原财务官内海孚预测地震后的世界，提出阻碍复兴进程的前所未有的三大问题。

面临严峻考验的日本经济

此次大地震和海啸夺走了3万人的宝贵生命。目前的受害总额估算为3,000亿美元，相当于名目国内生产总值（GDP）的5%。从短期来看，对日本经济有着深刻影响，不得不说是面临着严峻的考验。

首先，受灾地区波及面广，农业、渔业、制造业、商业等所有的经济活动都停止了下来。

其次，由于灾区集中了汽车、电子等工业部门的零件及材料的供给生产基地，致使供给渠道中断，影响了整个日本的制造业。供给渠道的混乱不仅限于国内，还波及到亚洲、美国、欧洲和中南美地区。虽然灾区的收入水平相对较低，也不是产业集中地域，却是世界供给链中不可分割的一环。

第三是核电站的问题。其状况依然难以预测，在诸多方面给经济及社会投下阴影。

放射性物质的污染通过大气、土壤、水等在继续扩大。污染的影响涉及到农业（国内大米生产量的20%产于受灾地区）和渔业，给消费者的心理造成沉重压力。

由于东京电力的电力供给出现问题，其供电区域频繁出现计划性停电，给我国的经济活动中心首都及周边地区也带来了影响。特别是负面影响扩大到生产、商业、交通运输及娱乐消闲等国民生活的各个方面，使本已冷却的消费者心理进一步恶化。

核电站事故的处理预计需要花费数年时间。这是这一史无前例的大地震给日本及全世界留下的最深的伤痕，不是短期内可以解决的问题。

关于贸易收支，一方面，救援、复兴物资的进口会增加，另一方面，出口能力受到制约会出现恶化。这种状况会持续相当长的时间。特别是日本银行的面向出口战略的金融政策落后于欧洲中央银行（ECB）和美国联邦储备委员会（FRB），所以可以认为日元汇价在今后1、2年间会呈现持续贬值趋势。

资金、政治领导能力以及核事故

观察过去自然灾害后的复兴过程，一般都有很大的刺激经济发展的效果，推动了其后2至4年里GDP的增长。此次预计也会有相同的效果，从中期来看将促进经济的回升。不过，此次面临着前所未有的三大问题。

第一是资金问题。袭击了名古屋周边地区的伊势湾台风（1959年）和阪神淡路大地震（1995年），其受灾地区的产业主要是工业和商业，重建事业是以民间为主角的。可是此次，灾区的主要产业是农业和渔业，民间资金并不雄厚，所以必须以政府为中心进行复兴重建工作。

在日本，虽然民间企业资金充裕，但政府却是巨额积累债务缠身。国家的债务几乎达到了GDP的200%，如何运作才能够在不增加国债的前提下筹措出复兴财源，将成为最大的焦点。

第二是人们对政治领导能力产生了疑问

克服上述两个问题的关键恐怕只有一个，那就是菅首相及执政党民主党不再固执于总选举纲领中提出的拉拢选民的预算项目，为探寻复兴财源，敞开胸襟，积极与自民党展开对话，也许会改变目前的现状。这样不论是一时性的还是局部的，如果能实现大联立政权，废除优先顺序较低的支出项目，就有可能在导入“复兴连带税”上达成共识。如果顺利，我国的政治便可能“因祸得福”。

第三是福岛核电站事故的问题。日本是唯一遭受原子弹轰炸的国家，国民对原子能问题非常敏感。所以今后要确保新建核电站的用地几乎是不可能的。如何解决取代核能的能源问题呢？答案尚不得而知。不过这并不仅仅是日本的问题。对核电站的相斥反应已经扩展到全世界。世界既要应对不断增大的能源需求，又必须大力削减温室效应气体的排放，“福岛”对世界的能源政策投下了阴影。

必须从危机之中有所收获

日本接受了来自世界的诸多捐款及热情鼓励，特别是还得到了对救援活动的极大支援。我们绝不会忘记这些，这一切都再次证明互助精神及责任感已经在我们的社会中根深蒂固。日本与世界紧密相连。正是这些认识才是我们在此次危机中获得的最重要的财富。

（2011年4月18日）