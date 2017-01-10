الإمبراطور أكيهيتو يعرب عن رغبته في التنازل عن العرش، الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقوم بزيارة تاريخية إلى مدينة هيروشيما، ومحافظة طوكيو الجديدة السيدة كويكي يوريكو توقف افتتاح سوق تويوسو للسمك بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة. في هذا الموضوع نلقي نظرة إلى الوراء على أهم الأحداث والأخبار المتعلقة باليابان والتي شغلت الرأي العام خلال عام ٢٠١٦.

يناير/ كانون الثاني

البنك المركزي الياباني يعلن عن أسعار الفائدة السلبية

البنك الياباني المركزي يكشف عن سياسته النقدية في ٢٩ يناير/ كانون الثاني بالدخول في عصر جديد من أسعار الفائدة السلبية وذلك بإعلانه أنه سوف يطبق الحد الأقصى لمعدل الفائدة ليصبح سالب ٠.١٪ على الأموال المودعة من قبل البنوك التجارية. وقد دخل قرار البنك المركزي حيز التنفيذ في ١٦ فبراير/ شباط. وأعلن البنك في سبتمبر/ أيلول عن تدابير الرقابة على منحنى العائدات للتخفيف من الآثار الجانبية التي تهدف لدعم سعر الفائدة طويلة الأجل على السندات الحكومية اليابانية.

فبراير/ شباط

التوتر يرتفع مع تطلق كوريا الشمالية الصاروخ

كوريا الشمالية تطلق صاروخا طويل المدى مدعية أنه يحمل قمرا صناعيا للاتصالات، من مركز سوهائي الفضائي في مقاطعة بيونغان الشمالية يوم ٧ فبراير/ شباط. وقد مر الصاروخ فوق محافظة أوكيناوا بعد فترة وجيزة من إطلاقه. وقد تم نشر صواريخ باتريوت الاعتراضية في أجزاء من طوكيو وأوكيناوا، لكن الحكومة اليابانية قررت وقتها أنه ليس هناك حاجة للقيام بعملية الاعتراض. جدير بالذكر أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قد تم تشديدها بعد إجراءها تجربة نووية في ٦ يناير/ كانون الثاني. وردا على ذلك فقد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في ١٢ فبراير/ شباط بأن النظام الكوري الشمالي قد حل اللجنة التي شكلت في وقت سابق للتحقيق في اختطاف مواطنين يابانيين.

شارب في قبضة فوكسكون

شركة شارب عملاق صناعة الإلكترونيات اليابانية والتي شهدت تعثرا اقتصاديا كبيرا في الفترة الأخيرة تعلن في ٢٥ فبراير/ شباط أنها سوف تصبح جزءا من عملاق الإلكترونيات التايوانية هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة والتي تقوم بالتدوال تحت اسم فوكسكون. بعد بعض الشكوك، وضع الجانبان اللمسات الأخيرة على الصفقة في ٢٢ أبريل/ نيسان، وبموجب الاتفاق سوف تستثمر فوكسكون ٣٨٨ مليار ين في شارب، لتسجل بذلك أول حالة استحواذ أجنبي على شركة يابانية كبرى للإلكترونيات.

مارس/ آذار

مرور ٥ سنوات على ١١/٣

في ١١ مارس/ آذار تم إحياء الذكرى الخامسة لزلزال شرق اليابان الكبير في منطقة توهوكو التي شهدت وقوع الكارثة وحول اليابان بشكل عام. وقد نجم عن تلك الكارثة المريعة وفاة وفقدان ١٨٤٤٩ شخص، كما أن هناك أكثر من ١٣٠ ألف شخص لا يزالوا يعيشون في مساكن الإيواء المؤقتة (نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥). في نوفمبر/ تشرين الثاني وقعت حادثة مضايقة وتحرش في يوكوهاما بصبي كان قد اضطر للفرار من منزله بعد حادث محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية، مما سلط الضوء على المعاناة المستمرة للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

هوكايدو شينكانسن يدخل الخدمة

هوكايدو شينكانسن والذي يعد أحدث خط من خطوط قطارات الشينكانسن فائقة السرعة يدخل الخدمة في ٢٦ مارس/آذار، ليربط بين طوكيو ومحطة هاكوداته هوكوتو في ٤ ساعات ودقيقتين فقط.

اندماج أكبر حزبين للمعارضة في اليابان

تم الإعلان عن اندماج الحزب الديمقراطي الياباني وحزب نهضة اليابان يوم ٢٧ مارس/ آذار ليصبح اسم الحزب الجديد ”الحزب الديمقراطي“. وقد انتخب الحزب الديمقراطي السيدة رينهو عضوة مجلس المستشارين رئيسة جديدة له في ١٥ سبتمبر/ أيلول، لتصبح بذلك أول امرأة تترأس أكبر أحزاب المعارضة منذ رئاسة دوي تاكاكو للحزب الاشتراكي الياباني من ١٩٨٦ حتى ١٩٩١.

