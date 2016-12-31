Желание императора оставить престол при жизни, визит президента США Барака Обамы в город Хиросима, избрание Коикэ Юрико на пост губернатора Токио и проблемы с переносом токийского продовольственного рынка, а также другие события, которыми запомнился 2016 год в Японии.

Январь

Введение Банком Японии отрицательной процентной ставки

Банк Японии 29 января принял решение о дополнительном смягчении своей монетарной политики, снизив максимум до -0,1% учетную ставку по текущим счетам финансовых институтов в центральном банке страны. Эта мера вступила в силу с 16 февраля. Введение отрицательной учётной ставки является первой попыткой такого рода, предпринятой в Японии. В сентябре в целях подавления побочного эффекта этой политики в виде чрезмерного снижения долгосрочных процентных ставок была введена новая дополнительная мера: «целевой процент» для удерживания на определённом уровне ставок госзаймов.

Февраль

Рост напряженности в связи с северокорейским запуском ракеты

Северная Корея произвела 7 февраля с полигона в Тончан-ри в северо-западной части страны запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, назвав его «запуском искусственного спутника». Ракета пролетела высоко над префектурой Окинава и проследовала далее над Тихим океаном. Правительство Японии развернуло в столице, а также в отдельных частях префектуры Окинава мобильные наземные комплексы ракет-перехватчиков PAC3 Patriot, однако до встречного удара дело не дошло. В связи с этим провокационным шагом Пхеньяна, последовавшим за проведённым 6 января ядерным испытанием, Япония ввела в отношении Северной Кореи дополнительные собственные санкции. В знак протеста против этого шага Северная Корея 12 февраля объявила о роспуске особой комиссии, сформированной для решения проблемы похищенных японцев.

Корпорация Sharp перешла под контроль тайваньской Hon Hai

Ведущая реструктуризацию бизнеса корпорация Sharp 25 февраля объявила о переходе под эгиду крупной тайваньской компании-исполнителя заказов на производство электронной продукции Hon Hai Precision Industry в обмен на инвестиции со стороны последней. Это первое приобретение крупной японской компании-производителя электротоваров зарубежным инвестором. Официальное соглашение о сделке было заключено 22 апреля. По её условиям, компания Hon Hai до октября обязалась инвестировать 388,8 млрд йен в обмен на 66% голосующих акций.

Март

Пятая годовщина Великого восточно-японского землетрясения

Одиннадцатого марта исполнилось пять лет со времени Великого восточно-японского землетрясения. В пострадавших районах состоялись мемориальные службы в память жертв стихийного бедствия. Правительственная поминальная церемония прошла в Токио. Число погибших и пропавших без вести в результате этого удара стихии составило 18 451 человек (по данным Национального полицейского управления на сентябрь). По данным Министерства по делам восстановления, по состоянию на ноябрь в эвакуации продолжают жить приблизительно 134 тысячи человек. В ноябре, когда выяснилось, что злостным издевательствам подвергался школьник, эвакуировавшийся в город Йокогама после аварии на АЭС «Фукусима-1», в обществе вскрылась новая проблема: издевательства над эвакуировавшимися после стихийного бедствия.

Начало регулярного движения суперэкспрессов линии Хоккайдо синкансэн

Двадцать шестого марта открылось движение суперэкспрессов по линии Хоккайдо синкансэн между Токио и станцией Син-Хакодатэ-Хокуто. Теперь из японской столицы в Хакодатэ можно доехать за 4 часа и 2 минуты.

Учреждена Демократическая прогрессивная партия

Демократическая партия и Партия реставрации объединились 27 марта, сформировав таким образом новую партию, крупнейшую в оппозиционном лагере. По результатам выборов, состоявшихся 15 сентября, главой партии стала Рэнхо, депутат Палаты советников Парламента Японии. Женщина вступила на высший пост самой крупной оппозиционной партии впервые после ныне покойной Дои Такако из Социалистической партии (возглавляла партию в 1986-91 годах).

