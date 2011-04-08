对宫泽贤治作品造诣颇深的澳大利亚作家Roger Pulvers，抒发了他对宫泽贤治描绘的心灵之故乡和东北的思念。

源于灾难的感悟

现在，我的心中萦绕着来自全世界的、对居住在日本的所有的人——不管是不是日本人——的深切关怀和声援之情。

日本在战后的数十年间，推行和平、稳健的外交政策，并对许许多多国家进行了慷慨的援助。此次遭遇史无前例的巨大灾难，毋庸置疑地显示出日本以往所做的一切，在世界上赢得了真正的友人。甚至在二战结束以来未必对日本抱有好感的国家的媒体，也表示出深切的关心与同情。

从这一灾难及其影响之中，我们能够感悟到什么呢？

通过我们呼吸的空气、饮用的水、养育我们生存的大地，我感觉到，我们的世界是紧密相连的。

随风飘至的赠言

让我简略地谈谈我个人的经历。

2008年9月21日午后1点半，我登上了花卷市北上川的堤坝。花卷市是岩手县内的一个小城，在此次地震和海啸中受到了毁灭性破坏。尤其是岩手县，是我研究了40余年的宫泽贤治的故乡。宫泽贤治不但是浪漫诗人，还是作家、科学家、宗教思想家。他于1933年9月21日午后1点半离开了这个世界。

正是在宫泽贤治离去后75年，他挚爱的河川的堤坝上，突然吹拂起一股凛冽的清风，它倏然穿过我的灵魂。

宫泽贤治通过风和雨、雪和水、空气和光线这些自然要素，坚信人类息息相连。被清风吹拂的瞬间，我确信在堤坝上我得到了来自宫泽贤治的赠言。

那赠言是什么呢？

那是他一生之中给无数人的寄语：“没有整个世界的幸福，就不会有个人的幸福。”（摘于宫泽贤治《农民艺术概论纲要》）

全世界感受到“冲击波”

当意识到地震和海啸之巨大时，堤坝上的那一瞬间重现于我的脑海。在走回东京寓所的路上，我深深地沉陷于“自己运气好”的想法和一种罪恶感的困扰之中。我，还有家，有食品、有电和暖气。而居住在同一国度的无数人却丧失了生命，失去所爱的人和宝贵的财产，自己为什么如此幸运？

我想到了宫泽贤治以及他为我们留下的赠言。此次灾难不只是东北地区的人们遭受的灾祸，而是这个地球上所有人类直接遭受的灾祸。

将来，能够把我们从更大的、难以想象的灾南中拯救出来的，恐怕就是宫泽贤治传送给我们的赠言，是那通过清风、阳光为我们传来的赠言。

（ 2011年3月27日）