أبريل/ نيسان

سلسلة زلازل قوية تدمر كوماموتو

ضربت سلسلة زلازل قوية محافظة كوماموتو والمناطق المحيطة بها. وقد قتل ٥٠ شخصا. وقد خلفت الهزات المتتالية ٣٦٥٠٠ مبنى بين مهمد أو متضرر، بما في ذلك قلعة كوماموتو التاريخية. وقد بلغت شدة الهزتين الرئيسيتين ٦.٥ و ٧.٣ درجة على مقياس ريختر، يومي ١٤ و١٦ أبريل/ نيسان على التوالي. وسجلت الهزتان ٧ درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، مما يجعلهما أولى الهزات القوية التي تضرب اليابان منذ كارثة زلزال شرق اليابان الكبير عام ٢٠١١.

تلاعب ميتسوبيشي ببيانات كفاءة الوقود

ميتسوبيشي موتورز تعترف يوم ٢٦ أبريل/ نيسان بالتلاعب ببيانات كفاءة استهلاك الوقود لبعض السيارات الصغيرة لجعل السيارات لتبدو وكأنها أفضل حالا من ناحية استهلاك الوقود. وقد أوقفت الشركة فورا شحنات من الطرز التي حامت حولها الشكوك وكانت موضع تساؤل. وفي ١٢ مايو/ أيار أعلنت شركة نيسان أنها ستقوم بدفع ٢٣٧ مليار ين مقابل شراء ما يعادل ٣٤٪ من حصة شركة ميتسوبيشي وهي أكبر نسبة لتصبح نيسان بذلك المساهم المسيطر على ميتسوبيشي.

مايو/ أيار

آبي يتستضيف قمة السبعة الكبار وأوباما يزور هيروشيما

زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى يجتمعون في إيسي-شيما بمحافظة ميئي يومي ٢٦ و٢٧ مايو/ أيار. وقد تعهد القادة بمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ووضع الأسس لنمو الاقتصاد العالمي بشكل أقوى على المدى الطويل. وفي أعقاب القمة قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة تاريخية لمدينة هيروشيما. وخلال الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس للولايات المتحدة الأمريكية زار أوباما المتحف التذكاري للسلام، وقام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والتقى بالناجين من القنبلة ”هيباكوشا“.

يونيو/ حزيران

تأجيل رفع الضريبة الاستهلاكية مرة أخرى

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن في ١ يونيو/ حزيران أنه سوف يؤجل موعد الزيادة المحددة لضريبة الاستهلاك من ٨٪ الحالية إلى ١٠٪ حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٩ ، تحت ذريعة التباطؤ في الأسواق وغيرها من المخاطر الناشئة في الاقتصاد العالمي. وكانت الزيادة الضريبية مخططة أساسا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٥، ولكن تم إرجاؤها في وقت لاحق إلى أبريل/ نيسان ٢٠١٧.

يوليو/ تموز

فوز ساحق للائتلاف الحاكم

الائتلاف الحاكم من الحزب الليبرالي وحزب كوميتو يفوز ٧٠ مقعدا من أصل ١٢١ مقعدا جرى التنافس عليها في انتخابات مجلس المستشارين التي عقدت يوم ١٠ يوليو/ تموز. وقد شكل كلا الحزبين جنبا إلى جنب مع جمعية استعادة أوساكا، حزب كوكورو الياباني، ونواب آخرين مؤيدين للتعديلات الدستورية، أكثر من نسبة الثلثين في البرلمان الضرورية لتمرير أي تعديلات على مستوى الدستور الوطني للبلاد.

إطلاق بوكيمون غو لأول مرة في اليابان

تم إطلاق لعبة بوكيمون غو في اليابان في ٢٢ يوليو/ تموز. وقد قامت شركة نيانتيك بتطوير اللعبة استنادا إلى شخصيات نينتيندو، وقد حازت اللعبة على ناجح ساحق في وقت قصير. لكن قد شابه هذا النجاح عددا من الحوادث ذات صلة باللعبة، بما في ذلك قيام سائق شاحنة بصدم وقتل تلميذ في الصف الرابع الابتدائي في أكتوبر/ تشرين الأول.

كويكي يوريكو تصبح أول امرأة تشغل منصب محافظ طوكيو

وزيرة الدفاع والبيئة السابقة كويكي يوريكو تفوز في انتخابات محافظ طوكيو في ٣١ يوليو/ تموز لتصبح بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب المرموق. وقد تفوقت كويكي على ماسودا هيرويا المرشح المدعوم من الحزب الحاكم وهو نفس الحزب الذي تنتمي إليه كويكي أيضا. وفي ٣١ أغسطس/ آب أعلنت وقفها نقل سوق تسوكيجي للسمك إلى تويوسو والذي كان مقررا منذ وقت طويل على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة في الموقع الجديد، لتثبت بذلك على استعدادها للوقوف في وجه مجلس العاصمة للحزب اليبرالي القوي.