Апрель

Землетрясение в префектуре Кумамото привело к гибели 50 человек

В районе Кумамото в одноимённой префектуре 14 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,5, максимальная интенсивность толчков достигала семи баллов по шкале Метеорологического управления Японии. 16 апреля большой ущерб нанесло новое землетрясение магнитудой 7,3 и интенсивностью 7 баллов. По данным Национального полицейского управления, в результате землетрясения погибло 50 человек, ранения и травмы разной степени тяжести получили 2170 человек, один пропал без вести, полностью или частично разрушены 36 532 здания (по состоянию на 15 августа). Семибалльные землетрясения произошли впервые после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Скандал с фальсификацией данных о расходе топлива и переход компании Mitsubishi Motors под контроль Nissan

Корпорация Mitsubishi Motors 26 апреля сообщила об умышленном использовании некорректных с точки зрения закона методов испытаний для получения данных о расходе топлива своих компактных автомобилей с тем, чтобы их экономичность выглядела лучше фактической. Фирма прекратила продажи и поставки соответствующих моделей. А 12 мая корпорация объявила о заключении делового и финансового союза с компанией Nissan. Фирма Nissan, предоставив Mitsubishi капитал размером 237 млрд йен, стала главным акционером, а Mitsubishi вошла в состав группы предприятий Nissan.

Май

Саммит в Исэ-Сима и визит президента Обамы в город Хиросима

В префектуре Миэ 26 и 27 мая состоялся саммит семи ведущих промышленно развитых государств – «Большой семерки», получивший название «Саммит Исэ-Сима». В итоговом заявлении лидеры стран-участниц выразили намерение «семёрки» действовать вместе в связи с риском сползания мировой экономики к низким темпам развития. По окончании саммита 27 мая Барак Обама стал первым действующим президентом США, который посетил пострадавший от атомной бомбардировки город Хиросима и побывал в Мемориальном парке мира. После осмотра Мемориального музея мира американский президент вместе с премьер-министром Японии возложил цветы к памятнику-кенотафу со списками жертв атомной бомбардировки.

Июнь

Увеличение ставки налога на потребление решено отложить

Премьер-министр Абэ Синдзо официально объявил о том, что запланированное на апрель 2017 года увеличение ставки потребительского налога до 10% вновь откладывается на два с половиной года. Отметив в числе причин отсрочки риски для мировой экономики, связанные с замедлением в странах с высокими темпами экономического развития, премьер-министр в то же время заявил о решимости «строго следовать» цели оздоровления государственных финансов.

Июль

Победа партий правящего лагеря на выборах в Палату советников

В результате голосования на 24-х выборах в Палату советников Парламента Японии, состоявшемся 10 июля, Либерально-демократическая партия и партия Комэй завоевали победу, обеспечив себе 70 мандатов из 121, чьи владельцы определились в ходе этих выборов. С учётом других «сил, выступающих за конституционные поправки» – Ассоциации реформ Осака и других – сторонники внесения изменений в основной закон страны теперь обладают большинством, превышающим две трети общего числа депутатских мандатов, необходимым для инициации обсуждений конституционных поправок в парламенте.

Бум игры Pokemon GO

В Японии произошёл большой «бум» игры-приложения для смартфонов Pokemon Go, распространение которой началось 22 июля. В то же время из-за этой игры с пользователями стали то и дело происходить несчастные случаи и инциденты, а в октябре в городе Итиномия префектуры Айти грузовик, водитель которого играл в эту игру за рулём, насмерть сбил ученика 4 класса начальной школы.

Коикэ Юрико – первая женщина-губернатор Токио

По результатам выборов, состоявшихся 31 июля после отставки Мацудзоэ Ёити, губернатором Токио стала Коикэ Юрико, впервые выставившая свою кандидатуру. Ей 64 года, в прошлом она занимала пост министра обороны. Коикэ с большим отрывом победила бывшего министра общенациональных дел Масуду Хироя, которого поддерживали ЛДП, Комэй и «Партия для японской души». Вступив в должность 31 августа, она объявила о решении отложить запланированный на ноябрь перенос в Тоёсу (столичный район Кото) рынка Цукидзи (столичный район Тюо), явно пойдя наперекор позиции фракции ЛДП в токийской законодательной ассамблее.

Август

Император Японии сообщил о желании оставить престол при жизни

Управление императорского двора 8 августа опубликовало видеозапись обращения императора. В нём он выразил сильное желание «оставить престол при жизни», выразив беспокойство в связи с тем, что с возрастом ему будет всё сложнее в полной мере исполнять свой долг в качестве символа нации. В ответ на это пожелание 23 сентября был сформирован специальный совет экспертов для обсуждения данного вопроса. В ноябре совет заслушал мнения приглашённых специалистов.

