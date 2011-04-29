经团联副会长兼秘书长中村芳夫先生为我们指明了强者不畏艰险、勇往直前的方向。只要脚踏实地，稳步迈进，崭新的天地一定会展现在眼前……。

东日本大地震发生已经一月有余。这次地震造成的遇难和失踪者人数超过2万7千人，现在仍有很多人在痛苦中煎熬，这是一场前所未有的国难。震后的修复和重建之路困难重重。全国人民应该齐心合力，踏踏实实地做好各自力所能及的工作。经团联（日本经济团体联合会）在地震发生之后也立即行动起来，对策本部每天都通过热线与灾区保持联系，为确保救援物资顺利运往灾区做了大量工作。以米仓会长为委员长的“震灾复兴特别委员会”，在要求政府采取必要措施的同时，将集结经团联会员力量进行赈灾作为工作的重点，展开了独自的援助灾区活动。

没有产业的振兴，就不能维持生活基础

我们希望政府能够迅速并且冷静地进行指挥，确立一个能够果断下达命令的指挥体系。为尽快救助那些在避难所里过着艰难的生活、备受余震煎熬的人们，政治的力量是不可缺少的。要做的事情有很多。尽快制定有关复兴重建的基本法，制定并实施复兴基本计划，在东北地区设置震灾复兴厅，这些工作都刻不容缓。不振兴产业，受灾者的生活基础就无法维持。为此，既要制定税制、金融方面的特别措施，又必须有各种法令制度的特例应对。

灾后重建和复兴理所当然是最优先考虑的课题，但是也不能因此而忽视日益严重的少子女化和高龄化问题以及不断恶化的财政状况，这些都是左右国家未来的重要问题。为震后重建，首先必须大胆地改定预算；而对于仍然不足的财源，为了不丧失国际信誉，应展示一条中长期的财政健全化路线，同时在取得国民理解的基础上，讨论临时国债的发行、定期增税等问题。

润泽的大地上，奇迹在萌芽

这次地震灾难，使日本的长处得以凸显。国民深处困境却不失冷静，互相体贴、互相关怀；自卫队、警察、消防、海上保安厅等相关部门的奋力救援和重建工作；以年轻人为主自发、踊跃地开展的志愿者活动等等，不胜枚举。有了这些，日本一定能重建成一个高尚而值得信赖的国家。而且幸运的是，海外各国也对日本伸出了援助之手。

“衷心希望大家今后继续互相扶持，互相关怀，共同携手努力度过眼前的难关。”

天皇陛下对灾民和全体国民表达了上述心愿。体恤且铿锵有力的话语像甘露一般沁人心脾，使遭受创伤、疲惫不堪、惶恐失望的每一个国民得到极大安慰。润泽的大地，终会露出新芽，迎来丰收的时节。心中燃起希望之光的日本人不会胆怯，也不会退缩。发挥潜力，坚持不懈，必将实现继明治维新、战后复兴之后的第三次奇迹。全体国民携手并进，共同克服苦难，必将使日本获得新生。经团联也将加入到勇士的行列中去。日本的复兴指日可待。

（2011年4月14日）