院副教授（智能机械信息学）冈田慧（42）提出的机器人系统开发相关创意都得到了极高评价。

4人今后将成为项目组的成员，致力于实现让高达在现实中动起来的目标。在这次公开招募中，利用视觉效果，以虚拟现实（Virtual Reality）再现动态，并能以此作为娱乐具体体现的创意和影像计划也在征集范围之中，但是这个“虚拟娱乐”部门没有找到获奖者。