أغسطس/ آب

الإمبراطور يعرب عن رغبته في التنازل عن العرش

نشرت وكالة البلاط الإمبراطوري في ٨ أغسطس/ آب فيديو للإمبراطور الحالي أكيهيتو يعرب فيه عن رغبته في التنازل عن العرش. وقد صرح الإمبراطور في تلك الرسالة المتلفزة قائلا ”عندما أرى أن مستوى لياقتي البدنية آخذ في الانخفاض تدريجيا، أخشى أنه قد يصبح من الصعب بالنسبة لي أن أؤدي واجباتي كرمز للدولة بكل كياني كما كنت فعلت حتى الآن“. وفي ٢٣ سبتمبر/ أيلول شكلت الحكومة لجنة من الخبراء للنظر في مسألة التنازل. وبدأت اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني مجموعة من جلسات استماع حول هذه القضية.

حل فرقة سماب

وكالة المواهب جوني وشركاه تعلن في ١٤ أغسطس/ آب أن فرقة سماب التي تتولى إدارتها سوف تنفصل في نهاية هذا العام.

تمرير العلم الأولمبي من ريو إلى طوكيو

اسدال الستار على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو في ٢١ أغسطس/ آب. وقد حصدت البعثة الرياضية اليابانية ٤١ ميدالية (١٢ ذهبية، ٨ فضية، ٢١ برونزية). في الحفل الختامي، تم تمرير العلم الأولمبي إلى كويكي يوريكو محافظة المدينة المضيفة طوكيو عام ٢٠٢٠. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستحوذ على عناوين الصحف الدولية عندما جعل ظهوره في الحفل الختامي مفاجأة بشكل مبدع في شخصية ماريو الشهيرة على مستوى ألعاب الفيديو.

سبتمبر/ أيلول

التربة المفقودة بسوق تويوسو

محافظة طوكيو السيدة كويكي يوريكو تعلن في ١٠ سبتمبر/ أيلول أن الاستعدادات لنقل سوق السمك الرئيسي في المدينة من تسوكيجي إلى تويوسو لم تكتمل تماما، حيث لم يتم وضع التربة النظيفة تحت ثلاثة مرافق رئيسية في السوق الجديد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قامت بتشكيل فريق متخصص لإعادة النظر في إجراءات السلامة وقدم تقرير يشير إلى أن ثمانية مسؤولين بالعاصمة باعتبارهم مسؤولين عن هذا الإهمال. قراءات الزئبق في تويوسو تتجاوز معايير السلامة الحكومة، وتقول كويكي أن نقل سوق السمك تسوكيجي لن يحدث حتى في فصل الشتاء عام ٢٠١٧ على أقرب تقدير.

أكتوبر/ تشرين الأول

أوسومي يفوز بجائزة نوبل

فاز أوسومي يوشينوري الأستاذ الفخري في جامعة طوكيو للتكنولوجيا يوم ٣ أكتوبر/ تشرين الأول بجائزة نوبل لعام ٢٠١٦ في الطب وعلم وظائف الأعضاء. وقد نال الجائزة تتويجا لاكتشافاه آليات الالتهام الذاتي، أو ”الأكل الذاتي“، وهي العملية التي من خلالها تنكسر الخلايا وتعيد تدوير البروتينات الخاصة بها.

نوفمبر/ تشرين الثاني

استئناف النقاش حول تعديل الدستور الياباني

في ١٦ و١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني قامت الهيئات في كل من المجلسين التشريعيين في اليابان بعقد مناقشات موضوعية بشأن مراجعة الدستور. وهذا هو أول بحث جدي في القضية منذ أظهر تصويت مجلس المستشارين في يوليو/ تموز والذي يبين أن أغلبية الثلثين يميلون إلى تأييد لتغيير الدستور. الحزب الليبرالي أكد على ضرورة مناقشة عاجلة بشأن تعديل، بما في ذلك المادة ٩.

ديسمبر/ كانون الأول

آبي وبوتين يتفقان خلال القمة على بدء المحادثات بشأن الأنشطة الاقتصادية المشتركة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ١٥ و ١٦ ديسمبر/كانون الأول في ناغاتو، محافظة ياماغوتشي، وطوكيو. وبينما فشل الاجتماع بإيجاد حل لقضية الأراضي الشمالية المتنازع عليها، فقد أعلن الزعيمان عن اتفاق لبدء محادثات بشأن الأنشطة الاقتصادية المشتركة في المناطق المتنازع عليها باعتبارها خطوة أولى مهمة في إبرام معاهدة سلام بين البلدين.

آبي يزور بيرل هاربر

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يسافر إلى هاواي في ٢٦ و٢٧ ديسمبر/ كانون الأول للاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما وزار النصب التذكاري لضحايا الهجوم الياباني على بيرل هاربر. وبينما لا يعد آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور القاعدة البحرية الأمريكية، فهو أول رئيس وزراء ياباني من يشارك في احتفال عام مع رئيس أمريكي لا يزال في السلطة في موقع الهجوم الياباني المفاجئ قبل ٧٥ عاما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: لاعب يحاول البحث عن وحوش في الحديقة الأولمبية بارا في ريو دي جانيرو للعبة بوكيمون غو التي حققت نجاحا ساحقا حول العالم. الصورة بتاريخ ٣ أغسطس/ آب ٢٠١٦. جيجي برس.)