谷口智彦是元外务省副报道官、现任庆应大学特别招聘教授。此次震灾中，包括外国人在内的众多遇难者的生命，换来了人们对日本的敬畏之念。然而，作者叹惋，这种敬畏之念会因政府被动的应对而受破坏。

为报偿在海啸中殉职的2名美国年轻人

石卷和陆前高田是受灾最大的两个小城，参加JET计划（招聘外国青年进行外语学习指导的活动）的2名美国年轻人在这里因遭遇海啸而丧生。

在石卷遇难的是来自弗吉尼亚州里士满的泰勒·安德逊，在陆前高田遇难的是来自阿拉斯加州安克拉治的蒙哥马利·迪克逊。

他们两人均是在任职的当地学校里，将自身安全置之度外，引导学生避难而殉职的。实在令人痛心。

在日美贸易摩擦激烈时期，本着让更多的美国年轻人深入了解日本这一目的，创设了JET计划，成为日本外交王冠上的一颗宝石。最值得赞赏的是，参加该计划的年轻人才，被派往乡镇而非大城市，让他们在全国各个角落，见闻一个毫无遮掩的真实的日本。

但是，想到正是因为他们去了乡镇，才失去了宝贵的生命，因而在海啸过后的现在，我无法再使用这个词。

然而，2个人的死给JET计划指明了前进的航向。想到这个计划甚至还出了两名殉职者，从而更加坚定了信念，决不能就此草率收兵，一定要坚持下去。

无数的、悲惨的死。以3月11日下午2时46分为界线，之前与其后形成迥然的对照。为这种过于非日常的景象所打动，世界各地的人们向日本伸出了援助之手，还有那些多少领悟了圣经含意而付诸行动的人们。

因此，现在日本赢得的评价（富有坚韧不拔、互帮互助精神），大概在可以想到的范围内，是付出了最高代价获得的。

那种让世人的评价大打折扣的政策是要不得的。但是灾区的救援工作却龃龉失调、被动落后。照此下去，再有耐心的人，也快到了忍耐的极限。而且，福岛第一核电站事故初期对策的失误，最终酿成了历史性的大事故。

世人对日本的敬畏之念，是用包括2名美国年轻人在内的将近3万人的生命换来的。各种负面材料，给这种敬畏之念日渐打上折扣，实在令人目不忍睹。

（2011年4月15日）