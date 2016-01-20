В 2009 году на Одайбе в Токио была смонтирована 18-метровая статуя, изображающая легендарного героя аниме – «мобильного воина» Гандама. Открытие было приурочено к его тридцатой годовщине. Группа разработчиков сейчас создаёт подвижную модель, которую планируют представить к сорокалетию Гандама в 2019 году.

Тайваньский учёный присоединился к проекту

Миягава Ясуо, глава организации Gundam Global Challenge, на пресс-конференции в Токио в октябре огласил четверых победителей первого конкурса идей по созданию движущегося Гандама. Одним из них стал доцент Цзян Минсюнь, преподающий инженерное дело на Тайване. Он предложил новый механизм, благодаря которому походка робота будет больше похожа на человеческую.

Уэно Кадзунори, президент компании «Бандай», выпускающей игрушки и поддерживающей данный проект, сказал: «Один из четырёх участников прибыл из-за рубежа, и мы видим, насколько велики в мире ожидания от Гандама. Мы надеемся, что реализация нашего проекта покажет людям во всём мире новые рубежи, к которым стоит стремиться».

Канэко Юя, который сейчас учится в аспирантуре Института информатики Университета передовой науки и техники Нара, в свои 24 года стал самым молодым участником проекта. Он предложил изобразить сцену борьбы сумо, в которой Гандам бы схватился с Дзаку, другим «мобильным воином», за счёт чего система будет иметь четыре точки опоры и станет устойчивее. Кихара Ёсимицу, глава компании, создающей роботов для исследовательских нужд, выступил с предложением подавать энергию в систему с внешнего источника, а доцент аспирантуры Токийского университета Окада Кэй показал принципы разработки системы. Четверо победителей присоединятся к группе и будут работать над решением задачи движения Гандама.

Как заставить ходить шестиэтажный дом?

Аниме-сериал «Мобильный воин Гандам» начал выходить в 1979 году, а впоследствии появились продолжения, кинофильмы, манга и видеоигры на тему Гандама. Последняя версия, «Сироты железной крови» (Тэккэцу-но оруфэндзу), начала выходить в эфир с октября 2015 г. За долгие годы Гандам стал именем нарицательным и обрёл широкую популярность за рубежом, особенно в азиатских странах. Предположительно около 11 миллионов пластиковых фигурок на тему Гандама продаётся каждый год, и около 30% от этого количества уходит за рубеж.

В сериале «мобильный воин» имеет высоту 18 метров при массе в 43,4 тонны. Член отборочной комиссии, вице-президент Университета Васэда и профессор прикладной физики Хасимото Сюдзи отмечает: «18 метров – это в десять раз выше рослого человека, и десятикратное увеличение в размерах влечёт за собой тысячекратное увеличение массы. Такие движения, как сгибание рук или скрещивание ног, требуют значительной силы, которая бы позволила имитировать движение Гандама в аниме. Для достижения наших целей нам нужно превзойти нынешние достижения робототехники».

В то же время он решительно настроен на решение этих проблем инженерными способами: «Уже существуют погрузчики для очень тяжёлых грузов, системы, предохраняющие от землетрясений небоскрёбы более чем 100-метровой высоты. Поэтому какое-то решение тут есть».

Профессор Университета Тюкё в Нагое и один из лидеров проекта Питоё Хартоно тоже говорит: «Заставить ходить 18-метрового робота – это примерно то же, что заставить ходить шестиэтажный дом. Специалисты по робототехнике утверждают, что это невозможно. Но как раз осуществление невозможного и является по-настоящему стоящей задачей. До сих пор мы только говорили об этой проблеме, но сейчас приступаем к воплощению задуманного. Это будет настоящий прорыв».

Поддержка правительства

Зачем же они ввязались в это отчаянное предприятие? Миягава Ясуо, который также и возглавляет компанию Sunrise, создающую аниме о Гандаме, сравнил этот проект с программой «Аполлон», в ходе которой люди высадились на Луне. «В ходе той программы НАСА разработала множество новых технологий. Создание движущегося Гандама, может быть, и не станет значительным словом в робототехнике, но я считаю, что процесс проб и ошибок может помочь развитию технологии роботов».

Японское правительство также поддержало проект. В январе в правительстве началось обсуждение вопроса о создании «особой зоны разработки технологий ближайшего будущего». В этой зоне, которую в быту называют «Особой зоной Гандама», будут смягчены ограничения, касающиеся экспериментов. В частности, это делается и оттого, что на достигнутые в ходе разработок инновации возлагают большие надежды, касающиеся технологического реформирования японской робототехники, которая пока отстаёт во многих прикладных направлениях, таких как медицина, уход за пациентами и т. п.

Проект привлёк внимание и делового мира. Создана корпорация CiP, в основании которой деятельное участие принял Институт медиадизайна Университета Кэйо. Она планирует сделать в Такэсибе, расположенной в токийском районе Минато-ку, бизнес-центр медиаинформации, где будут собраны аниме, манга, игры, музыка и прочие медиа, а Гандам стал бы его символом. Движущийся Гандам также может привлечь как японских, так и иностранных туристов.

Сбор новых идей

Для сбора очередных инновационных идей 2 ноября открыт второй конкурс Global Challenge, который продлится до 29 февраля 2016 года. Если всё пройдёт в соответствии с ожиданиями, то основной план будет определён осенью 2016 г., а окончательный дизайн будет опубликован в 2018 году, за год до открытия подвижного Гандама.

Помимо технологического потенциала этого проекта, Томино Тосиюки, создатель Гандама, надеется на то, что проект может вдохновить и последующие поколения. «Если в 2019 году будет создан движущийся Гандам, то, может быть, кто-то из нынешних детей задумается – а что можно сделать ещё? Уже из-за этого проект стоит того, чтобы его воплотить в жизнь».

Фотография к заголовку: Победители конкурса (в центре) с создателем Гандама Томино Тосиюки (справа) и музыкантом Сугидзо, ведущим пресс-конференции 26 октября (слева) (© Sotsu-Sunrise)

(Статья Нагасавы Такааки, члена редколлегии Nippon.com, на японском языке опубликована 10 ноября 2015 г. Фотографии Отани Киёхидэ)