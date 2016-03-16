人氣機器人卡通「機動戰士鋼彈」將在2019年迎來它誕生40週年的紀念日，那時要讓18m高的實物大小的鋼彈真正活動起來。這個夢想般的計劃正在逐步落實。

臺灣的江明勲等4人入選計劃項目組

一般社團法人鋼彈Global Challenge（宮河恭夫理事長）近期在東京召開了公開募集創意後的第一次評選結果公布會，實際操作鋼彈動起來項目的「實時娛樂」部門看中了臺灣的江明勲（36）等4人的創意，向他們授了獎。

推進此次計劃的萬代（BANDAI）的上野和典會長說，「應徵者總數的4分之1來自國外。我能感受到世界對鋼彈的期待之高。隨著該項目啟動實施以及邁向最終實現，我們要帶給世界一個更大的夢想」。

江先生現在是龍華科技大學的兼任助教（工程學博士）。他提出了關於類人型機器人的新的裝置原理，以便機器人能像人類一樣行走。正在奈良尖端科學技術大學院大學資訊科學研究系學習後期博士課程的金子裕哉先生（24）提出的方案是，讓鋼彈與薩克（另外一種人型兵器）進行相撲，通過4隻腳實現比較穩定的自立行走目標。經營研究用機器人開發企業的木原由光先生（47）提出的將鋼彈的動力源置於外部的系統，以及東京大學研究所副教授（智慧機器資訊學）岡田慧（42）提出的機器人系統開發相關創意都獲得了極高評價。

4人今後將成為項目組的成員，致力於實現讓鋼彈在現實中動起來的目標。在這次公開招募中，利用視覺效果，以虛擬實境（Virtual Reality）再現動態，並能以此作為娛樂具體體現的創意和影像計劃也在徵集範圍之中，但是這個「虛擬娛樂」部門沒有找到獲獎者。