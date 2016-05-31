Двадцать седьмого мая Барак Обама впервые нанёс визит в качестве действующего президента США в подвергшийся атомной бомбардировке город Хиросима, и вместе с премьер-министром Японии Абэ Синдзо возложил цветы к памятнику-кенотафу со списками жертв атомной бомбы. Выступая перед лицом представителей ассоциаций людей, пострадавших от атомных бомбардировок, а также мэров городов Хиросима и Нагасаки, президент США выразил скорбь по всем жертвам Второй мировой войны и призвал стремиться к миру, свободному от ядерного оружия.

С тех пор, как 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба, вот уже семьдесят первый год человечество живёт в новой эпохе, существуя бок о бок с ядерной угрозой. То, что лидер страны-обладательницы ядерного оружия, единственной страны, использовавшей это оружие, почтил память погибших там, где была сброшена атомная бомба, можно назвать (воспользовавшись словами мэра города Хиросима Мацуи Кадзуми) «исторической отправной точкой» на пути к ядерному разоружению и созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Призыв проявить смелость, обращённый к государствам-обладателям ядерного оружия

Фото: Президент Обама произносит речь после возложения цветов в Мемориальном парке Мира, г. Хиросима, городской район Тюо, 27 мая 2016 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

По завершении программы саммита «Большой семёрки» в Исэ-Сима, во второй половине дня 27 мая президент США Барак Обама, побывав на базе Вооруженных сил США Ивакуни, в 5 часов 25 минут пополудни прибыл в Мемориальный парк мира города Хиросима. После осмотра Мемориального музея мира американский президент вместе с премьер-министром Японии Абэ Синдзо возложил цветы к памятнику жертвам атомной бомбардировки.

«Мир изменился. В тот миг человечество заполучило в свои руки средство самоуничтожения», — так охарактеризовал Барак Обама произошедшее 71 год назад в своей речи. Отметив, что за несколько лет, которые длилась Вторая мировая война, в мире погибло 60 миллионов человек, вместе с тем он сказал об исключительности ядерного оружия, «жертвами ужасающей силы которого стали более ста тысяч японцев, тысячи корейцев и 12 американцев-военнопленных», о том, что грибовидное ядерное облако в небесах стало образом, который ярко продемонстрировал противоречия, присущие человечеству.

При этом президент вновь заявил о своей решимости: «Ядерные державы должны проявить смелость и стремиться к построению мира, свободного от ядерного оружия». Выступление президента вышло за запланированные временные рамки и продолжалось почти 20 минут.

«Мне хочется от всей души поприветствовать этот исторический визит. Я хочу выразить уважение президенту Обаме за решительность и смелость», — заявил премьер-министр Абэ Синдзо после речи американского президента.

Затем президент Обама пообщался с двумя пострадавшими от бомбардировки — генеральным секретарём Японской федерации ассоциаций пострадавших от атомной и водородной бомбы Цубои Сунао (91 год), а также историком-любителем Мори Сигэаки (79 лет), который установил личность и отыскал родственников 12 американских военнопленных, погибших при взрыве атомной бомбы. Выражая свою признательность, Обама приобнял Мори за плечи.

Фото: Президент США Барак Обама (слева) беседует и пожимает руку пережившему атомную бомбардировку Цубои Сунао (в середине справа) в Мемориальном парке мира, 27 мая 2016 года, г. Хиросима, район Тюо (фотография предоставлена Jiji Press)

Непосредственно перед встречей с президентом Обамой Мори Сигэаки рассказал nippon.com: «В Соединённых Штатах практически не знают о существовании американских солдат, подвергшихся атомной бомбардировке. Будет хорошо, если сегодняшнее возложение президентом США цветов к памятнику жертвам бомбардировки станет поводом для распространения осведомленности о том факте, что в атомном взрыве погибли и американские солдаты».

Президент США Барак Обама приобнимает в Мемориальном парке мира пострадавшего от атомной бомбы Мори Сигэаки (в середине спереди), 27 мая 2016 г., г. Хиросима, район Тюо (фотография предоставлена Jiji Press)

После этого президент прошёлся с премьер-министром Синдзо Абэ к месту, откуда можно поближе рассмотреть Атомный купол, а министр иностранных дел Японии Кисида Фумио рассказал ему об этом здании. В общей сложности время пребывания в Мемориальном парке мира составило около 50 минут.

По сообщениям японских средств массовой информации, в Мемориальном музее мира Обама оставил в книге посетителей запись: «Мы знаем о страданиях, которые несёт война. Давайте вместе наберёмся смелости крепить мир на планете, стремиться создать мир без ядерного оружия».

Пострадавшие от бомбардировки Хиросимы внимательно наблюдали за этим историческим визитом как у парка, так и в телевизионной трансляции. На момент взрыва атомной бомбы ученица второго класса начальной школы, а ныне рассказчица, знакомящая зарубежных гостей с реалиями атомного взрыва, 79-летняя Огура Кэйко прокомментировала визит: «Мне кажется, стоя перед личными вещами тех, кто пал жертвой атомной бомбы, президент Обама смог услышать их безмолвные призывы. Я верю, что эти голоса, тронув президента сверхдержавы, станут толчком для движения к миру, свободному от ядерного оружия».

Визит, при котором «принесение извинений» не ставилось во главу угла

Будучи единственной страной, подвергшейся ядерным ударам, Япония настойчиво призывала мировых лидеров побывать в местах, переживших атомную бомбардировку, чтобы узнать трагическую реальность ущерба, который несёт ядерное оружие. В 1991 году в городе Нагасаки побывал Михаил Горбачёв, в то время президент ныне несуществующего Союза Советских Социалистических Республик. В связи с нынешним визитом в город Хиросима американского президента японское правительство не требовало «принесения извинений от США».

В апреле 2009 года, лишь три месяца спустя со времени вступления на пост президента, Обама произнёс в Праге речь, в которой призвал «стремиться к миру и безопасности в мире без ядерного оружия». В том же году за конкретные действия США, направленные на ликвидацию ядерного оружия, Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира.

В 2010 году Джон Рус, в то время посол США в Японии, стал первым действующим послом этой страны, побывавшим в городе Хиросима 6 августа на ежегодной церемонии по случаю Дня памяти атомной бомбардировки. С 2012 года послы США в Японии регулярно участвуют в мемориальных церемониях в городах Хиросима и Нагасаки, а в апреле текущего года во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки» Мемориальный парк мира города Хиросима и Мемориальный музей мира посетил государственный секретарь США Джон Керри.

Фото к заголовку: Рукопожатие президента США Обамы (справа) и премьер-министра Японии Абэ после возложения цветов к памятнику жертвам атомной бомбардировки (фотография AP / Aflo)