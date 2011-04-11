在震后重建中，日本人不该忘却的是什么？原外务省事务次官为我们谈了他的见解。

转祸为福

面对此次震灾和海啸引起的巨大灾难，有人说“地震和海啸的规模之大，超出预料”。可是，1886年明治三陆地震时，有的海湾曾出现过近30米的海啸，1933年昭和三陆地震时也曾遭遇过24米的海啸，东北地区经历了凌驾于此次震灾之上的海啸，因此可以说此次的惨景并非青天霹雳。至少作为专业人员不应该有如此这般的“借口”。事实的本质在于“保卫国民生命财产”这一国家安全保障问题。

震灾、海啸、核电站事故三重苦难，严重地伤害了日本在海外的形象。地震大国日本在抗震技术等防灾领域始终走在世界的前面，居于世界顶级水平。核电站的安全运作技术等也是如此。“放心、安全”方面的技术一直是日本的强项。但是此次震灾一举摧毁了日本的安全神话。虽然灾区民众井然有序的高素质行动受到海外媒体的高度赞扬，但整体来看，受到的打击是惨重的。

然而，即使身处逆境，日本曾经有过团结一致，战胜苦难，开辟再生之路的历史。比如幕府末期、二战战败便是如此，日本总是能够在面临毁灭危机之时，发挥出自身真正的价值。那就是坚持信念，绝不放弃，一一解决问题，正视危机，勇往直前。

我们必须严肃地接受眼前不幸的事实，全力投入救援和重建工作；同时，把此次震灾作为机遇，思考日本的再生之路。回顾1990年以后日本走过的道路，可是说是“失去的20年”，日本的国际地位一步步下滑。如此这般地走下坡路，可以说已到了不可挽救的地步。日本面临的危机没有像以往那样表面化，更增加了国家危机的严重程度。

就是在这样的情况下，发生了此次大地震。要扭转这一前所未有的局势，只能靠日本社会联合起来，共同寻找出路。有幸的是，化危机为动力，大家共同努力向前的气势正在逐渐高涨。俗话说没有闯不过去的关卡。今天我们正是要以“转祸为福”的精神去努力奋斗。

日本一定能够重获新生。我们希望通过这个紧急创立的网站，向大家传达日本正视危机、勇往直前的真实形象。

(写于2011年3月29日)