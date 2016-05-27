زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم ٢٧ مايو/ أيار الحالي مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف الذري في نهاية الحرب العالمية الثانية كأول رئيس أمريكي يقوم بتلك الزيارة أثناء شغله هذا المنصب الرفيع، كما قام بصحبة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري. وألقى الرئيس الأمريكي كلمة أمام ضحايا القصف الذري وعمدتي هيروشيما وناغاساكي، حيث قام بالتعبير تعازيه لجميع ضحايا الحرب العالمية الثانية جنبا إلى جنب مع مطالبته مجددا بـ ”عالم خالي من الأسلحة النووية“.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يلقي خطابه بعدما وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بحديقة السلام التذكارية في هيروشيما، يوم ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٦. جيجي برس.

لقد مرّ أكثر من ٧ عقود منذ تم إسقاط القنبلة الذرية الأولى في العالم على مدينة هيروشيما في يوم ٦ أغسطس/ آب عام ١٩٤٥، معلنة بذلك الدخول في العصر النووي والذي تميز بخوف الجنس البشري من هذا النوع الجديد من الأسلحة. اليوم وقف زعيم الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت باستخدام القنبلة الذرية على أرض المدينة التي تعرضت للقصف، وقام بتخليد ذكرى ضحايا القصف الذري يمكننا القول إنها ”نقطة انطلاق تاريخية“ نحو طريق نزع الأسلحة النووية وتحيق القضاء على الأسلحة النووية (ماتسوي كازومي، عمدة مدينة هيروشيما).

شجاعة الولايات المتحدة

عقدت مجموعة قمة الدول الصناعية السبع يومي ٢٦ ـ ٢٧ مايو/ أيار بمدينة إيسي شيما التابعة لمحافظة ميئي والتي تبعد حوالي ٤٠٠ كيلو متر شرق مدينة هيروشيما. بعدما قام رئيس الوزراء الياباني آبي بالترحيب بنظرائه من القادة في صباح يوم ٢٦ في معبد إيسي، عقد قادة الدول الصناعية السبع اجتماعات خلال اليومين حيث أعلن عن البيان المشترك الذي يركز على الاقتصاد العالمي، قضايا الأمن الإقليمي، التغير المناخي وغيرها من التحديات التي تواجهها الدول السبع.

ثم قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة هيروشيما عن طريق قاعدة الجيش الأمريكي في إيواكوني ظهر يوم ٢٧، حيث وصل إلى حديقة السلام التذكارية وزار متحف هيروشيما للوثائق التاريخية. ثم وضع بصحبة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يصافح أحد ضحايا القصف النووي السيد تسوبوي سوناؤ ويتبادلان بعض الكلمات بحديقة السلام التذكارية في هيروشيما، يوم ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٦. جيجي برس.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعانق أحد ضحايا القصف النووي السيد موري شيغيأكي بحديقة السلام التذكارية في هيروشيما، يوم ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٦. جيجي برس.

أوباما يزور هيروشيما بعيدا عن الإعتذار

دعت اليابان التي تعد الدولة الوحيدة في التاريخ البشري التي تعرضت للقصف الذري قادة وزعماء العالم من كافة بقاع الأرض لزيارة المدينتين اللتين تعرضتا للقصف حتى يستطيعوا إدراك حجم المأساة والأضرار الحقيقية للقنبلة الذرية. ففي عام ١٩٩١ زار رئيس الاتحاد السوفياتي السابق غورباتشوف (آنذاك) مدينة ناغاساكي، وهيروشيما بعدها بعام بعد مغادرة منصبه. كما قام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بزيارة هيروشيما عام ١٩٨٤.

هذه المرة لم تطالب الحكومة اليابانية الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم ”اعتذار من الولايات المتحدة“.

وقد ركزت تصريحات أوباما على التهديدات والمخاطر التي تمثلها الأسلحة النووية على الإنسانية وضرورة إيجاد طريق للتخلص منها بشكل كامل. وفي كلمته التي ألقاها بعد وصوله لكرسي الرئاسة بالبيت الأبيض وبعد مرور ٣ شهور فقط كلمة بالعاصمة التشيكية براغ حيث قال ”الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لعالم خال من الأسلحة النووية ينعم بالسلام والأمن“. وقد نال أوباما جائزة نوبل للسلام في نفس العام حيث قدمت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة وملموسة للحد من الأسلحة النووية.

وتعد زيارة أوباما اليوم لهيروشيما تتويجا لرغبة المسؤولين من الجانب الأمريكي للمشاركة في الاحتفالات والمناسابات التذاكارية التي تعقد بالمدينة في السنوات الأخيرة. ففي عام ٢٠١٠ قام السفير الأمريكي في طوكيو السيد روس بزيارة مدينة هيروشيما كأول سفير يقوم بمثل تلك الزيارة أثناء فترة خدمته وشارك في مراسم الحفل التذكاري للسلام الذي يقام من أجل إحياء ذكرى قصف المدينة يوم ٦ أغسطس/ آب الذي يسمى ”يوم القنبلة الذرية“ في اليابان. أصبح قيام سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في المراسم التذكارية في ذكرى القصف في كل من هيروشيما وناغاساكي عادة سنوية منذ عام ٢٠١٢، وعلاوة على ذلك قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أثناء مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع G7 التي عقدت بمدينة هيروشيما بزيارة حديقة السلام التذكارية ومتحف هيروشيما للوثائق التاريخية أيضا.