北方领土只能通过战争夺回——。众议院议员丸山穗高（已被日本维新会除名）的这番言论给安倍首相和普京总统原定于6月在大阪举行的领土谈判蒙上了阴云。这是他在怎样的情况下做出的发言，“免签证交流”的具体情况如何，请看我们对俄罗斯问题专家佐藤优先生的采访。

丸山议员的行为，不止是大放厥词

编辑部 为了准确理解丸山议员有关北方领土问题言论的本质，首先想请您根据自己的亲身体验，谈一谈“免签证交流”到底是怎么回事？

佐藤 针对北方领土问题，日本和俄罗斯的观点是截然对立的。所以，“免签证交流”是在不深究日俄双方法律立场上的矛盾这一前提下建立的一种机制。正因为如此，发生此般事情后，这种机制很可能迅速崩溃。因为它原本就像玻璃工艺品一样脆弱。丸山议员过于鲁莽的言论以及欠缺考虑的行动，将这种机制置于了危机之中。

下面我就来具体解释一下。北方领土目前处在俄罗斯的实际控制下。日本政府对此的立场是，北方领土遭到了俄罗斯的非法占领。因此，日本国民拿着日本政府发行的护照，让俄罗斯政府发放签证，然后以服从俄罗斯管辖的形式前往北方领土，这是我们不愿看到的。正如内阁会议共识中提及的那样，日本政府希望日本国民自制自慎。

编辑部 但这样一来，原岛民连祭祖扫墓都不能去了。

佐藤 所以，出于人道主义考虑，面向原岛民、国会议员、外务省相关人员和媒体人员等，创设了一种可以通过特殊手续前往北方领土的机制。日本人要去北方四岛，不使用护照，而是准备身份证件和一张代替签证的出入境证件，采用不受俄罗斯政府法律管辖的形式前往当地；而俄罗斯方面则将身份证件视作护照，出入境证件视作签证，给日本人办理正式的入境手续。

编辑部 可以说，此次丸山议员的言论对您形容像“玻璃工艺品”般脆弱的这一机制，造成了毁灭性的打击。

佐藤 正是如此。利用这种“免签证交流”机制，丸山议员于5月11日访问了北方领土中的国后岛。据报道，他在喝醉后质问访问团团长“除了打仗外，难道还有别的办法吗？”。如果试图把此番言论解释为单纯的酒后胡言，那是行不通的。而且丸山议员之后还继续大放厥词，并试图打破日俄之间的协定，离开作为指定住地的“日俄友好之家”，也就是俗称的“宗男之家”旅店。按照相关人员的说法，当时他似乎是想去附近一家有俄罗斯女子驻店的酒吧。

编辑部 他曾试图打破日俄之间的协定，离开指定的住地——。媒体好像没怎么报道这一点，请问这意味着什么？

佐藤 试图离开规定住地这一事实潜藏着非常严重的问题。试想，如果丸山议员离开了“友好之家”，去外面到处大喊大叫，被负责监控的俄罗斯警方扣留，然后他再说一通要靠战争拿回领土之类的话，那会出现怎样的局面？我想恐怕会遭到俄罗斯当局逮捕。在俄罗斯，煽动战争的行为可能会被视作违反法令。

编辑部 虽然此次避免了这种最坏情况的发生，但由于日本政府原则上不承认俄方行使管辖权，所以其实险些酿成日俄之间的一场棘手的纠纷。

佐藤 在日本，煽动战争的行为不会产生法律责任，所以恐怕得要求俄方放人。虽然并不情愿，但可能会陷入不得不去保护胡言乱语的丸山议员这种窘境。如果演变成这种局面，那么俄罗斯政府或许会废除免签证交流制度，甚至取消计划在大阪6月召开G20峰会之机举行的日俄首脑会谈。至少可以说，没有任何积极影响。不得不说，丸山议员至今仍然没有认识到自身言行的严重性。因为他还在强硬地表示无意辞去国会议员的职务。

如果强硬言论继续下去，甚至会对谈判造成负面影响

编辑部 我们已经深刻地理解了事态的严重性，从总体来看，俄方的态度还是比较克制的。您能否分析一下背景原因。

佐藤 一个原因是日本政府相关人士和俄国问题专家都给俄方做了工作，呼吁冷静处理，以求避免丸山议员的言论对原本就已经非常艰难的日俄谈判进一步造成负面影响。

据说，俄罗斯驻日本大使加鲁京致电铃木宗男询问应该如何理解丸山的言论。铃木先生本人亲口告诉我，他当时回答“那只是一个逾越常规的人喝醉后的胡言乱语，不带有政治性”。据说，加鲁京立刻给俄罗斯总统府和外交部发去外交电报，转达了铃木的观点。目前，日俄关系姑且保持着风平浪静的状态，但如果丸山议员拒绝辞职，并且一再发出强硬言论，那么在即将计划举行日俄首脑会谈的今天，我认为形势不容乐观。

标题图片：众议院议员丸山穗高出席众议院决算行政监视委员会会议（2019年5月20日，国会内，时事社）