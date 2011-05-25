作者津守滋曾在1986年切尔诺贝利核电站事故发生时，作为日本驻苏联大使馆综合参赞，负责对日本人的保护，现任桐荫横滨大学法学系客座教授。本文中，作者就几点教训对福岛第一核电站事故提出建议。

过于滞后的官方发表

1986年4月26日凌晨1时23分，切尔诺贝利核电站第4号核反应堆突然发生了爆炸，而该消息却是在事故发生后60小时的28日晚9时的新闻节目“时间”（Время）中才正式公布。虽然是头条新闻，却只有短短的10秒钟，内容是切尔诺贝利核电站发生重大事故，由阁僚（部长）组成的委员会成员赶赴了现场。当时就任驻苏联日本大使馆综合参赞的我以及其他大使馆职员，分头与苏联当局联络询问，却以 “深夜无法与有关部门取得联系”为由遭到拒绝。

传闻四起

其后大约一个半月，日本大使馆没日没夜地与苏联当局进行交涉、对住在莫斯科的750名日本人说明情况并进行保护。苏联方面的说明及其怠慢，只是强调“莫斯科是安全的”，在外交团的集体交涉中，无论如何追问也没有得到任何放射能数值等的具体说明。

结果，各国大使馆为了自我防卫，从本国请来专家，进行了独自的核能检测。我们也请来东海核电站（日本第一个核电站）的专家，对日本人最为担忧的水、蔬菜等食品进行了核能数值检测。事故发生后，风是以逆时针吹拂，所以从正北方的芬兰到荷兰、瑞士、德国、罗马尼亚的周围，核能数值都相当高，而位于切尔诺贝利东北方750公里的莫斯科，则接近于正常值。

问题在于人的心理。特别是关于儿童甲状腺癌及女孩子在将来怀孕上的恐怖，没有根据的传闻辗转四起。在对日本人进行的说明中，最难之处在于既不能引起人们不必要的恐惧不安，同时又要让大家严格遵守必要的注意事项。

过分相信核能的安全性

如果将切尔诺贝利事故与此次的福岛第一核电站事故相比较，那么前者是反应堆在运转中发生爆炸，核能飞散到了一千公里以外的广大地区；而福岛虽然被认为部分燃料棒发生了镕毁，但核能灾害目前从程度及范围来看都没有那么巨大，两者之间存在着一些不同之处。

但是，我们可以从中得出以下的共通教训。有必要严格注意过当反应。此次国内的人们的行动比较沉着冷静，而外国部分媒体却进行了一些没有事实依据的报道，出现了一些片面、偏颇的论调。这不仅有害于竭尽全力进行复兴重建的灾区民众以及全体日本人，还会给国际经济带来不良的影响。

切尔诺贝利事故是由单纯的操作错误而引发的，福岛核电站由于没有估计到规模如此巨大的海啸，从广义上看也可以说是人为原因造成的事故。两者都在对待原子能这一核能源的“基本态度”上存在着问题，而且应该说是过分相信了核能的安全性。

（2011年3月25日）