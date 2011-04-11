今年4月就任政策研究大学院大学校长的白石隆，同时还兼任日本贸易振兴机构（JETRO）亚洲经济研究所所长及内阁府综合科学技术会议成员。在这里，他就政府的应对危机能力及灾害以外的重大问题的处理提出了自己的见解。

政府和东京电力公司的应对危机能力

东日本大地震已经过去了两个多星期。灾害中遇难及行踪不明者的人数超过了27,000人。对受灾者的紧急支援终于走上轨道。但是，东京电力公司福岛第一核电站的危机仍在继续，菅直人首相也于3月25日表示，核电站的状况尚处于无法预测的状态。据传东京电力没有将技术干部置于决策的中枢，以致在应对危机过程中引发了各种各样的问题。果真如此的话，那么此次事故，东京电力就不可能成为核能损害赔偿法所规定的免责对象。

同时，还想再次指出的是，关于核电站事故及放射性物质对食物、水等的影响，政府不会隐瞒任何事实。这样说的理由很简单。如果政府真的隐瞒了什么，被隐瞒的事在几天之内必会从某处泄露出去。那时政府会受到谴责，而且更为重要的是，如果出现隐瞒之举，将会失去来自国民的信赖和国际上的信誉，而这恰恰是制定核能政策的前提，政府对危机的应对虽然称不上了不起，但也不会如此愚蠢。

震灾以外的重大问题并没有消失

震灾对解决目前日本面临的诸多课题也逐渐产生重大影响。内阁府综合科学技术会议有识之士会议决定，修改在去年年末的全体会议上通过的第4次科学技术基本计划方案。另外，国家战略局将主要针对少子高龄化的进展状况，开始考虑在实施行政、医疗、福利、教育等的一元化对策。

这些都是重要的，但是也有困惑之处。例如，枝野官房长官在25日会见记者时表示，关于已经决定的将在6月份作出结论的社会保障及税制的一元化改革、加入TPP等问题，有可能向后拖延。毋庸置疑的是，不管是否发生震灾，日本的少子高龄化都会依然继续，世界自由贸易不断扩大的潮流也不会改变。如果说因为处理震灾而无暇顾及其它重要课题的政策决定，那么政府的能力将受到质疑。

（2011年3月27日）