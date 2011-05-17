国际交流基金理事长小仓和夫曾历任亚洲及欧洲多国大使，对日本及世界的文化造诣颇深。他在废墟之中觅得的“宝石”为何物呢？

“人，在并非十分痛苦之时常常言及痛苦，而在承受巨大痛苦之时却总是缄默不语。”

这是罗马的哲学家塞涅卡的名言。

东日本大地震及海啸带来的未曾有的灾害以及其后的余震，依然以各种形式影响着日本。但是，恰如灾区民众在废墟中找寻各自珍贵的纪念物品一样，对日本来说，可以从灾害的物理、社会以及心理“创痕”中觅出若干的“宝石”。

这种“宝石”为何物呢？那是人们正视并勇于面对灾害及其后果的气魄。

当全世界的注意力集中于日本的时候，这种日本人的气魄受到瞩目并经受考验，“日本”得到了重新认识。同时，日本人也通过各国及各国人民对此次灾害的反应，重新认识了世界各国的特性以及民情。

比如东亚邻邦各国，正因为在历史上与日本有着种种复杂的关系，来自他们的温暖的援助之声，可以说更加令日本人在心里与这些国家缩短了距离。

还有，日本人本身也在对自己进行重新认识。关东大地震、原子弹爆炸的惨祸以及此次的灾害，过去一百年间竟遭受了如此惨重灾难的日本人，不正是在这个过程中学会如何勇于面对灾害并培育出难能可贵的“智慧”的吗？！很少有人企图利用灾害在经济上、政治上或者社会上牟取私利这一事实，不正是日本的“智慧”吗？！

“逆运也有它的好处，就像丑陋而有毒的蟾蜍，它的头上却顶着一颗珍贵的宝石。”（威廉・莎士比亚《皆大欢喜》）

（2011年3月28日，原文为英文）