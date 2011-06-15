灾区的重建复兴工作正在逐步走上正轨。在堆积成山的课题当中，政策大学院大学竹中治坚教授指出了在复兴中必须探讨的三项重要课题。

3月11日东日本大地震已经过去1个多月了。下落不明者的搜索仍在继续，核电站事故如何彻底解决尚不得而知。但是，已经到了应该考虑怎样复兴的阶段。菅内阁于4月14日开始研究成立“复兴构想会议”。包括核电事故对策在内，必须讨论的问题堆积成山，这里就最重要的3项课题阐述我的意见。

首先，是灾区的重建和复兴。据报道，政府考虑到今后还可能遭受海啸灾害，因此在复兴重建居住区时，准备采取避开沿海地区的方式。理应有很多人希望仍然居住在过去的老地方，因此，在制订这样的方针时，最为重要的是得到灾区地方政府的同意。

第二，是必须考虑日本整体经济活动的应有方式。东日本众多的企业生产据点遭灾，这还影响到了其它未受灾企业对零部件的筹措，妨碍了许多日本企业的生产活动。

这里有两点很重要。一是政府如何支援企业的复旧重建。具体来说，就是有必要探讨如何把企业的投资留在日本的措施。此次许多企业开设在东北地区的生产据点受灾，报刊对企业的振兴重建进行了大量的报道。

但是，其中有些企业正在考虑，与其在日本国内进行新的投资，不如把生产据点转移到劳务费、税制等方面更有利的海外。为了让这样的企业能够在日本维持生产据点，政府必须推出税制以及其他方面的优惠政策。

不局限于现有框架下的供电政策

再有，同样重要的，是如何对待东北地区及关东地区今后可能发生的电力短缺问题。震灾中东北电力和东京电力管辖之内的福岛第一核电站遭到破坏，同时，福岛第二核电站及女川核电站停止了运转。在电力需求量增加的今年夏天，预计东北地区和关东地区有可能出现严重的缺电问题。

目前，政府对应措施的最大支柱是要求企业和家庭节约用电，但仅此就足以解决问题了吗？企业的节电努力有碍于生产活动，政府应该研究节电政策以外的、增大供电能力的措施。似乎在政府看来，委托东京电力公司和东北电力公司恢复供电能力，是理所当然之事。难道我们不应该冲破当今现有的框架，试图促进供电量的增加吗？比如有一种方法是，把这两家公司的送电网分离出来，鼓励新的公司参与到发电事业中来。

费用负担长期化、分散化

第三个课题是采取怎样的措施来确保重建复兴的财源。根据内阁府的估算，受灾金额高达16兆日元至25兆日元。这一数字中还不包括对福岛第一核电事故受灾者的赔偿。政府也不能不参与到赔偿中来，所以全部加在一起，金额将会更加庞大。日本的财政已经陷入新国债发行额超过税收等的危机状态，因此，复兴及赔偿所必要的财源全靠国债是不可能的。

因而，即使在短期内靠发行国债筹措到相当一部分的财源，复兴所必要的财政支出也必须靠削减现今的财政支出及增税等来维持。有必要讨论是否可以一时性地削减养老金等社会保障相关支出。另外，增税时为了缓和对宏观经济的影响，应该尽可能采取措施将负担分散在较长的时期内。例如，把消费税增税作为复兴财源时，应该研究从长而计、分阶段提升的措施。

复兴政策实施体制也是很大的问题。与围绕复兴的其他课题一起，再另外进行探讨。

（写于4月17日）