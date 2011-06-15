世界各国和地区向日本伸出了援助之手。细谷雄一教授从美国的支援中看到了日美同盟的演进；对来自全世界的支援，强调培养国际协作精神以及表示感谢的重要性。

东日本大地震后的混乱，已经日趋平稳。4月14日以防卫大学五百旗头真校长为议长的“复兴构想会议”正式起步，规划复旧和复兴工作进入了议事日程。日本国民虽然忍受着悲伤和痛苦，但依然需要全力以赴努力找到希望。

来自大洋彼岸的万丈光芒

这一个月以来，众多的日本人体验了巨大的感动。世界各国面对日本民众的艰难，共感悲伤，伸出了援助之手，并在日本展开了救援活动。20世纪90年代初期的泡沫经济崩溃之后，在经济停滞和政治迷惘的阴影中，众多的日本人深感畏惧和不安，几乎丧失了信心。人们把视野转向国内，到海外留学的年轻人直线减少，国际化势头日渐衰退。然而，在此次东日本大地震绝望的黑暗中，大洋彼岸射来了一道道光明。

著名艺术家、演员们向日本送来了充满爱心的话语，全世界政治领袖以行动表明真挚的协助姿态，令人无比喜悦。日本人如此受到全世界的瞩目，让全世界倾注爱心，接受世界的支援是史无前例的。据外务省统计，有来自世界146个国家和地区以及39个国际机构，提出了对日支援的希望。迄今已有21个国家和地区向日本派遣了紧急救援队及医疗服务队。其中美国的支援尤为突出。2万多美军士兵在日本灾区展开了拼命的救助和支援活动，并且投入了大约20艘舰艇、160架飞机，这个被命名为“朋友（Tomodachi）作战”的行动取得了巨大的成功。某参与此次救援活动的军官说：“我从来没有感到过如此令人自豪的作战行动。”

震灾、战争和日美关系

回顾历史，虽然性质大不相同，日本曾经先后两次在危机中接受了来自美国的大规模援助。第一次是1923年关东大地震后。9月5日的《纽约时报》在头版头条详细报道了震灾的情况。柯立芝总统领导的美国政府立刻决定向日本提供支援，其速度和规模都领先于其他国家。众多的美国人亲赴日本参加了援助活动。但是当时的日本陆军为了防范大量美国人留在日本收集情报，以及国民间有可能产生的亲美感情，最终只有限地接受了部分援助。然而，那个时代，日本正处于大正民主主义运动之中，逐步培育了政党政治与日美协调精神，关东大地震后的日美关系在相当一段时间内呈现出稳定的发展。

第二次是1945年9月以后的占领时代（指二战战败投降后，同盟国军事占领日本）。东京在战败后化为一片废墟。在盟军最高司令麦克阿瑟的领导下，众多的美国人参与了解决日本粮食危机以及为重建复兴的改革。美国面临着2个挑战，即日本的战后复兴和冷战下迫在眉睫的共产主义的威胁。其结果是，美国向日本敞开胸怀，将其作为自己同盟国的一员，同时铺平了日本向自立的经济大国发展的道路。

日美深厚友情的具体体现

2011年的今天。东日本大地震后美国的支援活动，确有类似支援关东大地震时的一面，但在性质上完全不同。美国作为日本的同盟国，并作为超越同盟之上的“朋友（Tomodachi）”，伸出了充满友情的援助之手。这里有既对日本社会的深刻理解，也有长年在同盟关系中培育出的情谊，还有诸如通过邀请外国年轻人作英语教师的ET项目这类文化交流，累积并加深的浓重的亲情。2009年9月成立的鸠山由纪夫民主党政权，围绕冲绳的普天间美军基地迁移问题，激发了日美危机，双方间充满了互不信任之感。然而以此次震灾为契机，战后半个多世纪的日美间深厚的友情，以具体的形式体现出来。

这是巨大的精神变化。也就是说，即便至今有3万多人规模的美军驻扎日本，但很多人无法预测，美国是否真的能够救助日本人的生命。而此次大地震，同盟的真正姿态终于展现在人们面前。在化为废墟的灾区，美军士兵毫不犹豫、全力以赴地抢救日本民众的生命，并且沉着应对危险的核能污染，和蔼可亲地与灾民交谈，给我们以鼓舞、慰问，并使我们奋发振作。这样的情景或通过荧屏映入国民的眼帘，或通过在灾区的实际体验，使日美同盟朝着心心相连的同盟关系发展。

进一步向国际社会开放

第二次世界大战末期，众多的国家把目光投向日本，那是为了攻垮、打倒日本，让日本接受投降。然而此次却大不相同。世界146个国家和地区的人们关注日本，是为了表示发自内心的友情、许多国家的政府人士以及志愿服务者访问日本，是为了援助日本的民众。

就连太平洋战争后，一贯以强硬的态度对待日本的澳大利亚，如今吉拉德总理也访问了灾区，亲切地慰问了灾区民众。

90多年前关东大地震后，日本虽然接受了来自世界几乎所有的独立国家、共计57个国家的救援物资和捐款，但却在20年后视整个世界为敌，掀起了战争。当时的日本闭关自守，不向国际社会开放，酿成了独自的视野狭窄的正义感，以至发动了战争；它也践踏了震灾后世界各国对我们表示的诚意，是背叛行为。今天则不同。日本是向世界开放的民主主义国家，得到国际社会的巨大信赖。为此，如果以震后重建复兴耗资巨大为由，削减日本政府的ODA（政府开发援助）费用，对世界贫困地区视而不见的话，是毫无道理的。日本有必要进一步向国际社会开放，进一步培育国际协作精神，以此向温情支援我们的世界表示感谢。

（写于4月25日）