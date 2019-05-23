«Ничего не остается, кроме как вернуть Северные территории посредством войны…» Помимо прочего, эти слова депутата Маруямы оказывают воздействие и на предстоящие в июне в Осаке переговоры по территориальному вопросу на высшем уровне между премьер-министром Абэ Синдзо и президентом Владимиром Путиным. Мы расспросили о ситуации, в том числе и о так называемом «безвизовом обмене», на фоне которого прозвучало пресловутое заявление, специалиста по вопросам отношений с Россией Сато Масару.

—— Поскольку в данный момент депутат Палаты представителей парламента Японии Маруяма Ходака отказывается уйти в отставку, в беседе мы вынуждены называть его по этой должности. Для того, чтобы разобраться в сути ситуации с его высказыванием по поводу Северных территорий, прежде всего, объясните, пожалуйста, как опытный в данном вопросе человек, что такое так называемый «безвизовый обмен».

Сато Масару: В отношении Северных территорий Япония и Россия придерживаются совершенно противоположных взглядов. Поэтому предпосылкой для создания механизма, именуемого «безвизовым обменом», было не закладывать в него противоречий юридических позиций, занимаемых японской и российской сторонами. Уже только поэтому возникновение событий, подобных нынешнему, неминуемо ведет к разрушению этого механизма. Ведь он подобен затейливой и тонкой работе из стекла. Крайне безрассудное высказывание депутата Маруямы и его бессердечное поведение ставят этот механизм под угрозу.

Позвольте объяснить это более конкретно. Северные территории фактически находятся под российским контролем. В то же время позиция правительства Японии состоит в том, что Северные территории незаконно заняты Россией. Это делает нежелательным для граждан Японии поездки на Северные территории с паспортом, оформленным правительством Японии, посредством получения визы, выдаваемой правительством России – то есть в форме подчинения российской юрисдикции. Необходимость воздерживаться от этого является официальной позицией правительства Японии, выработанной кабинетом министров.

—— Но тогда бывшие жители островов не смогут посещать могилы предков.

—— Именно поэтому, исходя из соображений гуманности, и был выработан механизм, позволяющий бывшим жителям, депутатам парламента, а также лицам, связанным с Министерством внутренних дел и масс-медиа, ездить на Северные территории по особой процедуре. При посещении Четырёх островов японцы попадают туда, формально не подчиняясь российским юридическим правилам, поскольку в процедуре не используются паспорта, а лишь удостоверения личности, причём в них не ставится виза, а помещается вкладыш. В свою очередь российской стороне это позволяло соблюдать внешний вид прохождения въездных формальностей, рассматривая удостоверение личности в качестве паспорта, а вкладыш – в качестве визы.

—— Стало быть, нынешнее высказывание Маруямы наносит разрушительный удар по этому механизму, который вы уподобили тонкой работе из стекла.

—— Совершенно верно. Пользуясь этим самым механизмом под названием «безвизовый обмен», депутат Палаты представителей Маруяма Ходака 11 мая посетил остров Кунасири в составе Северных территорий. Согласно сообщениям СМИ, находясь в опьянении после употребления спиртного, он стал наседать на руководителя делегации с вопросом: «Разве не осталось ничего, кроме как воевать?». Просто списать это высказывание на пьяную грубость не получится. Ведь депутат Маруяма и после этих слов продолжил громко спорить, после чего выразил намерение, вопреки договоренности японской и российской сторон, выйти за пределы территории места, именуемого «Дом дружбы», прозванного «домом Мунэо». По рассказам тех, кто связан с произошедшим, он, по всей видимости, намеревался направиться в расположенный неподалёку бар, где есть русские женщины.

—— То есть, он пытался покинуть это место вопреки решению, к которому пришли Япония и Россия... Поскольку СМИ не слишком подробно рассказывали об этом, что это могло значить?

—— Попытка самовольно выйти наружу была чревата крайне серьёзными осложнениями. Что, если депутат Маруяма, выйдя из «Дома дружбы» и продолжив шумные речи снаружи, был бы задержан наблюдающими представителями российских правоохранительных органов, и аналогичным образом заявил бы что-нибудь о возвращении Северных территорий военными средствами? Полагаю, был риск ареста соответствующими властями. Ведь в России подстрекательство к войне рассматривается как уголовно наказуемое преступление.

—— Хотя такого наихудшего сценария удалось избежать, ввиду того, что правительство Японии в принципе не признаёт действия российской юрисдикции, ситуация могла вот-вот привести к крайне обременительному юридическому спору между двумя странами.

—— Поскольку в Японии пропаганда войны не влечёт юридической ответственности, неминуемо пришлось бы требовать освобождения задержанного. Волей-неволей обстоятельства неминуемо вынуждали бы защищать депутата Маруяму, с уст которого слетела резкость. Возникни такая ситуация – и правительство России могло вовсе прекратить действие системы безвизового обмена, а может быть, и отказаться от проведения встречи Абэ и Путина, приуроченной к предстоящему в июне саммиту «Большой двадцатки» в Осаке. Это по меньшей мере не ведёт ни к чему хорошему. Приходится констатировать, что депутат Маруяма и сейчас не осознаёт всей тяжести того, что он сделал. Ведь он продолжает упорствовать, заявляя, что не намерен слагать с себя депутатские полномочия.

—— Теперь, когда вполне понятно, насколько серьёзна ситуация, в общем и целом реакция российской стороны выглядит сдержанной. Не могли бы вы разъяснить обстоятельства, которыми это обусловлено?

—— И те, кто связан с японским правительством, и специалисты по России считают, что российскую сторону побудило спокойно отреагировать то, что нельзя допустить, чтобы слова Маруямы оказали дополнительное негативное влияние на ситуацию с японо-российскими переговорами, которые и без того находятся в тяжёлых условиях. По словам посла России в Японии Михаила Галузина, он справился по телефону у господина Судзуки Мунэо, как следует воспринимать высказывание Маруямы. Как рассказал сам Судзуки, он ответил послу: «Это резкость, допущенная эксцентричным человеком в пьяном состоянии, она не имеет политического характера». Господин Галузин сказал, что он незамедлительно уведомил о мнении господина Судзуки официальными депешами администрацию президента и МИД России. На данный момент в японско-российских отношениях сохраняется спокойная обстановка, но если в сложившихся обстоятельствах депутат Маруяма, отказываясь сложить полномочия, будет вновь упорствовать в своих высказываниях, то, полагаю, вряд ли можно будет испытывать оптимизм по поводу условий для июньской встречи Абэ и Путина.

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