明仁天皇表明“生前退位”意愿、美国总统奥巴马访问广岛、小池百合子当选东京都知事、丰洲市场“填土”问题引发的混乱……，让我们通过热点要闻，来回顾一下日本的2016年。

1月

日银实施负利率政策

日本银行29日宣布，决定实施追加金融宽松政策，将金融机构存放在日银的储备金利率最多下调至负0.1%。这项政策于2月16日付诸了实施。这是日本首次尝试采用“负利率”。9月，为了抑制利率长期过度下降的副作用，又引入了旨在将国债利率控制在一定水平的“利率目标”。

2月

朝鲜发射导弹

朝鲜7日在西北部的东仓里发射了一枚自称为“人造卫星”的远程弹道导弹。该导弹穿越冲绳县上空飞向了太平洋。政府在首都圈和冲绳县部分地区部署了“爱国者”（PAC3）地对空拦截导弹，但最终没有发生需要采取拦截措施的事态。这是继1月6日核试验后的又一挑衅行为，日本加强了对朝单独制裁。作为反制措施，朝鲜于12日宣布将解散为处理绑架日本人问题而成立的“特别调查委员会”。

台湾鸿海并夏普于麾下

正在进行经营重组的夏普25日宣布，接受台湾电子机器代工巨头鸿海精密工业的出资条件，将并入鸿海麾下。日本大型电机企业被外资收购尚属首次。双方于4月22日正式签订收购合同，鸿海在10月前支付了3888亿日元，掌握了66%的决议权。

3月

东日本大地震五周年

11日是东日本大地震发生五周年的日子。政府在东京举行了追悼仪式，灾区各地也举行了悼念活动。那场地震造成了18451人死亡或失踪（警察厅公布数据，截至9月）。据重建厅数据显示，截至11月，约有134000人至今仍过着避难生活。11月，因福岛核电站事故而移居横滨市避难的某少年遭到恶性欺凌的问题曝光后，“震灾避难欺凌”这一新问题开始受到公众关注。

北海道新干线投入运营

东京～新函馆北斗区间最短运行时间仅需四小时零两分的北海道新干线于26日投入运营。

民进党诞生

民主党和维新党于27日合并组建“民进党”，新的第一大在野党诞生。在9月15日举行的党首选举中，参议员莲舫当选。她成为了自前社会党已故党首土井多贺子（1986～1991年在任）以来第二位最大在野党女性党首。

4月

熊本地震50人遇难

熊本县熊本地区14日发生了里氏6.5级、最大震度为7的地震。16日又发生了里氏7.3级、最大震度为7的强震，造成了严重破坏。据警察厅统计，地震造成50人死亡，2170人不同程度受伤，36532幢房屋不同程度受损（截至8月15日）。这是自2011年东日本大地震以来，日本又一次遭受震度达7的地震。

深陷“燃效门”，三菱汽车并入日产麾下

三菱汽车26日公布称，公司多年来采用有异于法令要求的违规测试方法来收集轻型汽车的燃效值数据，蓄意粉饰试验数值，使其看起来比实际更优秀。公司停止了该款车型的销售和出厂。三菱汽车5月12日宣布，将与日产汽车展开资本业务合作。日产出资2370亿日元成为三菱汽车最大股东，将该公司纳入了麾下。

5月

伊势志摩峰会召开，奥巴马总统访问广岛

七国集团首脑会议（伊势志摩峰会）于26、27两日在三重县召开。在首脑宣言中，七国首脑表明将共同应对全球经济陷入低增长风险。27日峰会闭幕后，美国总统奥巴马访问了原子弹轰炸地广岛的和平纪念公园，这是在任美国总统首次访问广岛。他参观了原子弹爆炸资料馆，还与安倍晋三首相一同向原子弹轰炸遇难者纪念碑献了花。

6月

再次推迟上调消费税率

安倍首相1日正式宣布，把原定于2017年4月上调消费税率至10%的计划再次推迟至两年半后的2019年10月实施。他声称做出此项决定是出于新兴国家经济下滑导致全球经济潜藏风险等原因，并明确表示将继续“坚持”财政健全化目标。

