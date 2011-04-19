日本能源经济研究所的丰田正和所长分析了国内外的能源动态及东日本大地震后的石油、煤气、电力的供给状况，对政策提出建议并对未来进行了的展望。

大地震后，东京的加油站前也排出了长队。同时，以东京电力供电区内的关东地区为中心，实施了各区域每天数小时停电的计划性停电。为此电车运行班次减少，为上下班造成极大不便，也给工厂的生产带来了混乱。

自己的亲戚朋友生活在关东地区的外国读者估计为数不少，也许还有人打算访问日本。在此我想归纳整理一下包括今夏电力供给情况在内的日本目前的能源状况。

首先是石油，从宏观来讲问题已经基本解决。地震后，虽然有6处炼油厂停产，但到目前为止，3处炼油厂已经重新起动，从结果上来看已经能够确保与地震前相同的原油处理能力；再有，政府先后2次将民间石油储备天数共降低了25天（从70天降至45天），因此解决了眼前的燃料不足问题。但是，在东北的受灾地区，需要改善发送体制的地方为数不少。

城市煤气供给在地震后，以仙台市煤气局供给区域为中心， 46万多用户被停止供给， 到4月4日这天（本文撰稿之日），除了宫城县、岩手县、福岛县以外，都已得到恢复。可是此三县由于海啸的影响，房屋及供给设施受到极大破坏，完全恢复还需要更长时间。关于LNG（天然气）基地，除了仙台市煤气局的港口基地以外，都已恢复了正常。

最令人担忧的是电力供给。最近一星期以来，由于各个方面努力节电，计划停电基本上没有实施。受到大地震的影响，东京电力所管辖的包括福岛第一核电站在内的2700万千瓦的发电设备停止了运行。通过其它电力公司的供给以及重新起动受害轻微的火力发电站，一时降低到3350万千瓦的东京电力的供给能力，预计在4月中旬之前可以上升至4000万千瓦。问题在于如何应对电力消费量最大的7月至9月。虽然东京电力在积极努力，力争恢复到5000万千瓦的水平，但夏季用电高峰期很有可能最高需求量会达到6000万千瓦。如果实施计划停电，造成电力供给的不安定状态，恐怕会对需要24小时连续运转的半导体工厂等的生产活动产生影响。以关东地区为中心，有很多向世界提供生产、建设的部件和材料的工厂，政府为了将对产业界的影响减少到最低程度，对可预测的电力使用状况，探讨如何有效实施供电分配的措施等。包括家庭、业务部门的节电努力在内，现在正是政府、民间共同协作，为克服夏季电力不足群策群力的时候。顺便说一下，本研究所估算，如果各家庭尽力节电，可以在用电高峰的傍晚时分，省出400多万千瓦的电力。

（2011年4月4日）