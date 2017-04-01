天皇陛下表明「生前退位」意願、美國總統歐巴馬訪問廣島、小池百合子當選東京都知事、豐洲市場「填土」問題引發的混亂…，讓我們通過熱點要聞，來回顧一下日本的2016年。

1月

日銀實施負利率政策

日本銀行29日宣布，決定實施追加金融寬鬆政策，將金融機構存放在日銀的儲備金利率最多下調至負0.1%。這項政策於2月16日付諸了實施。這是日本首次嘗試採用「負利率」。9月，為了抑制利率長期過度下降的副作用，又引入了旨在將國債利率控制在一定水準的「利率目標」。

2月

北韓發射飛彈

北韓7日在西北部的東倉里發射了1枚自稱為「人造衛星」的遠程彈道飛彈。該飛彈穿越沖繩縣上空飛向了太平洋。政府在首都圈和沖繩縣部分地區部署了「愛國者」（PAC3）中程地對空飛彈，但最終沒有發生需要採取攔截措施的事態。這是繼1月6日核試驗後的又一挑釁行為，日本加強了對北韓單獨制裁。作為反制措施，北韓於12日宣布將解散為處理綁架日本人問題而成立的「特別調查委員會」。

臺灣鴻海併夏普於麾下

正在進行經營重組的夏普25日宣布，接受臺灣OEM巨頭鴻海精密工業的出資條件，將併入鴻海麾下。日本大型電機企業被外資收購尚屬首次。雙方於4月22日正式簽訂收購契約，鴻海在10月前支付了3,888億日圓，掌握了66%的決議權。

3月

東日本大地震5週年

11日是東日本大地震發生5週年的日子。政府在東京舉行了追悼儀式，災區各地也舉行了悼念活動。那場地震造成了18,451人死亡或失蹤（警察廳公布資料，截至9月）。據復興廳資料顯示，截至11月，約有134,000人至今仍過著避難生活。11月，因福島核電廠事故而移居橫濱市避難的某少年遭到惡性欺淩的問題曝光後，「震災避難欺淩」這一新問題開始受到公眾關注。

北海道新幹線投入運營

東京～新函館北斗區間最短執行時間僅需4小時02分的北海道新幹線於26日投入運營。

民進黨誕生

民主黨和維新党於27日合併組建「民進黨」，新的第一大在野黨誕生。在9月15日舉行的黨首選舉中，參議員蓮舫當選。她成為了自前社會黨已故党首土井多賀子（1986～1991年在任）以來第2位最大在野黨女性黨首。

4月

熊本地震50人遇難

熊本縣熊本地區14日發生了芮氏規模6.5級、最大震度為7的地震。16日又發生了芮氏規模7.3級、最大震度為7的強震，造成了嚴重破壞。據警察廳統計，地震造成50人死亡，2,170人不同程度受傷，36,532棟房屋不同程度受損（截至8月15日）。這是自2011年東日本大地震以來，日本又一次遭受震度達7的地震。

油耗資料造假，三菱汽車併入日產麾下

三菱汽車26日公布稱，公司多年來採用有異於法令要求的違規測試方法來收集輕型汽車的油耗資料，蓄意粉飾試驗數值，使其看起來比實際更優秀。公司停止了該款車型的銷售和出廠。三菱汽車5月12日宣布，將與日產汽車展開資本業務合作。日產出資2,370億日圓成為三菱汽車最大股東，將該公司納入了麾下。

5月

伊勢志摩峰會召開，歐巴馬總統訪問廣島

G7首腦會議（伊勢志摩峰會）於26、27兩日在三重縣召開。在首腦宣言中，G7表明將共同應對全球經濟陷入低成長風險。27日峰會閉幕後，美國總統歐巴馬訪問了原子彈轟炸地廣島的和平紀念公園，這是在任美國總統首次訪問廣島。他參觀了原子彈爆炸資料館，還與安倍晉三首相一同向原子彈轟炸遇難者紀念碑獻了花。

6月

再次推遲上調消費稅率

安倍首相1日正式宣布，把原定於2017年4月上調消費稅率至10%的計畫再次推遲至兩年半後的2019年10月實施。他聲稱做出此項決定是出於新興國家經濟下滑導致全球經濟潛藏風險等原因，並明確表示將繼續「堅持」財政健全化目標。