7月

执政党赢得参议院选举

第24届参议院议员选举于10日举行了投计票，自民党与公明党的执政联盟大获全胜，赢得了121个改选议席中的70个席位。两党加上大阪维新会等党派，“修宪势力”已经掌握了发起修宪动议所必需的三分之二以上议席数。

精灵宝可梦GO，掀起人气狂潮

智能手机游戏“精灵梦可宝GO”22日在日本上线，掀起了狂潮。由此引发的玩家事故和纠纷也是接连不断，10日在爱知县一宫市，一男子边玩边开卡车，致使一名小学四年级男生被撞身亡。

小池百合子当选东京都首位女性知事

舛添要一知事辞职后举行的东京都知事选举于31日举行了投计票，前防卫大臣小池百合子（64）以绝对优势击败自民、公明、守护日本之魂三党推荐的候选人、前总务大臣增田宽也（64），首次当选东京都知事。就任后的31日，小池宣布推迟原定于11月实施的筑地市场（中央区）迁至丰洲市场（江东区）的计划，鲜明展示了与都议会自民党对抗的姿态。

8月

明仁天皇，希望“生前退位”

宫内厅8日公布了明仁天皇的讲话视频。他在讲话中表示“考虑到身体逐渐衰弱时，我担忧或难以像迄今那样，全身心地履行象征天皇的职责”，表达了强烈希望“生前退位”的心愿。鉴于明仁天皇的这种想法，政府于9月23日成立了讨论该问题的专家委员会并于11月举行了专家听证会。

SMAP决定解散

14日，杰尼斯事务所宣布，公司所属偶像组合、深受日本国民喜爱的SMAP，将于年末正式解散。

里约奥运闭幕，东京接过奥运旗

当地时间21日，里约奥运会落下帷幕，2020年奥运举办地东京接过了奥运旗。日本代表团获得了41枚奖牌（金牌12枚、银牌8枚、铜牌21枚），为史上最多。在闭幕式上，安倍首相出人意料地扮作热门游戏“超级马里奥”中的主人公马里奥登场，吸引了观众的眼球。

9月

“填土”问题导致丰洲市场前景扑朔迷离

东京都知事小池百合子10日宣布，筑地市场（中央区）计划中的搬迁地丰洲市场（江东区）的主要建筑设施，没有实施地基土壤污染对策“填土”处理。东京都11月1日发布了调查报告，认定当时的中央批发市场主管等八人是违反都政府建设方针，“武断”省去了填土作业的责任人。此外还曝出设施地下留有空间，从中检测出了超过国家标准数值的水银，搬迁时间“最早也要到2017年冬季至2018年春季了”（都知事）。

10月

大隅良典获得诺贝尔医学或生理学奖

瑞典卡罗琳医学院3日宣布，将2016年诺贝尔医学或生理学奖授予东京工业大学荣誉教授大隅良典。获奖理由是他探明了细胞分解自身蛋白并循环利用的“自噬作用”的原理。这是2014年以来日本人连续第三年获得诺贝尔奖。

11月

宪法审查会重启讨论

参众两院的宪法审查会于16、17两日相继重启了实质性的讨论。这是7月参议院选举后，赞成修宪的势力占有超过三分之二议席以来，国会首次就宪法问题展开正式讨论。自民党强调了修宪的必要性，呼吁加快针对修改第九条等问题的讨论工作。

12月

日俄首脑会谈就合作开展经济活动达成共识

俄罗斯总统普京15、16两日访问日本，在山口县长门市和东京与安倍首相举行了会谈。两位首脑在新闻发布会上宣布，双方就共同推进在北方四岛开展经济活动的谈判达成共识。虽然媒体声明称“双方均认为启动这一磋商将成为迈向和平条约签署的重要一步”，但领土问题并没有实质进展。

安倍首相访问珍珠港

安倍首相26、27两日访问美国夏威夷，在当年日美开战之地珍珠港与奥巴马总统一同祭奠了死难者，并举行了奥巴马总统任期内最后一次首脑会谈。

标题图片：巴西里约奥运公园内的“精灵宝可梦GO”游戏画面（2016年8月3日，时事社）