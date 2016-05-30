5月27日，奥巴马作为美国在任总统首次访问原子弹轰炸地广岛，与安倍晋三首相一同向原子弹轰炸死难者纪念碑献了花。奥巴马总统在原子弹轰炸受害者组织的代表、广岛和长崎两市市长面前发表了演讲，向第二次世界大战所有罹难者表达了哀悼之意，并呼吁寻求实现“无核武世界”。

1945年8月6日，广岛遭到原子弹轰炸，人类进入了与“核恐怖”共存的时代，今年已是第71个年头。美国这个唯一使用过核武器的拥核国家的首脑，亲自来到原子弹轰炸地祭奠罹难者，这可谓是通向实现核裁军与彻底弃核目标之路的“历史性出发点”（广岛市长松井一实语）。

拥核国家要拿出勇气

结束七国集团（G7）首脑会议（伊势志摩峰会）日程的奥巴马总统，于27日下午前往美军岩国基地简单逗留后，在下午5点25分抵达了广岛和平纪念公园。他先参观原子弹爆炸资料馆，随后与安倍首相一同向原子弹爆炸死难者纪念碑献了花。

关于71年前的原子弹轰炸，奥巴马总统在演讲中称“世界由此而改变。那是人类获得了毁灭自身之手段的瞬间”。他说，第二次世界大战在短短数年之间让6000万人失去了生命，同时指出了核武器的“非比寻常”——“十万多日本人、韩国和朝鲜人以及12名美军俘虏成为了这种恐怖力量的牺牲品”，“（原子弹轰炸产生的）蘑菇云，将人类的矛盾鲜明地展现在了我们的面前”。

此外，他在演讲中再次表明决心，称“拥核国家必须怀着勇气，去寻求实现无核武世界”。演讲时长近20分钟，大大超出了人们事前的预期。

随后发表演讲的安倍首相表示，“衷心欢迎奥巴马总统的这次历史性访问。向奥巴马总统的决断和勇气表示敬意”。

奥巴马总统在讲演结束后，还与两位原子弹轰炸的幸存者——广岛县原子弹轰炸受害者协会的理事长坪井直（91岁）和查明了在原子弹轰炸时丧命的12名美军俘虏身份的业余历史学家森重昭（79岁）进行了交谈，并拥住森重昭的肩膀，表达了“慰劳”之意。

森重昭在与奥巴马总统会面前接受了本网站的采访，他表示，“美国国内民众对在原子弹轰炸中遇难的美国士兵几乎一无所知。希望今天奥巴马总统向纪念碑的献花，能够成为一个契机，让美国人也知道有美国士兵死于原子弹轰炸的事实”。

之后，奥巴马总统与安倍首相在公园里一直走到可以近距离看见原子弹爆炸圆顶屋的地方，听取了岸田文雄外相对原子弹爆炸圆顶屋的介绍，在和平纪念公园一共逗留了大约50分钟。

据日本媒体报道，奥巴马总统在原子弹爆炸资料馆留言表示，“我们深知战争带来的苦难。让我们一同拿出勇气，传播和平、寻求实现‘无核武世界’”。

广岛的原子弹轰炸幸存者们，或在公园周围，或通过电视转播等关注了这次历史性的访问。小学二年级时遭遇了原子弹轰炸，现在一直致力于用英语向外国人讲述那段历史的小仓桂子（79岁）表示，“奥巴马总统站在原子弹爆炸死难者的遗物前，一定听到了无声的倾述。我相信，它们将成为推动这位超级大国的总统迈步走向无核世界的契机”。

不拘泥于“道歉”，最终实现访问

作为唯一一个遭受过原子弹轰炸的国家，为了让人们了解原子弹爆炸的悲惨真相，日本长期以来一直呼吁世界各国领导人访问原子弹轰炸地。1991年，前苏联总统（时任）戈尔巴乔夫访问了长崎。此次奥巴马总统访问广岛，日本政府没有要求“美国进行道歉”。

2009年4月，上任仅三个月的奥巴马总统在布拉格发表演讲，称“美国将寻求实现没有核武器的、和平而安全的世界”。他提出了美国将在削减核武器方面采取的具体措施，并获得了当年的诺贝尔和平奖。

2010年，美国驻日本大使（时任）鲁斯以在任驻日大使身份首次列席了8月6日举行的“广岛原子弹轰炸日”纪念活动。2012年以后，美国大使列席在广岛和长崎两地举行的纪念活动成为了一种惯例。此外，今年4月召开的G7广岛外长会议期间，美国国务卿克里访问了和平纪念公园，并参观了原子弹爆炸资料馆。

标题图片：向原子弹轰炸死难者纪念碑献花后，美国总统奥巴马（右）与安倍晋三首相握手（图片提供：AP／Aflo）