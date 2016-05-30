5月27日，歐巴馬作為美國在任總統首次訪問原子彈轟炸地廣島，與安倍晉三首相一同向原子彈轟炸死難者紀念碑獻了花。歐巴馬總統在原子彈轟炸受害者組織的代表、廣島和長崎兩市市長面前發表了演講，向第二次世界大戰所有罹難者表達了哀悼之意，並呼籲尋求實現「無核武世界」。

1945年8月6日，廣島遭到原子彈轟炸，人類進入了與「核恐怖」共存的時代，今年已是第71個年頭。美國這個唯一使用過核武器的擁核國家的首腦，親自來到原子彈轟炸地祭奠罹難者，這可謂是通向實現核裁軍與徹底棄核目標之路的「歷史性出發點」（廣島市長松井一實語）。

擁核國家要拿出勇氣

結束G7首腦會議（伊勢志摩峰會）日程的歐巴馬總統，於27日下午前往美軍岩國基地簡單停留後，在下午5點25分抵達了廣島和平紀念公園。他先參觀原子彈爆炸資料館，隨後與安倍首相一同向原子彈爆炸死難者紀念碑獻了花。

關於71年前的原子彈轟炸，歐巴馬總統在演講中稱「世界由此而改變。那是人類獲得了毀滅自身之手段的瞬間」。他說，第二次世界大戰在短短數年之間讓6,000萬人失去了生命，同時指出了核武器的「非比尋常」——「十萬多日本人、韓國和朝鮮人以及12名美軍俘虜成為了這種恐怖力量的犧牲品」，「（原子彈轟炸產生的）蘑菇雲，將人類的矛盾鮮明地展現在了我們的面前」。

此外，他在演講中再次表明決心，稱「擁核國家必須懷著勇氣，去尋求實現無核武世界」。演講時長近20分鐘，大大超出了人們事前的預期。

隨後發表演講的安倍首相表示，「衷心歡迎歐巴馬總統的這次歷史性訪問。向歐巴馬總統的決斷和勇氣表示敬意」。

歐巴馬總統在講演結束後，還與兩位原子彈轟炸的倖存者——廣島縣原子彈轟炸受害者協會的理事長坪井直（91歲）和查明了在原子彈轟炸時喪命的12名美軍俘虜身分的業餘歷史學家森重昭（79歲）進行了交談，並擁抱森重昭的肩膀，表達了「慰勞」之意。

森重昭在與歐巴馬總統會面前接受了本網站的採訪，他表示，「美國國內民眾對在原子彈轟炸中遇難的美國士兵幾乎一無所知。希望今天歐巴馬總統向紀念碑的獻花，能夠成為一個契機，讓美國人也知道有美國士兵死於原子彈轟炸的事實」。

之後，歐巴馬總統與安倍首相在公園裏一直走到可以近距離看見原子彈爆炸圓頂屋的地方，聽取了岸田文雄外相對原子彈爆炸圓頂屋的介紹，在和平紀念公園一共停留了大約50分鐘。

據日本媒體報道，歐巴馬總統在原子彈爆炸資料館留言表示，「我們深知戰爭帶來的苦難。讓我們一同拿出勇氣，傳播和平、尋求實現『無核武世界』。

廣島的原子彈轟炸倖存者們，或在公園周圍，或通過電視轉播等關注了這次歷史性的訪問。小學2年級時遭遇了原子彈轟炸，現在一直致力於用英語向外國人講述那段歷史的小倉桂子（79歲）表示，「歐巴馬總統站在原子彈爆炸死難者的遺物前，一定聽到了無聲的傾述。我相信，它們將成為推動這位超級大國的總統邁步走向無核世界的契機」。

不拘泥於「道歉」，最終實現訪問

作為唯一一個遭受過原子彈轟炸的國家，為了讓人們了解原子彈爆炸的悲慘真相，日本長期以來一直呼籲世界各國領袖訪問原子彈轟炸地。1991年，前蘇聯總統（時任）戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）了長崎。此次歐巴馬總統訪問廣島，日本政府沒有要求「美國進行道歉」。

2009年4月，上任僅3月的歐巴馬總統在布拉格（Prague）演講，稱「美國將尋求實現沒有核武器的、和平而安全的世界」。他提出了美國將在削減核武器方面採取的具體措施，並獲得了當年的諾貝爾和平獎。

2010年，美國駐日本大使（時任）魯斯（John Roos）以在任駐日大使身分首次列席了8月6日舉行的「廣島原子彈轟炸日」紀念活動。2012年以後，美國大使列席在廣島和長崎兩地舉行的紀念活動成為了一種慣例。此外，今年4月召開的G7廣島外長會議期間，美國國務卿凱瑞（John Kerry）訪問了和平紀念公園，並參觀了原子彈爆炸資料館。

標題圖片：向原子彈轟炸死難者紀念碑獻花後，美國總統歐巴馬（右）與安倍晉三首相握手（圖片提供：AP／Aflo）