7月

執政黨贏得參議院選舉

第24屆參議院議員選舉於10日舉行了投票，自民黨與公明黨的執政聯盟大獲全勝，贏得了121個改選議席中的70個席位。兩黨加上大阪維新會等黨派，「修憲勢力」已經掌握了發起修憲動議所必需的3分之2以上議席數。

精靈寶可夢GO，掀起人氣狂潮

智慧手機遊戲「精靈夢可寶GO」22日在日本發行，掀起了狂潮。由此引發的玩家事故和糾紛也是接連不斷，10日在愛知縣一宮市，1男子邊玩邊開卡車，致使1名小學4年級男生被撞身亡。

小池百合子當選東京都首位女性知事

舛添要一知事辭職後舉行的東京都知事選舉於31日舉行了投票，前防衛大臣小池百合子（64）以絕對優勢擊敗自民、公明、日本之心黨3黨推薦的候選人、前總務大臣增田寬也（64），首次當選東京都知事。就任後的31日，小池宣布推遲原定於11月實施的築地市場（中央區）遷至豐洲市場（江東區）的計畫，鮮明展示了與都議會自民黨對抗的姿態。

8月

天皇陛下，希望「生前退位」

宮內廳8日公布了天皇陛下的講話錄影。他在講話中表示「考慮到身體逐漸衰弱時，我擔憂或難以像迄今那樣，全身心地履行象徵天皇的職責」，表達了強烈希望「生前退位」的心願。鑒於天皇陛下的這種想法，政府於9月23日成立了討論該問題的專家委員會並於11月舉行了專家聽證會。

SMAP決定解散

14日，傑尼斯事務所宣布，公司所屬偶像組合、深受日本國民喜愛的SMAP，將於年末正式解散。

里約奧運閉幕，東京迎接奧運旗

當地時間21日，里約奧運落下帷幕，2020年奧運舉辦地東京迎接了奧運旗。日本代表團獲得了41枚獎牌（金牌12枚、銀牌8枚、銅牌21枚），為史上最多。在閉幕式上，安倍首相出人意料地扮作熱門遊戲「超級瑪利歐兄弟」中的主角瑪利歐登場，受到了觀眾的注目。

9月

「填土」問題導致豐洲市場前景撲朔迷離

東京都知事小池百合子10日宣布，築地市場（中央區）計畫中的搬遷地豐洲市場（江東區）的主要建築設施，沒有實施地基土壤污染對策「填土」處理。東京都11月1日發布了調查報告，認定當時的中央批發市場主管等8人是違反都政府建設方針，「武斷」省去了填土作業的責任人。此外還曝出設施地下留有空間，從中檢測出了超過國家標準數值的汞，搬遷時間「最早也要到2017年冬季至2018年春季了」（都知事）。

10月

大隅良典獲得諾貝爾醫學獎

瑞典卡羅琳學院3日宣布，將2016年諾貝爾醫學獎授予東京工業大學榮譽教授大隅良典。獲獎理由是他探明了細胞分解自身蛋白並迴圈利用的「自噬作用」的原理。這是2014年以來日本人連續第3年獲得諾貝爾獎。

11月

憲法審查會重啟討論

參眾兩院的憲法審查會於16、17兩日相繼重啟了實質性的討論。這是7月參議院選舉後，贊成修憲的勢力占了超過3分之2議席以來，國會首次就憲法問題展開正式討論。自民党強調了修憲的必要性，呼籲加快針對修改第9條等問題的討論工作。

12月

日俄首腦會談就合作開展經濟活動達成共識

俄羅斯總統普丁15、16兩日訪問日本，在山口縣長門市和東京與安倍首相舉行了會談。兩位首腦在記者會上宣布，雙方就共同推進在北方領土開展經濟活動的談判達成共識。雖然媒體聲明稱「雙方均認為啟動這一磋商將成為邁向和平條約簽署的重要一步」，但領土問題並沒有實質進展。

安倍首相訪問珍珠港

安倍首相26、27兩日訪問美國夏威夷，在當年日美開戰之地珍珠港與歐巴馬總統一同祭奠了死難者，並舉行了歐巴馬總統任期內最後一次首腦會談。

標題圖片：巴西里約奧運公園內的「精靈寶可夢GO」遊戲畫面（2016年8月3日，時事社）