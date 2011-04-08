舛添要一，厚生劳动大臣任职期间，不仅推行实施了关于养老金问题及新型流感问题的对策，作为国际政治学者，还精通安全保障问题。在此对震灾后的日本重建计划提出了建议。

我国如何应对继明治维新、二战战败后的第三次危机

遭受旷古未有的地震灾害的日本，正在全力进行救援受灾者和重建灾区的行动；而福岛第一核电站的事故仍处于刻不容缓的严重状态之中。

此次的灾难是战后日本面临的最大危机。回顾日本的近代史，第一次危机是在明治维新时期，出现了沦为西欧殖民地的危险。但是日本却脱胎换骨，发展成近代国家，保持了国家的独立。第二次危机是在1945年的战败之时，历史上初次被外国军队占领，但是却作为民主主义国家获得新生，并成功实现了经济的高速发展。

此次可以说是第三次危机。如何战胜此次危机？大地震的悲剧为我们提供了机会，反省由战后的成功滋生出的自我满足。

在政治上，执政党和在野党暂时搁置对立，明显出现了组成超越党派的救国内阁的征兆。在过去几年间，众参两院的多数派分属执政党和在野党的“扭曲现象”，阻碍了日本政治正常发挥机能，因而出现了探索大联合的举动，但没有成功。大地震却加速了大联合的步伐，并且有可能拉开政界重组的序幕。

从国土开发的观点来看，强调防灾的新都市计划将会得到具体实施。遭到海啸袭击的沿海城镇居民势必向内陆移居，所以对“东京一极集中”（指日本的政治、经济、文化、人口以及社会资源和活动等，过度集中于东京及其周边县市的问题）也有待进行修正。

核电站事故引发了严重的环境污染和电力不足问题。如何改变电力供给的四分之一依存于核电的现况，已成为当今的重大课题。同时，日本人也开始重新思考电力大量消费型的生活方式。人们的环保意识会因此而提高，日本人擅长的再生型生活方式也一定会得到推广。

支援受灾者是目前最大的课题，与此同时，我们还满怀希望，构想着重建日本的长远计策。

（2011年3月29日）