Группа SMAP приняла решение о роспуске

Как стало известно 14 августа, снискавшая всенародную популярность идол-группа SMAP решила прекратить существование в конце года. Об этом сообщило идол-агентство Johnny & Associates.

Рио-де-Жанейро передал флаг Олимпиады Токио

21 августа (по местному времени) состоялось закрытие летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а знамя Олимпиады было передано Токио, где будут проходить летние Игры 2020 года. Сборная Японии завоевала на этих играх самое большое в истории число медалей, в общей сложности 41 (12 золотых, 8 серебряных и 21 бронзовую). На церемонии закрытия в Рио особое внимание привлёк к себе премьер-министр Японии Абэ Синдзо, представший в облике главного персонажа популярной видеоигры «Супер братья Марио».

Сентябрь

Замешательство в связи с переносом столичного рынка из Цукидзи в Тоёсу продолжается

Губернатор Токио Коикэ Юрико 10 сентября сообщила о том, что при строительстве основных сооружений рынка в Тоёсу (столичный район Кото), куда планируется перенести рынок Цукидзи (столичный район Тюо), не была выполнена работа по отсыпке чистого грунта – меры, связанной с загрязнённостью почвы. В докладе специальной комиссии по расследованию, опубликованном 1 ноября, установлено, что ответственность за «категорический» отказ от проведения работ по отсыпке вопреки политике столичных властей несут 8 человек, в том числе лицо, занимавшее в то время должность директора рынка Цукидзи. Под сооружениями нового рынка остались пустоты, где, как стало известно, в образцах воды было выявлено содержание ртути, превышающее действующие государственные стандарты, а сроки фактического переноса рынка, по словам губернатора, откладываются «самое раннее до зимы 2017 – весны 2018 года».

Октябрь

Осуми Ёcинори удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине

Шведский Каролинский институт 3 октября объявил о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине 2016 года профессору Токийского технического университета Осуми Ёсинори. Этой высокой оценки были удостоены заслуги Осуми в детальном разъяснении механизма аутофагии, с помощью которого клетки расщепляют собственные белки. Японских учёных удостаивают Нобелевских премий на протяжении трёх лет подряд с 2014 года.

Ноябрь

Возобновление обсуждений в комитетах Парламента вопросов реформирования Конституции

Конституционные комитеты Палаты советников и Палаты представителей японского парламента 16 и 17 ноября один за другим возобновили дебаты по существу вопроса. Это первые парламентские обмены мнениями по конкретным вопросам с тех пор, как в результате июльских выборов в Палату советников силы, выступающие за внесение поправок в Конституцию, обрели большинство величиной более двух третей голосов, необходимое для инициации парламентских процедур, связанных с внесением поправок в основной закон. Либерально-демократическая партия, которая подчеркивает необходимость внесения поправок в Конституцию Японии, призвала ускорить обсуждения, в том числе и об изменении Девятой статьи.

Декабрь

На японско-российской встрече на высшем уровне достигнуто соглашение проводить переговоры о совместной экономической деятельности

Президент РФ В. Путин 15-16 декабря посетил Японию и беседовал с премьер-министром Абэ Синдзо в г. Нагато преф. Ямагути и в Токио. На пресс-конференции они рассказали, что согласились продолжать переговоры о совместной экономической деятельности на Северных территориях. В заявлении для прессы было сказано, что стороны «достигли взаимопонимания в том, что начало такого сотрудничества может стать важным шагом к заключению мирного договора», но непосредственного прогресса в разрешении проблемы Северных территорий не произошло.

Премьер-министр Абэ Синдзо посетил Пёрл-Харбор

Японский премьер-министр Абэ Синдзо в ходе визита на Гавайи 26-27 декабря вместе с президентом США Бараком Обамой посетил Пёрл-Харбор, место начала военных действий между Японией и США, и почтили память погибших. Также состоялась беседа Абэ с Обамой, последняя до окончания срока его президентских полномочий.

Фотография к заголовку: Встреча лидеров Японии и России